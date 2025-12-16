Kvíz:
Chuck Norris, Pavlásek nebo Čtvrtníček. Znáte slavné operátorské reklamy?
16. prosince 2025
Mnoho operátorských reklam se nám vrylo do paměti. Pamatujete si ty nejslavnější? Vyzkoušejte se v našem kvízu a zavzpomínejte si na mnohé slavné herce, kteří se v reklamách objevili. Zajímavostí jistě je, že operátoři většinou sázeli na vtipný obsah.
