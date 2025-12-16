Kvíz:

Chuck Norris, Pavlásek nebo Čtvrtníček. Znáte slavné operátorské reklamy?

16. prosince 2025

Mnoho operátorských reklam se nám vrylo do paměti. Pamatujete si ty nejslavnější? Vyzkoušejte se v našem kvízu a zavzpomínejte si na mnohé slavné herce, kteří se v reklamách objevili. Zajímavostí jistě je, že operátoři většinou sázeli na vtipný obsah.

Otázka 1/24

Tento snímek pochází z dalšího ikonického spotu T-Mobilu, a sice jednoho z kampaně Motorkáři z roku 2012. Vzpomenete si, jaká hláška zazněla z úst Lukáše Pavláska poté, co hlavičkou skolil policistu?

