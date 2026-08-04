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Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Volvo Cars

Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku – stačí si mapu stáhnout ještě doma na Wi-Fi.

Cestovatelé se mohou vyhnout šokujícím účtům za telefon, pokud si před cestou stáhnou offline mapy v aplikaci Google Maps. Je to bezplatná funkce, díky které zvládnete navigaci bez mobilních dat i tam, kde je roaming drahý.

Mimo roamingovou zónu Evropské unie nejsou poplatky nijak zastropované a mohou rychle narůst – ceny totiž závisejí na dohodách mezi vaším domácím operátorem a místní sítí. Navigační aplikace přitom patří k nejvytrvalejším spotřebitelům dat, protože v reálném čase aktualizují polohu, dopravu i trasy.

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Jak si stáhnout offline mapu

Nastavení zabere chvilku, jakmile víte, kde hledat. Volbu offline map na hlavní obrazovce nenajdete, skrývá se pod vaší profilovou fotkou.

  1. Klepněte na profilovou fotku, která by měla být na pravé straně vyhledávacího pole
  2. Klepněte na možnost Offline mapy, poznáte jí i podle ikony přeškrtnutého mráčku
  3. zvolte Vybrat vlastní mapu
  4. poté gesty prstů a posouváním vyberte obdélníkovou oblast, kterou budete při cestování potřebovat.

Alternativně můžete nejdříve do vyhledávání napsat místo kam jedete a po jeho vyhledání v kartě s informacemi, která vyjede na spodní straně obrazovky, klepnout na možnost Další a následně na Stáhnout offline mapu. Poté dostanete opět možnost upravit si výběr ke stažení. Aplikace vám pokaždé ukáže i informace o tom, kolik místa mapa na zařízení zabere.

Před opuštěním hranic Schengenu si nezapomeňte vypnout datový roaming. Pokud byste totiž navigaci otevřeli v místě, jehož mapu nemáte staženou, připojí se Google Maps k internetu a vše potřebné si stáhnou.

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Jak funguje offline navigace na mobilu?

Pokud máte mapu staženou, Google Maps už připojení pro základní navigaci nepotřebují. Moderní telefony jsou vybavené GPS lokalizací, která pro navigaci stačí. Přijdete ale o pokročilé funkce, jako je vyhledávání spojů veřejné dopravy, nebo dat o aktuální dopravní situaci.

Stejně tak si aplikace v offline režimu neporadí s plánováním tras pro chůzi a cyklistiku. Google zároveň na svých stránkách varuje, že v některých zemích nemůže offline mapy nabízet kvůli smlouvám s dodavateli kartografických podkladů, nedostatečné jazykové podpoře, nebo speciálním formátům adres.

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Pojistka proti roamingu

Pokud míříte za hranice unijní zóny „roam like at home“, riziko srazí jednoduchý dvoudílný plán: přes Wi-Fi si dopředu stáhněte mapu cílové destinace a v nastavení telefonu vypněte datový roaming. Přístroj vám pak na pozadí nenaseká nečekané poplatky.

Jestli se přesto bez připojení neobejdete kvůli rezervacím, aktuálním informacím nebo sdílení fotek, pořiďte si na cestu místní datový balíček nebo dočasnou eSIM. Stažená mapa vám zůstane jako záchranná síť ve chvíli, kdy je pokrytí slabé nebo ceny vyletí nahoru.

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