Zjara je čas na barvy a tradice

Svátky jara přinesou do Prahy barvy, dobré jídlo i tradice. V prostoru tří největších pražských náměstí umístí organizátor trhů, společnost Taiko, desítky prodejních domků, které nabídnou jarní a velikonoční zboží.

„Návštěvníci trhů v centru metropole se opět mohou těšit na stánky s oblíbeným jarním sortimentem, českými kraslicemi, pomlázkami, květinovými dekoracemi a oblíbenými pochutinami. Centrum města se oblékne do jarních barev,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko. Na všech třech náměstí se objeví i živá bříza, kterou ozdobí tradiční pentle a vajíčka. Chybět nebudou ani tradiční pochutiny, jako je oblíbená česká klobása a svařené víno. „Prostorem bude vonět horká čokoláda a chybět nebudou velikonoční perníčky,“ doplňuje Tietze.

Celý magazín

Organizátoři připraví pestrý program vycházející z českých a moravských zvyků. Na menším pódiu umístěném vedle břízy na Staroměstském náměstí vystoupí dětské i klasické folklorní soubory z celé republiky i ze zahraničí.

„Znít bude mimo jiné cimbálovka nebo dudy. Na děti čeká zábavný program v dětských dílničkách. Nejmenší návštěvníci si budou moci vymalovat kraslice nebo vyrobit jarní dekorace,“ informuje mluvčí.

Hned první den trhů vystoupí kapela Ledecká dudácká muzika. Kromě poslední březnové soboty bude chodská skupina na trzích hrát také 15. dubna. „V jejich repertoáru jsou lidové písně převážně z Chodska, ale i z jiných míst naší republiky, při kterých je možno si zazpívat i zatancovat. Je samozřejmostí, že dudácká muzika vystupuje v krojích. Na nich dominují hlavně krásně vyšívané chlapecké vesty,“ přibližuje organizátorka.

Další zajímavý a tradiční bod programu bude Cimbálová muzika Miroslava Kotlára. Návštěvníky trhů provede velikonočními svátky. Těšit se na ni mohou v neděli 9. dubna a také o den později v pondělí 10. dubna.

Folklorní festival i dílny

Novinkou bude letos dvoudenní festival několika folklorních souborů, a to i ze zahraničí. „Proběhne v termínech 3. a 4. dubna, podrobnosti ještě ladíme,“ vysvětluje Tietze a dodává, že organizátoři připravují také kreativní dílničky pro děti, které budou vždy o víkendech od 11 do 15 hodin a také na Velikonoční pondělí. „Čeká je tam zdobení kraslic a výroba jarních a velikonočních dekorací. Budou se tam také seznamovat s tradičními zvyky,“ sděluje mluvčí. Počet trhovců se letos snížil, organizátoři to zdůvodňují tím, že část z nich odešla z oboru po zákazu vánočních trhů kvůli pandemii. Někteří trhovci začali podle Tietze podnikat už jen online, jiní zase naopak do oboru opět přišli. Fronty se nejčastěji tvoří u stánků s občerstvením. Stále nejoblíbenější je podle Tietze na trzích klobása z českého masa a v chladných dnech svařené víno nebo punč. „V případě, že je pak už tepleji, tak pivo,“ dodává mluvčí.

Lidé míří ven

Během Velikonoc návštěvníci nemíří pouze na velikonoční trhy. Podle posledních údajů Prague City Tourism (PCT) navštěvují i místa a památky, které jsou alespoň částečně venku. „Věříme, že hodně lidí v období Velikonoc zamíří například na Petřín. Dále doporučujeme například o Velikonocích možnost využít jízdu historickou tramvajovou turistickou linkou č. 42, kde platí celodenní jízdenka a jede okolo ikonických pražských památek,“ říká Klára Janderová, mluvčí PCT.

Od 1. dubna se prodlužuje otevírací doba na všech objektech ve správě PCT, tedy Staroměstské radnici, Petřínské rozhledně, Prašné bráně či Malostranské mostecké věži.

Městská společnost pokračuje i v oslavách 65. výročí svého vzniku. „První víkend v dubnu zakončíme symbolickým vstupným za 65 korun na Novomlýnskou vodárenskou věž. Od dubna spouštíme v rámci oslav výročí retro vycházky. Zájemci se mohou těšit například na vycházku ve čtvrti Barrandov – účastníci zavzpomínají na časy, kdy Barrandovské terasy praskaly ve švech,“ informuje Janderová.

Velikonoce patří z pohledu cestovního ruchu k velmi žádaným obdobím v roce. Praha se stejně jako jiné evropské metropole pomalu oklepává z těžkých dob pandemie. „Co se týká návštěvnosti, jsme schopni to říct na měsíce, kdy v dubnu v roce 2019 přijelo 692 868 turistů, tento rok predikujeme, že se dostaneme zhruba na 80 procent tohoto předcovidového čísla,“ vypočítává mluvčí.

PCT za poslední dva roky prošla komplexní proměnou. Z příspěvkové organizace se stala akciová společnost města, která je oficiální certifikovanou organizací destinačního managementu Prahy.

„Veškerou naši činnost soustředíme na to, aby cestovní ruch měl co nejméně negativních dopadů pro Pražany. I to je důvod, proč měníme image města,“ popisuje Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva PCT.

Cílíme na slušné návštěvníky

Marketingovými aktivitami chce městská společnost cílit na kultivované cestovatele, kteří se do Prahy nejezdí levně opít, ale zajímají se o historii, památky, gastronomii a místní kulturu.

„Data potvrzují, že se nám to daří. V minulém roce jsme navíc spustili kampaň Enjoy Respect Prague, která edukuje turisty o pravidlech a kultuře chování v historickém centru. Upozorňujeme v ní například na dodržování nočního klidu nebo vyhrazený parking sdílených koloběžek,“ dodává Adamcová.

Svátky jara mohou podle mluvčí PCT lidé v metropoli pojmout i kulturně. „Na Velikonoční pondělí se můžete těšit i na většinu otevřených památek, muzeí a galerií, které mají obvykle v ostatní pondělky zavírací den,“ konstatuje mluvčí.