Modernizace sítě O2 spočívající v kompletní výměně technologií, kdy se přecházelo z kombinace Huawei/Nokia na Ericsson, pomalu finišuje. Operátor na konci října informoval, že hlavní etapu přechodu na 5G se společností Cetin dokončí zhruba do konce listopadu. Aktuálně O2 sítí páté generace pokrývá 95,8 % české populace (téměř 10,5 milionu obyvatel Česka), z územního pohledu pak 78,3 % rozlohy České republiky.

V klíčovém období se podle technologického ředitele O2 Jana Hrušky modernizovalo 35 až 40 základnových stanic týdně, nyní je tempo již volnější, v jednom týdnu se modernizuje 20 až 25 „sajtů“. Dodejme, že komerční provoz 5G sítě spustilo O2 jako první tuzemský operátor už v červnu 2020, pokrývání Česka 5G signálem tak v případě operátora O2 trvalo něco málo přes čtyři roky. O2 jako první tuzemský operátor navíc do konce roku 2024 zpřístupní pro rychlá data frekvenci 900 MHz, která byla dosud vyhrazena pouze pro 2G.

Modernizace sítě O2 v číslech 3 928 – počet lokalit, na kterých proběhla modernizace mobilní sítě 1 690 – celková hmotnost (v tunách) vyneseného technologického materiálu, konstrukcí a antén na základnové stanice 70 – tolik hodin v průměru trvaly práce na každé základnové stanici 4 – počet návštěv každé základnové stanice tříčlenným týmem 318 – do takové výšky celkově (v kilometrech) vynesli technici potřebnou technologii 83 – tolik metrů má nejvyšší modernizovaný vysílač, jde o komín v objektu skládky Betonika v Rašovicích nedaleko Týniště nad Orlicí 118 – tolik kilometrů kabelů bylo při modernizací sítě O2 použito 650 tisíc – počet použitých kabelových příchytek 270 – celkový počet pracovníků, kteří se v terénu i podpůrných činnostech podíleli na výstavbě

Neznamená to však, že O2 s Cetinem budou mít, co se modernizace sítě týče, na konci tohoto měsíce definitivně hotovo. Podle Hrušky bude totiž nutné dokončit modernizaci ještě řádově stovky základnových stanic, na nichž nebylo možné z různých důvodů provést změnu v původním harmonogramu. Ať už je to třeba kvůli větší rekonstrukci objektu, kde má Cetin umístěnou svou technologii, či z důvodu probíhajících jednání s památkáři. Nicméně ne všichni zákazníci operátora umějí potenciál modernizované sítě využít. Schází jim totiž klíčový prvek. Smartphone podporující 5G.

Jak totiž operátor O2 z vlastního průzkumu zjistil, tak 70 % jeho zákazníků takový telefon stále nevlastní a reálně tak nemá možnost se k 5G síti O2 připojit. Avšak jen nepatrný zlomek z nich, konkrétně jen 17 % si je podle ředitele pro digitální zákaznické cesty a hardware​ v O2 Tomáše Řezníčka vědom, že se k 5G síti nepřipojí. Zbytek se domnívá, že 5G je něco, co dostávají od operátora, a vše pojící se s nefunkčností či pomalou rychlostí pak přisuzují primárně jemu.

Přitom překážka je ve skutečnosti na jejich straně, jelikož nemají adekvátní smartphone, který jim umožní ono vysokorychlostní datové připojení využívat. Mohou tedy narážet třeba na pomalé načítání obsahu v mobilním prohlížeči, navigace či přehrávaného videa nebo nekvalitní či padající videohovory.

O2 proto na svém webu od 1. listopadu spouští nový nástroj, díky němuž si nejen jeho zákazníci mohou zkontrolovat, zdali jimi aktuálně používaný smartphone 5G podporuje či nikoliv. Zákazníkům O2 se pak od 1. listopadu namísto názvu sítě ukáže informace, zda mají, či nemají 5G telefon. Ukáže-li se jim místo názvu sítě text CHCI5G, tak jejich telefon 5G nepodporuje. V případě, že již některý z 5G telefonů vlastní, uvidí naopak text MAM5G.

Z dat operátora navíc vyplývá, že téměř polovina jeho zákazníků vlastní telefon se starým operačním systémem, který už nemá ani podporu výrobce. Nedostávají se jim tedy žádné systémové aktualizace, ani bezpečnostní záplaty. Telefony starší více než čtyři až pět let jsou tudíž snadným cílem pro kyberútočníky.

„Ti se tak snadněji mohou dostat ke kontaktům, zprávám, přihlašovacím údajům, bankovním informacím či fotkám. Napadené telefony, které často lidé pořizují i z pochybných internetových tržišť, mohou dokonce sledovat a poslouchat uživatele, vzdáleně ovládat telefon a instalovat škodlivé příkazy. Člověk tak snadno může přijít nejen o své soukromí, ale i o peníze,“ upozornil šéf bezpečnosti O2 Radek Šichtanc s tím, že už například začátkem letošního roku skončila podpora Androidu 11 a od února 2025 nebude dostupná ani pro Android 12. Lidé by tak podle Šichtance neměli otálet s výměnou takového zařízení na novější, bezpečnější.

Není tak divu, že O2 svou letošní vánoční kampaň staví právě na 5G telefonech. Ze speciální nabídky si vyberou jak nejnáročnější zákazníci, tak ti dávající důraz naopak na co nejnižší cenu. Operátor vybrané modely nabídne na výhodné splátky bez navýšení. Například Motorolu G35 za pouhou jednu korunu, zbytek ceny zákazník doplatí v 36 měsíčních splátkách po 99 korunách, nebo iPhone 16 Pro (128 GB) za 11 989 korun s následnou pětisetkorunovou měsíční splátkou po dobu tří let. Navíc za nefunkční telefon, který přinese do O2 Prodejny k ekologické likvidaci, získá zákazník Eco Bonus ve výši až 500 Kč na nákup nového zařízení.