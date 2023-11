Život v nočních Budějovicích

Klasická diskotéka, na jakou byli dnešní čtyřicátníci zvyklí například v českobudějovické Lucerně, to už je dnes minulost. Na vlně popularity jsou už hodně let především hudební kluby v centru krajského města. Pátky či soboty tam lze rozbalit ve velkém stylu. Nabízíme stručný přehled klubové a hudební scény v Českých Budějovicích.

Kdo si chce zatančit, může vybírat hned z několika míst a nebo jich za noc projít více. Začít lze například v Paradoxu na začátku Krajinské ulice u hlavního náměstí. „Dance bar Paradox je prostorný bar/klub s taneční atmosférou. Je rozdělený do několika částí, je na vás, zda si chcete vychutnat drinky v klidnější části, pobavit se na tanečním parketu, nebo si užít privátní party v uzavřeném salonku,“ popisuje za Paradox Lenka Poncarová.

Celý magazín

Na opačné straně náměstí je pak na rohu Biskupské ulice City life, i ten je rozdělený do dvou částí, z níž jedna je taneční. City life volí spíše starší generace. Ti mladší naopak míří o pár desítek metrů dál do populárního Maximu. Mnozí ale nezůstávají jen na jednom místě a pokračují dál. Hodně populární je nyní také Mango bar v ulici Karla IV. A stálicí v centru města je rovněž Broukárna. Ta je stejně jako Paradox v podzemí, což především druhému jmenovanému klubu dodává zajímavou atmosféru. Přímo na náměstí Přemysla Otakara II. je pak dlouhodobě populární Media Karaoke Music Bar, kde si zájemci mohou zazpívat i do mikrofonu a pobavit tak nejen svoji partu, ale i další hosty.

A co takzvaná klubová hudební scéna, tedy prostory, kde jsou pravidelně koncerty. Zmapoval ji Petr Kubát, který je kytaristou v kapele Mustang Bluesride, jež má 25. listopadu koncert ve Zlaté hvězdě, tedy restauraci v Husově třídě na konci Sadů.

„V centru Českých Budějovic v současnosti chybí menší klub, jako byl třeba před lety legendární Černej Velbloud. Prostor pro desítky fanoušků, kde by mohly hrát lokální začínající kapely, nebo skupiny, na které chodí do stovky návštěvníků. Částečně poptávku naplňuje Highway 61 v Kijevské ulici poblíž výstaviště. Tam chodí stálá klientela na bluesové koncerty. Tradici už mají taky koncerty v restauraci Zlatá hvězda, kde hrají hlavně místní bluesrockové kapely. Muzikanti, kteří dokážou na koncert přitáhnout víc lidí, mají k dispozici klub MC Fabrika. Tam se vejde hodně lidí a pro začínající kapelu je to bohužel moc velký prostor,“ jmenuje Petr Kubát. K dispozici je pak ještě Rockle Na Sadech a K2 na Sokolském ostrově. „Alternativní scénu pokrývá třeba Výměník na sídlišti Vltava. Situaci by možná pomohla vylepšit rekonstrukce kulturního domu Slavie, kde by měly vzniknou i klubové prostory,“ doufá. Ať se to tedy někomu nemusí na první pohled zdát, nabídka není v Budějovicích úplně špatná. Hodně koncertů je také v Metropolu na Senovážném náměstí, hraje se i v KD Vltava.