Kvíz:

Kolik zlata je v iPhonu a co se hrálo na Nokii 3310?

21. srpna 2025

Od devadesátkových cihel až po dnešní ohebné kousky. Tenhle třiceti otázkový kvíz prověří, jak se vyznáte v historii mobilů, technologiích, značkách i kuriozitách. Jste připraveni zjistit, jestli jste spíš sváteční uživatel, nebo mobilní guru? Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 28. 8. 2025 do 12:00.

Otázka 1/30

V roce 1991 se v ČR začal prodávat první mobilní telefon Nokia MD59. Jaká byla jeho hmotnost?

