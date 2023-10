Zjistěte si včas dostatek informací

Základem je získání relevantních informací. „Co přesně je obsahem zkoušek, kdy se konají, zda je lze prominout či získat bonifikaci, jaká je doporučená literatura. Každý rok připravujeme pro studenty e-booky zdarma a aktualizujeme informace k přijímacím zkouškám pro všechny vysoké školy v republice, k dispozici budou na našich stránkách opět v lednu 2024,“ uvedla Zuzana Večerková z AMOS – KamPoMaturite.cz. Právě na webu www.kampomaturite.cz lze najít mnoho užitečných tipů.

Na některé vysoké školy se lze dostat bez přijímacích zkoušek. „V roce 2023 jsme evidovali 22 veřejných vysokých škol a více než 50 fakult, kam se uchazeči dostanou, aniž by museli žádat o prominutí přijímacích zkoušek. Další fakulty zájemcům zkoušky prominou při splnění studijního průměru, absolvování vybraných předmětů s daným prospěchem nebo za účast v soutěžích, Středoškolské odborné činnosti a olympiádách. Pro příští rok to bude obdobné, aktualizované informace najdou zájemci na našich stránkách již v zimě,“ podotkla Zuzana Večerková s tím, že prospěch je stále velmi důležitý. Například na 1. LF UK se sleduje prospěch za celou střední školu a zároveň u vybraných předmětů. Obdobné je to u mnoha dalších škol a oborů včetně těch nejžádanějších.

Národní srovnávací zkoušky

Důležité je také zjistit, jak je na tom žádaná škola s přístupem k Národním srovnávacím zkouškám. „V prvním kroku si student zjistí, zda a jaké konkrétní testy z okruhu Národních srovnávacích zkoušek jím vyhlédnutá škola vyžaduje, jaké termíny zkoušek uznává a jestli jsou na ní NSZ povinné nebo za ně získá nějakou výhodu,“ uvedla Eliška Hloupá Sovová, vedoucí projektu Národní srovnávací zkoušky. Informace lze najít na webu Odkaz. Ve druhém kroku si uchazeč volí termín. Přihlásit se ke zkoušce je možné i před podáním přihlášky na vybranou vysokou školu. Pokud to podmínky dané školy umožňují, je možné absolvovat více termínů, počítá se nejlepší výsledek.

„Mechanismus vyhodnocování testů je nastaven tak, že nezáleží na termínu jeho absolvování, a tedy ani na počtu či složení uchazečů. V tomto školním roce je vypsáno celkem sedm řádných termínů,“ upozornila Eliška Hloupá Sovová. Jeden termín nanečisto se koná už 9. 11. v online podobě. Uchazeči si při něm mohou vyzkoušet, jak by v testu obstáli za atmosféry a podmínek ostré zkoušky.

Výsledek zkoušky nanečisto nelze použít k přijetí na fakultu, slouží pouze pro vlastní orientaci studenta. Uchazeč si v přihlášce vybere mezi prezenční a online zkouškou, obě varianty jsou plnohodnotné a srovnatelné. Prezenční zkoušky probíhají na desítkách míst v ČR i na Slovensku, a tedy není nutné je vykonávat na škole, kterou chce uchazeč studovat. Online zkoušku vykonává uchazeč za přesně stanovených podmínek na svém počítači odkudkoli.

Zhruba týden před konáním zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s veškerými důležitými informacemi. Výsledky zkoušky se dozví zhruba dva týdny po jejím absolvování. V České republice NSZ akceptuje přes 50 vysokých škol a fakult, na Slovensku je to přes 30 fakult.

„Přijímací řízení mají v kompetenci jednotlivé fakulty, jejichž akademické senáty každoročně schvalují podmínky přijímacího řízení na následující akademický rok, proto se podmínky mohou napříč fakultami Vysoké školy ekonomické lišit. Některé z nich využívají pro přijetí ke studiu výsledky Národních srovnávacích zkoušek,“ uvedla za Vysokou školu ekonomickou v Praze Kristýna Vltavská, proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost z Fakulty informatiky a statistiky.

Mezi ně patří právě Fakulta informatiky a statistiky, dále Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Zájemcům o studium by Kristýna Vltavská poradila, aby si prošli širokou nabídku programů, které jednotlivé fakulty VŠE nabízejí, a zamysleli se nad tím, co je baví. „Bez ohledu na to, zda si myslíte, že v dané oblasti něco již umíte, nebo ne, jděte do toho, co vás nejvíce baví a zajímá, protože nadšení pro věc je víc než dosavadní znalost problematiky,“ radí Kristýna Vltavská.