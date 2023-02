Zájemci se podívají do útrob elektrárny

Když se řekne Lipno, většina lidí si vybaví přehradní jezero obklopené šumavskými kopci. Ale pod hrází se hluboko pod zemí ukrývá vodní elektrárna. Společnost ČEZ, která ji provozuje, tam opět pořádá exkurze pro veřejnost.

Prvních 128 lidí se tam podívalo o třetím lednovém víkendu, dostali se 160 metrů pod hladinu Lipenské nádrže ke dvěma plně automatizovaným Francisovým turbínám. Víkendové prohlídky potrvají do poloviny března. Celkovou kapacitu 640 míst zájemci o prohlídku obsadili během necelých dvou týdnů.

„Zájem o prohlídku tohoto unikátního technického díla byl už loni o letních prázdninách. Letošní obsazení kapacity 640 míst za necelé dva týdny jen potvrzuje, že Češi o tento druh výletů mají zájem. Prohlídky budou opět v malých skupinkách a za doprovodu našich odborných průvodkyň,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ. První prohlídka byla 21. ledna. Poslední je naplánovaná na víkend 11.–12. března. Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor.

„Start není tak plynulý, proto se raději zapřete, aby vás to nerozhodilo,“ varuje vedoucí odboru provozu elektrárny Lipno Martin Sobolík předtím, než se nákladní výtah spustí 220 metrů dlouhým tunelem směrem k srdci vodní elektrárny. Přibližně po patnáctiminutové jízdě jsou účastníci exkurze na místě. „Pro zájemce tu máme ještě únikové schodiště, které má 700 schodů. Kdo by chtěl, může si je na zpáteční cestě vyzkoušet,“ vtipkoval Sobolík.

Funguje už přes 60 let

Elektrárna je v provozu už přes šedesát let, dosud vyrobila 8,7 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny. ČEZ oba bloky v letech 2012 až 2017 zmodernizoval za 400 milionů korun. Díky investici se její životnost prodloužila o další desítky let. Padesátá léta 20. století ale na návštěvníky pod zemí dýchají ze všech stran. Například barevností či rozhlasem, ze kterého vyhrává hudba. Na stěnách visí různé převislé květiny. Člověk by ani netipoval, že se nachází tak hluboko pod povrchem.

Neuvěřitelný je už jen fakt, kolik tehdy museli lidé vynaložit úsilí, aby vše vybudovali. „Naši dědové to udělali velmi dobře. Jeskyni, ve které je celý betonový dům, vylámali ze žuly,“ zmínil Sobolík. Kus odhalené skály předkové zanechali v klenbě takzvané kaverny.

„Málokdo si představí, že 160 metrů pod hladinou Lipna teče druhá řeka. Ani to, že tady vede 3,6 kilometru dlouhý tunel k Vyššímu Brodu. Je to úžasné technické dílo. Zájem o exkurze vnímáme dlouhodobě, ale příprava návštěvy takto unikátní a živé technologie není jednoduchá,“ doplnila Kateřina Bartůšková.

Lipenská elektrárna podle přízně počasí vyrobí ročně energii pro více než 30 tisíc jihočeských domácností. Je nejvýkonnějším zdrojem Vltavské kaskády, jednu kWh bezemisní elektřiny vyrobí z pouhých 2,7 kubíku vody. Její energetický význam je ale mnohem širší. Díky rychlému najetí na plný výkon 138 MW do 2,5 minuty a dálkovému ovládání významně pomáhá regulovat českou energetickou síť. ČEZ proto elektrárnu udržuje ve špičkové kondici.