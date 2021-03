Pozor, aplikace lákají na bezplatnou zkoušku a pak vás stáhnou o tisíce

Více než 200 nových fleecewarových mobilních aplikací objevila v aplikačních obchodech App Store a Google Play antivirová společnost Avast, jen v Česku byly tyto aplikace staženy 3,5milionkrát a příjmy z nich činily jeden milion dolarů (více než 22 milionů korun). Vesměs šlo o zvuky hudebních nástrojů, čtečky elektronických knih, editory obrázků, fotografické filtry, věštecké aplikace, čtečky QR kódů a PDF či „simulátory slizu“. Veškeré odhalené aplikace byly nahlášeny společnostem Apple a Google.

Jak dobře se takové aplikace maskují, dokazuje fakt, že celkový počet jejich stažení dosahoval téměř jedné miliardy. Příjmy z fleecewarových podvodů, jejichž aktivita cílí na oblíbené sociální sítě Facebook, Instagram, Snapchat a TikTok, podle analytické společnosti Sensor Tower přesáhly 400 milionů dolarů, tedy v přepočtu téměř 8,9 miliardy korun.

Obecně sice aplikace plní inzerovaný zamýšlený účel, ale je málo pravděpodobné, že by kdokoli za takové nástroje, kterých je v aplikačních obchodech nespočet, a to včetně řady bezplatných alternativ, vědomě opakovaně platil neúměrně vysoké předplatné.



Jeho úhrada je vyžadována po skončení bezplatné třídenní zkušební doby, proběhnout může i automaticky, aniž by po uživateli byl vyžadován jakýkoli dodatečný souhlas. Smazání aplikace z telefonu navíc neznamená automaticky zrušení předplatného, uživatel jej musí zrušit sám v nastavení obchodu s aplikacemi svého zařízení.



Finanční újma může být velmi citelná. Jedna z podvodných aplikací po uplynutí bezplatné zkušební doby vyžaduje uhradit týdenní předplatné ve výši 66 dolarů, tedy v přepočtu více než 1 400 korun. Výše celkové škody tak závisí zejména na tom, kdy si majitel účtu všimne pravidelné úhrady za předplatné. V tomto konkrétním případě by tak potenciálně mohl za rok přijít o v přepočtu více než 76 tisíc korun (3 432 dolarů).

Buďte ostražití a zabezpečte si platby

Jednou z možností, jak se proti takovým podvodům bránit, je být skeptický vůči virálním reklamám, které lákavými hesly a obrázky poutají pozornost na mobilní aplikace. Pravděpodobně totiž neodrážejí její skutečnou funkčnost.

Ostražitost se vyplatí i v samotném aplikačním obchodu, mobilní aplikace vyžadující úhradu předplatného nejsou totiž nikterak výjimečné. Uživatel by měl zbystřit ve chvíli, kdy vybraná aplikace nabízí bezplatnou zkušební verzi na dobu kratší než jeden týden. Zajímat by se měl dopředu také o výši opakovaného předplatného a dobře si rozmyslet, zda se mu daná aplikace vůbec vyplatí.



Bez povšimnutí by neměly zůstat ani podrobnější informace o aplikaci, a to včetně textu psaného malým písmem. Zvláštní pozornost by měl uživatel věnovat sekci Nákupy v aplikaci, seznámit by se měl i s podrobnými podmínkami předplatného. Jen tak odhalí, zda po uplynutí bezplatné zkušební doby nedojde k automatické aktivaci předplatného. Bránit se lze i zabezpečením plateb: náhodné aktivaci předplatného lze předejít platbami jištěnými heslem či kontrolou biometrických dat.