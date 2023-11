Zápasnická klec i hvězdy Oktagonu poprvé na festivalu Life!

A koho z bojovníků potkáte?

Patrik Kincl, David Kozma, Vlado Lengál, Andrej Kalašnik, Radek Roušal, Matěj Kohout, Jakub Dohnal nebo Matěj Kuznik, ti všichni vám ukáží, jak na to, aby se z vás stal bojovník nebo bojovnice MMA. Máte se na co těšit, protože jsou to skvělí profesionálové. A pokud vás neláká býti zápasníkem, ale přesto vás MMA baví a zajímá, můžete si na stánku zakoupit doplňky a sportovní nebo lifestylové oblečení OKTAGON MMA.

Program bude nabitý každý den

Těšit se můžete na opičí dráhu pro děti, bojovou arénu, foto stěnu, boxovací stroj nebo rozcvičovnu. Chybět nebudou tréninky bojových sportů jak pro děti, tak pro dospělé. Uvidíte veřejný trénink bojovníků, po kterém bude následovat zápas v kleci. Ve skupinových lekcích se můžete naučit box nebo thajský box a trenéry vám budou samotní bojovníci. Přednášky a besedy na různá témata vám tento oblíbený sport přiblíží ze všech stran.

The Inspector bude na festivalu Life! nejen v kleci, ale také na pódiu nebo v „tělocvičně“

Patrik Kincl alias „Patašon“ alias „The Inspector“, bijec MMA, který si i ve svém životě musel vydobýt místo a z úplného dna se vyškrábat na člověka, který jde mladým příkladem. Začínal v pěti letech s judem a když ve svých 16 zašel na první trénink MMA, věděl, že to je jeho cesta. Letos ve vyprodané O2 aréně po druhé obhájil pás šampiona střední váhy organizace OKTAGON MMA, porazil na body Karlose Vémolu. Patrik Kincl trénuje dvoufázově každý pracovní den, v sobotu jen jednou a neděli si nechává volnou. Ve volném čase se věnuje rodině nebo charitativním akcím.

Nejlepší boj je ten, ke kterému nedojde

Toto je heslo, které razí manželé Jasmína a Pavel Houdkovi, autoři bestselleru Moderní sebeobrana, a také je to název přednášky, kterou si v pavilonu G1 můžete poslechnout. Naučíte se prevenci konfliktu a rozpoznáte tak potenciální hrozby dříve, než se stanou reálnými problémy. Uslyšíte také o počáteční fázi násilí, protože žádné násilí nezačíná tím, že vám někdo hrozí pěstí. Poslechnete si také praktické rady, co říct a jak se chovat při setkání s dotěrnými nebo agresivními jedinci, a nakonec si můžete prožít reálné scénáře prostřednictvím mentálních cvičení, dotazů a interaktivních scének. Tato přednáška vás vybaví esenciálními nástroji a znalostmi potřebnými k tomu, aby byl nejlepší boj ten, ke kterému nedojde.

Festival Life! se koná od 24. do 26. listopadu na brněnském výstavišti. Otevřeno je vždy od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin. Nejvýhodnější vstupenky za 200 korun koupíte on-line.