Proč k těmto energetickým propadům vůbec dochází? Často je spouští kombinace tří faktorů: rychlé cukry, které vyvolají prudkou inzulínovou reakci a útlum, dehydratace, která už při mírném deficitu zhoršuje kognitivní funkce, a porušení cirkadiánního rytmu, které způsobuje přirozené poklesy bdělosti. Jak se tedy zbavit závislosti na kofeinových vlnách a udržet si produktivitu po celý den?
Strategická výživa: Komplexní palivo místo rychlého cukru
Jídlo je vaším primárním zdrojem energie bez cukru. Namísto spoléhání se na jednoduché sacharidy, které způsobí propad, se zaměřte na komplexní a vyvážený příjem živin:
- Komplexní sacharidy: Celozrnné produkty (oves, quinoa), luštěniny nebo hnědá rýže se tráví pomalu a zajišťují dlouhotrvající energii pro mozek i svaly.
- Stabilizační živiny: Kombinujte sacharidy s bílkovinami a zdravými tuky (ořechy, semínka, avokádo, vejce). Tyto složky zpomalují vstřebávání cukrů a pomáhají udržet stabilní hladinu glukózy v krvi.
- Hydratace: I mírná dehydratace zhoršuje koncentraci a bdělost. Pijte pravidelně čistou vodu – zvláště při dlouhém řízení auta se na tekutiny snadno zapomíná.
- Mikroživiny: Nedostatek hořčíku, železa nebo vitaminů skupiny B je častou příčinou únavy. Nezapomeňte na dostatek zeleniny a ovoce.
„Snížit míru a dopad únavy dokáže například hořčík, železo a kyselina askorbová, což je vitamin C,“ doporučuje Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace. „K tomu je možné přidat také odvary z bylin, které se pijí dvakrát denně. Je to i dobrá prevence nemocí nebo součást postcovidové rekonvalescence. Odvar z bylin, na rozdíl od klasických doplňků stravy, disponuje takzvaným entourage efektem, což by se dalo přeložit jako komplexní efekt látek z celých rostlin.“
Power Nap a cirkadiánní reset
Při práci na noční směně nebo při celodenním učení je spánek klíčový. Když není možné spát dlouho, pomáhá alespoň krátký, strategicky načasovaný odpočinek:
- Power Nap: Krátké zdřímnutí, takzvaný šlofík, v délce 15 až 20 minut (ideálně ve chvíli útlumu) může restartovat mozek a výrazně zlepšit bdělost na několik hodin. Vyhněte se delšímu spánku, který by vás uvrhl do hluboké fáze a po probuzení byste se cítili unavení.
- Světlo je budík: Při náročných úkolech se vystavujte jasnému světlu, které potlačuje tvorbu melatoninu (hormonu spánku). Naopak před spánkem (i denním) omezte modré světlo z obrazovek.
3. Pohyb, dech a „mentální reset“
Pokud cítíte, že na vás únava padá, nemusíte hned sahat po šálku kávy. Zkuste aktivovat nervový systém jinak:
- Trocha pohybu: Krátká pauza na protažení, pár dřepů nebo svižná chůze na čerstvém vzduchu okamžitě prokrví mozek a zvýší podporu energie.
- Dechové techniky: Rychlé, hluboké dýchání okamžitě zvyšuje okysličení a může nahradit kávu a energy drink v kritickém momentu.
- Osvěžení: Studená voda na obličej nebo stlačení akupresurních bodů, třeba mezi obočím, poskytnou krátkodobou, ale intenzivní podporu soustředění.
4. Kofein jako spojenec, ne šéf
I během každodenní rutiny, kdy se snažíme zůstat produktivní celý den, občas potřebujeme rychlý stimulant. Káva ale má i negativní vlastnosti. Více než pět šálků kávy denně zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Jelikož je kofein diuretikum, může také ve větším množství způsobovat problémy s ledvinami. Podle některých studií přechodně zvyšuje krevní tlak u lidí, kteří nepijí kávu pravidelně. Kofein také může zvyšovat riziko osteoporózy.
Ještě problémovější pak je pití energy drinků. Ty obsahují často extrémně vysoké dávky kofeinu, a navíc jsou plné cukru, který rovněž může způsobit nebo zhoršit celou řadu zdravotních problémů.
Zároveň se s konzumací kávy a energy drinků pojí i častá zkušenost s kofeinovým pádem. Ten se pojí především s delší dlouhodobou a nadměrnou konzumací kofeinu. Poté, co se kofein z těla definitivně vyplaví, mohou lidé pociťovat úzkosti, neklid, pocit dezorientace či nepravidelný tep.
Proto ať už je cílem podpora soustředění a výkonu pro studenty při učení, nebo potřebujeme co pít při dlouhém řízení auta, je důležité volit takovou zdravější alternativu energy drinků, která slibuje stabilnější křivku energie bez drastického propadu.
Ve světě proto roste popularita kávových alternativ, jako je například yerba maté, které kofein uvolňují v delším období a menších dávkách.
Nezapomíná se ani na milovníky energy drinků. Ti dnes můžou najít celou řadu zdravějších alternativ, které jsou založené na ovocné šťávě a kofeinových extraktech z rostlin s dlouhodobějším uvolňováním kofeinu.