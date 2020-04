Informace o koronaviru v Česku na jednom místě. Vznikla speciální aplikace

„Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení informacemi i fámami z mnoha stran. Příliš velké množství informací totiž omezuje schopnost člověka je vnímat, zpracovávat a racionálně a kriticky vybírat,“ vysvětlil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Mobilní uživatelé tak díky aplikaci Koronavirus COVID-19 najdou na jednom místě nejen informace o doporučeních a nařízeních, prevenci či krizové připravenosti v souvislosti s koronavirovou epidemií v Česku, ale také odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace. Součástí je také adresář dostupných informačních a krizových linek a online zdrojů.

Podle odborného garanta aplikace Štěpána Vymětala je důležité mít po ruce všechny klíčové a ověřené informace včas a na jednom místě. „Aplikace se tak stává centrálním bodem pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19,“ dodal.

Všechny zveřejněné informace pochází z důvěryhodných zdrojů, a to konkrétně od Vlády ČR, ministerstev zdravotnictví a vnitra, Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity a řady expertů. Obsah je průběžně doplňován a aktualizován.

Aplikace Koronavirus COVID-19 je bezplatně dostupná pro operační systémy Android a iOS. Autoři nicméně podotýkají, že konkrétně v aplikačním obchodě Googlu nelze v současnosti aplikaci vyhledat běžným způsobem. Společnost totiž veškerý obsah související s koronavirem zakázal (více viz Google zakázal koronavirus. Aplikace s tímto názvem nenajdete). Při pokusu o vyhledání se pouze objeví strohé vysvětlení doplněné o odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace včetně její oficiální aplikace.

Na vzniku aplikace Koronavirus COVID-19, která je v současnosti dostupná i na Slovensku (na dostupnosti v dalších zemích se pracuje), se podílela řada veřejných institucí jako třeba psychologické pracoviště ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, Psychologický ústav Akademie věd, katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje či společnost AppSisto.

Již v polovině března ministerstvo zdravotnictví vytvořilo infokartu, kterou lze stáhnout do mobilu. Ukazuje nejen aktuální opatření, ale také statistiky a důležité kontakty a odkazy. I tato karta je dostupná pro oba nejrozšířenější mobilní operační systémy, každý s ní však pracuje pomocí jiné aplikace (více viz Stáhněte si vládní informace o koronaviru do mobilu).

Počet osob s covid-19 dle krajů