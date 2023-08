„Žákům vštěpujeme důležitost udržení rybníků“

Už více než sto let patří neodmyslitelně k Vodňanům také Střední rybářská škola, na niž se každoročně hlásí deváťáci ze všech koutů republiky. Studovat zde mohou jak tradiční obor Rybářství, tak i relativně nový Vodní stavby, které nabízejí možnost vyzkoušet si práci s nejmodernějšími technologiemi.

„V blízké budoucnosti dále plánujeme výstavbu učebny recirkulačního a akvaponického systému. Chceme studentům na příkladech ukázat, jaké jsou nové postupy při vytírání ryb,“ přibližuje další novinku ředitel studenty vyhledávané školy Pavel Vejsada.

Střední rybářská škola ve Vodňanech je svým zaměřením unikátem v českém školském prostředí. Čím je pro zájemce o studium nejvíce atraktivní?

Děvčata a chlapci, kteří k nám míří, mají na prvním místě dobrý vztah přírodě, a především k rybářství. Atraktivně propojujeme neviditelné vodní prostředí rybníků a řek a odhalujeme tajemství, která se dějí pod hladinou v návaznosti na okolní prostředí. Co je na studiu atraktivní v dnešní době, je především hydrobiologie, geodezie, recirkulační systémy či sportovní rybolov. Výuku směřujeme k praktičnosti a samostatnosti u studentů,rovněž ke schopnosti porozumění systémům s možnostmi navrhnout si svůj vlastní rybník či jezírko nebo systém odchovu ryb na balkoně. Nesmíme zapomenout na jedinečnost českého rybářství a tradici rybářského řemesla.

Jaký je dlouhodobý zájem o studium na škole?

Škola naštěstí přežila všechna turbulentní období včetně zachování oboru a v roce 2011 se podařilo studium rozšířit o zaměření vodní stavby v rybářství. Zejména v posledním roce jsme zaznamenali významný nárůst zájemců o studium vody, ryb a staveb v rybářství, což nás velmi těší.

Škola také sleduje moderní trendy na poli rybářství a ochrany vod. Mohl byste je přiblížit?

Naši odborní učitelé sledují tyto nové trendy a aplikují je do výuky například v předmětech, jako je hydrobiologie a nemoci ryb, kde máme nejmodernější přístroje pro praktické odběry a stanovení kvalitativních parametrů vody. V blízké budoucnosti dále plánujeme výstavbu učebny recirkulačního a akvaponického systému. Chceme studentům na příkladech ukázat, jaké jsou nové postupy při vytírání ryb. Na praktické výuce, jakožto i na odborných přednáškách včetně spolupráce s odbornými firmami, tak spolupracujeme s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Souvisí s tím také specializace na vodní stavby?

Vodní stavby jsou jedinečnou kapitolou, kde můžeme v dnešní době při praktické výuce využívat například i drony, moderní nivelační přístroje, 3D tiskárny či 3D brýle, kamery na prohlídku potrubí při využití robotů, ale také moderní počítačové učebny na odborné kreslení. Nabízíme také spolupráci s odbornými firmami.

Česko se pravidelně potkává s problémy s nedostatkem vody v přírodě, přibližujete tuto problematiku i žákům školy?

Ano, celý problém se nás bude týkat i v budoucnosti. Už nyní je potřeba šetřit s vodními zdroji vody a zadržovat vodu v krajině. Rybníky byly vždy rezervoárem vody a dříve sloužily především k chovu ryb a ochraně před povodněmi. Do budoucna budeme rádi, když se podaří zadržet vodu v krajině po určitou dobu i za cenu kvality vody. Těchto úskalí je více včetně budoucího chovu ryb. Velké uznání patří hlavně našim předkům od Krčína po Šustu a dalším stavitelům jihočeských rybníků. Dodnes čerpáme z jejich práce a vodní díla udržujeme pro budoucí generace rybářů, kteří se o vodu starají. Bez vody nebudou ryby a další vodní biodiverzita, což by byla do budoucna velká chyba. Našim žákům vštěpujeme, že voda je budoucnost, a především život, o který se musíme starat.

Už téměř pět let máte v areálu školy jezírko s podzemní učebnou nebo amazonské akvárium. V čem jsou tyto pomůcky zajímavé a jak pomáhají žákům ve studiu?

Jezírko a přilehlý biotop je jedinečný odkaz předchozího pana ředitele Karla Dubského. Využíváme jej jako otevřenou učebnu pod širým nebem, kde se žáci učí o vodních rostlinách, o technologiích v jezírkách a jejich souvislostech, které prakticky uplatní ve svém odborném životě. Jezírko také slouží pro děti ze základních a mateřských škol v době školních výletů, kde se malí žáci mohou na praktickém příkladu seznámit s koloběhem vody v přírodě. Amazonské akvárium je unikátní akvarijní biotop s jedinečnými druhy ryb, využívající málo vídanou technologii, která je schovaná před očima návštěvníků. Při studiu akvaristiky se žáci s těmito technologiemi seznámí a uplatní při sestavování vlastních akvarijních systémů.

Kam absolventi školy po čtyřletém studiu nejčastěji míří?

Máme určitě radost z toho, že nejčastěji zamíří na vysoké školy, na Fakultu rybářství a ochrany vod a Mendelovu univerzitu, kde mohou navázat na své znalosti z naší Střední rybářské školy ve Vodňanech.