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Chcete vědět, které aplikace právě teď frčí v českých iPhonech? Sestavili jsme přehled nejstahovanějších aplikací zdarma pro systém iOS, a to jak celkové pořadí 25 nejpopulárnějších aplikací, tak několik nejoblíbenějších z dílčích kategorií. Pořadí platí pro první polovinu června 2026.
Autor: Profimedia.cz
Aktuálně tou vůbec nejvíce stahovanou bezplatnou aplikací je Gemini, AI asistent od Googlu. Je k tomu pádný důvod, nativní AI nástroje modelů od Applu nejsou v Evropě stále kompletní (především chytrá asistentka Siri AI), a proto uživatelé volí řešení od Googlu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Velice originální aplikace, která se těší oblíbenosti českých uživatelů, se jmenuje Na pivo. Z hledání nejbližší hospody dělá hru tím, že místo mapy, hodnocení a jmen podniků ukazuje pouze směr pomocí kompasu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Svět podlehl fotbalové mánii, a mezi nejpopulárnějšími bezplatnými aplikacemi je proto oficiální přehledová aplikace mistrovství světa ve fotbale (FIFA World Cup 2026). Najdete zde vše podstatné: výsledky, statistiky, program apod.
Autor: Mobil.iDNES.cz
NFCtron je platební aplikace specificky navržená pro festivaly a koncerty, které mají během léta hlavní sezonu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Lidé hojně stahují také dalšího populárního AI asistenta: Claude od společnosti Anthropic.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Foodora je jeden z nejpopulárnějších nástrojů na dovoz jídla z restaurací a obchodů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
MojePPL využijete na sledování vašich balíků poslaných přes tuto zásilkovou službu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
S probíhajícím mistrovstvím světa se pojí další nástroj, a to Fotbal+, což je oficiální aplikace Fotbalové asociace České republiky. I tady najdete vstupenky, výsledky, tabulky a další obsah.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Survivor CS je doplňková aplikace televizní reality show Survivor. Najdete zde třeba statistiky soutěžících, bonusový obsah nebo hlasování.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Populární je i aplikace PID Lítačka, která slouží k nákupu jízdenek a časových kuponů na pražskou hromadnou dopravu. Slouží rovněž pro hledání parkovišť a vozidel sdílené mobility.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Aplikace prima+ slouží na streamování obsahu z knihovny Prima TV, včetně živého sledování televizních kanálů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Lidé stahují také aplikaci Clubcard, což je věrnostní aplikace supermarketu Tesco.
Autor: Mobil.iDNES.cz
GLS je další službou na sledování vašich balíků poslaných přes tuto zásilkovou službu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Aplikace Cleanup se může hodit v případě, že třídíte fotografie, jelikož umí najít duplicitní snímky. Hodí se i na třídění e-mailů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Revolut je oblíbená digitální banka, v aplikaci můžete spravovat vaše finance, platit a investovat.
Autor: Mobil.iDNES.cz
eDoklady je aplikace české digitální a informační agentury. Nástroj obsahuje funkce jak pro občany a prokazování totožnosti, tak pro ověřovatele a ověřování totožnosti.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Dalším překvapivým zástupcem v seznamu nejstahovanějších aplikací jsou mapy od Googlu. iPhony totiž už v základu mají svou mapovou aplikaci, část uživatelů však preferuje řešení od konkurenta.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Mezi populární aplikace na iPhonech patří také Strava, což je služba na sledování vašich sportovních výkonů, včetně komunitní funkce.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Popularita sázkové aplikace Betano se aktuálně také pojí k fotbalovému mistrovství.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Portál občana je další aplikací od české digitální a informační agentury. „Komunikujte s úřady online a bezpečně v mobilní aplikaci Portál občana. Přijímejte, posílejte a zdarma si archivujte datové zprávy, spravujte své doklady a údaje ze státních registrů a mějte okamžitý přístup k důležitým upozorněním,“ popisuje funkcionalitu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V období letních dovolených je logický zájem také o letenky, což dokazuje popularita aplikace největší evropské aerolinky, Ryanair.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Microsoft Authenicator je oblíbená aplikace pro dvoufázové ověřování identity při přihlašování do online účtů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Vedle obecného přehledu nejstahovanějších aplikací pro iOS jsme si také prohlédli nejpoužívanější aplikace v jednotlivých kategoriích aplikačního tržiště. Co se práce s videem a fotkami týče, na prvním místě je aktuálně CapCut.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Mezi nejstahovanějšími aplikacemi v kategorii Zdraví a Fitness je Calorie Counter. Přeskakujeme aplikaci Strava, která se již objevila mezi obecně nejpopulárnějšími.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nejstahovanější aplikace v kategorii Produktivita na iPhonech pak zahrnuje aplikaci Meta AI. Vícero aplikací z této kategorie se objevilo i v hlavním výčtu nejstahovanějších nástrojů, proto už přidáváme jen několik dalších tipů jmenovitě.
Autor: Mobil.iDNES.cz
2. místo: Fortnite
Autor: Epic
5. místo: Among Us
Autor: InnerSloth