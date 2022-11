Zimní stadion dostane nové chlazení

Na kladenském ČEZ zimním stadionu letos skončila rok a půl trvající rekonstrukce, která stála zhruba 470 milionů korun. Z toho 138 milionů korun pokryje dotace Národní sportovní agentury.

Tím ale modernizace tohoto sportoviště nekončí. Stadion bude mít také kompletně obnovené chlazení. Příprava začne ještě nyní na podzim, hotovo by mělo být před příští hokejovou sezonou. Smlouvu se zhotovitelem město uzavřelo v září. Nyní začnou přípravné práce a v zimě bude postaven nový objekt energocentra stadionu. To umožní připojit nové technologie.

„Samotná instalace začne po skončení této sezony,“ uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral. Základní část aktuálního ročníku extraligy končí v březnu, poté následují play off, ale i nepříjemná baráž. Záležet bude termínově na dalších výkonech týmu Rytířů.

S obnovou chlazení nechá město u stadionu také vybudovat nádrž pro zadržování vody a kanalizaci. Vše dohromady bude stát téměř 110 milionů korun. Suma je zahrnuta do celkové částky rekonstrukce. V dlouhodobějších plánech je pak například vybudování dalších parkovacích míst v okolí haly.

Starý stadion prokoukl

Kladenský ČEZ zimní stadion je jeden z nejstarších v republice. V roce 1959 byl zastřešen a od té doby držel jednotnou podobu prakticky až do velké rekonstrukce, která byla dokončena letos na podzim. V době rozsáhlých prací hrál A-tým celou minulou sezonu v Chomutově. Poté se i s mládežnickými týmy vrátil domů do Kladna, kde se mezitím hokejový stánek výrazně proměnil. Dostal novou střechu, zateplení, opláštění, vzduchotechniku, prostory zlaté, stříbrné a bronzové VIP zóny, novinářskou tribunu, okna a dveře. Vybudovány byly nové prostory pokladen a fanshopu, po bocích administrativní budovy vznikly výtahy. Moderní je kabina A-týmu, mantinely a další vybavení a zázemí.

„Rekonstrukce nesnesla odkladu, rozhodli jsme se provést ji pořádně, nejít cestou předchozího vedení, které jen látalo nejnutnější problémy. Z dlouhodobého hlediska by to nedávalo smysl. Původní projekt jsme doplnili o řadu klíčových prvků, například o třetí patro a nezbytnou vzduchotechniku,“ konstatoval kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) s tím, že stadion je významnou součástí města a jeho tradice.

Kluziště nevyužívají pouze profesionální hokejisté, ale mládežnické týmy, hobby hráči, školy nebo krasobruslaři. Stadion zažil zlatou éru kladenského hokeje, kdy na něm domácí tým v 70. letech získal pět ze svých šesti ligových titulů. Poprvé zvedli hráči tehdejšího SONP Kladno nad hlavu mistrovskou trofej v roce 1959, kdy narušili dlouhou nadvládu Rudé hvězdy Brno. Tehdy ale také hráli kvůli zastřešování svého stadionu v azylu na pražské Štvanici. V sezoně 1976/1977 pak navíc hokejisté Kladna doma vyhráli Pohár mistrů evropských zemí.

Slavná jména zdobí zeď

Nejen úspěšné hokejisty, ale i další sportovce reprezentující město připomíná Zeď slávy kladenského sportu na stadionu Sletiště u akvaparku. Celkem pětatřicet tematicky rozvržených polí zdobí více než šest stovek fotografií.

„Hlavním záměrem bylo podrobněji představit Kladeňákům to nejlepší ze stopadesátileté sportovní tradice našeho města. Pokud se u Zdi slávy třeba jen na chvíli pozastaví čtrnáctiletý fotbalista a poprvé zjistí, že Kladno ve třicátých letech hrálo s Juventusem Turín nebo Interem Milán, může být velmi překvapen i motivován. Z dnešního pohledu je to až neskutečné,“ řekl autor projektu Zdeněk Slepička, tajemník kladenského magistrátu, sportovní odborník a znalec, který pečlivě sbíral a připravoval materiály zhruba po dobu dvou let.

Jágr na zdi: I slavných hokejista Jaromír Jágr má logicky svůj panel na zdi slávy kladenského sportu.

Jaromír Jágr, stejně jako řada dalších velikánů, poskytli pro tvorbu zdi své unikátní snímky, trofeje, medaile a osobní artefakty. Kolemjdoucí překvapí nejen atletika, motorsport, cyklistika, volejbal, aerobik, hokejbal, šachy, ale i řada dalších, méně známých, ale stejně důležitých odvětví.

„Až půjdete kolem Sletiště, určitě Zeď slávy prozkoumejte. Mohu to jen doporučit. Když jsem šel okolo já, začetl jsem se a dozvěděl se tady spoustu nových věcí. A to si o sobě neskromně myslím, že o kladenském sportu toho vím poměrně dost,“ poznamenal k prezentaci sportu a sportovců primátor Milan Volf.