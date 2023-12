Ze závodu škol zamířil mezi sprinterskou elitu

Stejně jako spousta jeho vrstevníků začal český atlet Eduard Kubelík nejprve v rodné Třešti s fotbalem. Jenže poměrně záhy zjistil, že tenhle sport není tak úplně pro něj. „Prostě mě přestal bavit,“ přiznal Kubelík. „Ani lidé kolem fotbalu už mi potom moc neseděli,“ dodal.

Nicméně sport měl rád, občas si zahrál volejbal či basketbal, což neuniklo ani jeho kantorům. Časem ho tudíž vyzvali, aby svoji školu reprezentoval na atletických závodech.

Tam si šikovného mladíka všiml tehdejší trenér Atletiky Jihlava Jiří Švec. „Zaujal mě jeho čas v běhu na šedesát metrů. Na poměry středoškoláků byl opravdu velice rychlý. Myslím, že takových talentů, jako je právě Eda, se v republice moc nerodí,“ prozradil v roce 2019.

A pak už šlo všechno pořádně rychle. Patnáctiletý Eduard dostal nabídku, jestli by se nechtěl pustit do běžeckých disciplín naplno, a on nezaváhal. „Musím říct, že mě atletika strašně moc chytla. Mám pokaždé velkou radost, když si zlepším osobák,“ svěřil se.

Dokonce přiznal, že v myšlenkách s královnou sportu koketoval už dlouho předtím.

Eduard Kubelík Český reprezentant v atletice se narodil 8. října 2002. Jeho domovem je Třešť na Jihlavsku. Coby kluk hrával převážně fotbal, volejbal a basketbal. Na jihlavské průmyslovce ho však učitelé poslali na atletické závody, kde si ho všiml tehdejší trenér Atletiky Jihlava Jiří Švec, který z něj začal formovat prvotřídního sprintera. Největším úspěchem Kubelíka je zatím stříbro z juniorského ME v Estonsku. Na světovém šampionátu v Keni skončil ve stejné věkové kategorii devátý.

„Vždycky mě atletika lákala. Občas jsem sledoval některé větší akce v televizi, ale sám jsem se rozhoupal až v těch šestnácti,“ připomněl znovu začátek své atletické kariéry. „Byl bych rád, kdybych se jednou dostal na nějaký velký mítink,“ zasnil se.

Stříbro z Estonska

Na účast v seriálu Diamantová liga si bude muset možná ještě chvíli počkat, nicméně několik úspěchů a velmi zajímavých závodů už má Kubelík i tak za sebou. Pochlubit se může například i stříbrnou medailí ze závodu na 200 metrů z juniorského evropského šampionátu v estonském Tallinnu.

Aktuálně je Kubelíkovi 21 let a patří k domácí sprinterské špičce. „Jsem vděčný především Jiřímu Švecovi, který mezi námi už bohužel není. To on mě k atletice přivedl,“ nezapomněl na svého úplně prvního trenéra.

V repertoáru oblíbených aktivit mladého reprezentanta však není pouze atletika a sport jako takový, dost dlouho se sympatický sprinter věnoval i hudbě. Ostatně jeho příjmení k tomu už na první poslech tak trochu svádí.

„Hrál jsem devět let na keyboard, ale teď už si zahraju jen občas,“ svěřil se Kubelík.