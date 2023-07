Zákazníci žádají i udržitelná řešení

Alukov jste založil v roce 1995. Vzpomenete si ještě na vaše začátky?

Firmu jsem založil bez větších zkušeností v kovových konstrukcích, jak se říká na zelené louce. Aby Alukov mohl začít, musel jsem získat vhodnou nemovitost, výrobní technologie a kapitál na provoz. Nápad, co dělat, již byl, jen bylo třeba přesvědčit banky. Trvalo to více než půl roku, než jsem získal úvěr a mohl začít s financováním záměru. První léta byla o udržení firmy. Teprve následně jsem mohl začít investovat do dalšího rozvoje firmy, výrobků, marketingu a ohlížet se po prodeji v zahraničí.

Na českém trhu jste si vybudovali pevné postavení. Co je dnes vaším hlavním artiklem a kdo jsou vaši odběratelé?

Pevné postavení se nám podařilo vybudovat nejen v ČR, ale i v zahraničí. Svoji práci stavíme na budování korektních obchodních kontaktů s našimi obchodními partnery. V řadě zemí včetně ČR máme vybudované obchodní sítě – dealery. Našim zákazníkům poskytujeme nejenom široký výběr kvalitních výrobků, ale i transport a montáž našich výrobků. Jsme schopni výrobek nejenom vyrobit, ale i dopravit a nainstalovat po celé Evropě. Součástí našich služeb je i záruční a pozáruční servis. Většinu naší produkce prodáváme prostřednictvím stovek dealerů v Evropě i v zámoří.

Na nedávném solárním veletrhu v Mnichově jste představili vaši novinku – fotovoltaické zastřešení. Mohl byste ji trochu přiblížit?

V Mnichově na výstavě Smarter E Europe jsme představili náš Carport Solar, přístřešek na auta, kde jsou ve střešní části použity FTV panely. Využili jsme dlouholeté zkušenosti z práce s hliníkovými profily a přinesli novou úroveň designu pro tento typ výrobku. Jedno zastřešené parkovací místo s naším solárním carportem dokáže vyrobit ročně okolo 3 MWh elektrické energie. Průměrná spotřeba domácností v ČR je 3,5 Mwh/rok, jedná se tedy o značný potenciál výroby energie ze slunce jak pro majitele domů, tak pro firmy. Instalací solárního carportu na jedno parkovací místo se ušetří okolo 1 500 kg CO2 .

Další inovativním výrobkem naší společnosti je Pergola Solar. Máme již řešení, kdy tato solární pergola s technologií dokáže zajistit dostatek energie ze slunce pro užívání bazénů po celou koupací sezonu.

Vidíte u zákazníků posun směrem k udržitelným řešením?

Je to obrovské téma zejména v západní Evropě. Napříč generacemi tam zaznívá požadavek něco s tím dělat. Přinášíme řešení, že u některých našich zastřešení umíme zachytit dešťovou vodu. Udržitelné řešení užívání bazénů v případě elektrické energie přináší naše solární pergola. Zaznamenáváme, že i u nás je zájem o taková řešení. Pečlivě posloucháme požadavky zákazníků a jsme připraveni na ně adekvátně reagovat.

Odkud pocházejí návrhy a výrobní podklady pro vaše výrobky? Máte vlastní vývojovou základnu?

Srdcem vývoje Alukovu je výzkumné a vývojové centrum, jež jsme otevřeli před deseti lety. Na jeho vybudování jsme získali podporu ve výši třiceti procent celkových nákladů z prostředků EU (náklady činily 25 milionů Kč). Získané peníze rozhodně nebyly špatnou investicí z prostředků daňových poplatníků v EU.

Je pro vás výhodou, že jste ryze česká firma?

Pokud se jedná o prodej našich výrobků v ČR, tak jednoznačně.

Budeme-li se bavit o prodeji výrobků v Evropě, 19 let po vstupu do EU jsme jako česká firma vnímáni jako spolehlivý a kvalitní partner. Hledisko vlastnické struktury nehraje roli. Důležitější je pro naši společnost geografické umístění uprostřed Evropy. Pokud bychom byli třeba v Litvě nebo Řecku, určitě bychom nemohli využít sílu naší logistiky a servisu.

Máte závody nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jaká část produkce je určena pro český trh?

Český trh tvoří asi dvacet procent celkového obratu společnosti. Naše výrobní kapacita v ČR je podstatně větší. Výrobní závody na Slovensku a v Maďarsku mají vyšší kapacitu výroby, než je jejich domácí trh, a tak využíváme jejich výrobní kapacity pro dodávky zákazníkům po celém světě. Z těchto závodů nakupujeme maximálně deset procent z celkového obratu Alukovu.