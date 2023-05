Za ovcemi, ptáky, oslíky, papoušky i pravěkými obry

Vodní ptáci ve vyškovském zooparku neměli moc prostoru, kam se v původní expozici ze 70. let ukrýt. To se už brzy změní. Součástí nových prostor budou různé přístřešky a zákoutí, do kterých si budou moct zalézt. Mezi čtyřmi novými vodními plochami se lidé budou procházet po lávce, jež v určitých místech také mírně vystupuje nad terén. Objeví se i různé vodní prvky jako vodopády a víry. Součástí bude také koutek pro děti s herními prvky, které fungují na bázi vody. Děti si mohou s vodou různě hrát a taky se u toho hýbat a přemýšlet. Nová expozice se otevře na začátku léta.

Mimoto se v zoo rozhodli dosadit zeleň. „Dokončujeme i opravu vodní plochy mezi výběhy Afriky a Asie, kde jsme vloni udělali novou prohlídkovou trasu. V současné době kompletně rekonstruujeme ještě vodní tok vedle této trasy,“ uvedla ředitelka vyškovského Zoo Parku Dagmar Nepeřená.

Co se týče letošních přírůstků, mezi prvními mláďaty byla dvě jehňata ovce kamerunské. V březnu se narodily samice osla poitouse, skotu cachena a zebua zakrslého. „Čekáme ale další přírůstky třeba selátek, jelikož v období jara pravidelně přibývají,“ vysvětlila Nepeřená.

Za dinosaury novým vláčkem

Domestikovaná zvířata, na která se ve vyškovské zoo zaměřují, nejsou to jediné, co sem lidi láká. Součástí zoo je i oblíbený DinoPark s druhohorními obry. Návštěvníky za nimi i letos vozí DinoExpres s obnovenými vagony. Navíc se na konci dubna mohou těšit na rozšířené prostory 4D kina, které nabídne více míst k sezení.

Do DinoParku se návštěvník dostane pouze přes Zoo Park. V ceně vstupenky je zahrnuto jak vstupné do DinoParku a 4D kina, tak i do zoo. A samozřejmě jízda vláčkem.

I když je zoo zaměřená na domácí zvířata, lidé zde najdou expozice z Afriky, Asie nebo Jižní Ameriky. Součástí je i replika hanáckého statku z přelomu 19. a 20. století s expozicí tradičního venkovského života.

Papouščí zahrada se rozrůstá

Vyškovská zoo však není jediným místem, kam mohou lidé v regionu vyrazit za zvířaty. Už 15 let funguje v nedalekých Bošovicích Papouščí zoologická zahrada. K letošním oslavám tam nově otevřeli dětskou zoo, ve které jsou kromě papoušků i králíci nebo krátkosrstá morčata, jež si mohou děti i pohladit.

Akce v zooparku Vyškov 29. dubna Den Země – program pro rodiče s dětmi 27. května Vlnobraní – ukázky na Hanáckém statku, lze si vyzkoušet zpracování vlny 10. června Medový den 30. června Za vysvědčení vstup pro děti zdarma do 31. června Výstava „Jak zoo pomáhá“ – projekty českých a slovenských zoo, které pomáhají ohroženým zvířatům z divočiny

„Poslání zoologické zahrady je nepřímo vychovávat společnost. U vstupu do této části zoo je expozice kognů smaragdových, což jsou nejjižněji žijící papoušci na zeměkouli. Jelikož jsme v Česku, tak jsme zařadili i nejstarší národní plemeno králíka český strakáč a nejstarší plemeno na Moravě moravský modrý. Máme taky nejmenší quessantské ovečky, které jsou nejmenším plemenem na světě,“ popsal zakladatel bošovické zoo Vlastimil Škrhák.

Papouščí zahrada má 120 prostorných voliér, ve kterých se činí okolo 350 opeřenců šedesáti druhů. Větší část tvoří jihoameričtí papoušci, ale k vidění jsou i druhy z Afriky nebo Austrálie.

A i v Bošovicích už se na svět podívala první letošní mláďata, a to od patnácti druhů. „Z mláďat mohou lidé vidět například nejmenší ary na světě, ary červenoramenné, které jsou velké jako kos, nebo amazónka černotemenného,“ uvedl Škrhák.