Výjimečná příležitost stát se řezbářem

Střední škola v Tovačově nabízí celkem čtyři studijní obory, z toho dva maturitní. Navíc jako jediná v Olomouckém kraji dává deváťákům možnost stát se řezbářem. Práce v dílnách s masivem, který napomáhá lepší uplatnitelnosti absolventů, i vlastní zkušenost ve firmách je tak pro žáky tovačovské řezbářské školy běžnou praxí. Studenti získají potřebnou teorii i cenný odborný výcvik, který je dobře připraví do dalšího pracovního či studijního života. „Máme velmi šikovné žáky,“ líčí ředitelka školy Alexandra Stránělová.

Jaký je o vaši školu zájem?

V současné době se nám hlásí více žáků, než kolik jsme schopni přijmout. Máme na škole dva maturitní obory, pro které je potřeba udělat talentové zkoušky. Tyto zkoušky dělali uchazeči už v lednu. Například na obor Řezbář se nám hlásilo více žáků, než kolik jich můžeme přijmout. Dále nabízíme obory bez talentových zkoušek, na které se mohou zájemci hlásit ještě i teď, konkrétně obor Truhlář a Truhlářské práce. Na ty budou přijímací zkoušky v dubnu, do 1. března tak mohou deváťáci podávat přihlášky.

Jak se absolventi vaší školy prosazují na trhu práce?

O žáky „dřevařských“ oborů je značný zájem. Mnozí ze studentů třetího a čtvrtého ročníku chodí už nyní na odborné praxe do firem, kde pak mohou zůstat, nebo využívají pomoci kariérového poradce, který s konkrétními firmami spolupracuje. Někteří si zase shánějí zaměstnavatele sami. Mají například tatínky či dědečky, kteří mají svou vlastní firmičku nebo pracují jako truhláři. Tito studenti už tedy vědí předem, kam po škole povedou jejich další kroky.

A co studenti maturitních oborů? Kam ti mohou pokračovat?

Zatímco absolventi nematuritních oborů mohou nastoupit ihned do práce, žákům s maturitou se otevírá i cesta na vysokou školu. Na té studují třeba nábytkářství či stavby na bázi dřeva v Brně nebo design ve Zlíně. A mohou pokračovat i na učitelství výtvarné výchovy, žáci mají totiž celé čtyři roky výuku dějin umění. Směrů, kterými se dá z naší školy pokračovat, je poměrně hodně. Patří sem i restaurování nábytku. Někteří z absolventů dokonce studují na filozofické fakultě přímo dějiny umění.

Co všechno se mohou studenti na vaší škole naučit?

Naučí se vše od výroby bytových doplňků až po výrobu dřevěného nábytku do celého interiéru. Pracujeme především s masivním dřevem, tím se trošku lišíme od ostatních škol. Když žáci vyrábí nábytek z masivu, musí absolvovat daleko více pracovních operací než například u dřevotřísky nebo velkoplošného materiálu. Je to tedy náročnější práce a žák je tak lépe do budoucna připravený.

Den otevřených dveří na střední škole Tovačov Školu, která voní dřevem, si mohou zájemci přijít prohlédnout ve dnech otevřených dveří 17. a 18. února. Nabízené obory: Čtyřletý maturitní obor Design interiéru a nábytku.

Čtyřletý maturitní obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské (Řezbář).

Tříletý učební obor Truhlář.

Tříletý učební obor Truhlářské práce.

Na obor Řezbář a Design interiéru a nábytku se dělají talentové zkoušky. Jak byste zájemcům poradila se na ně připravit?

Po uchazečích maturitních oborů chceme, aby nám přinesli své domácí práce – malby, kresby, někdo zase například keramiku, jiní se už přímo zabývají řezbou. Na ostatní obory není potřeba se nijak připravovat.

Jak vypadá profilová část u maturitní zkoušky?

Řezbáři mají měsíc praktickou zkoušku. Při ní vyrábí nějaký kus nábytku, který si sami navrhnou. Designéři mají také praktickou zkoušku, ta spočívá ve vypracování závěrečného projektu s obhajobou před maturitní komisí. Třeba navrhují interiér celého pokoje, k návrhu zpracují i dokumentaci včetně 3D návrhu.

Co mohou zájemci o studium očekávat od praxe?

Truhláři, řezbáři a truhlářské práce mají jeden týden teoretickou výuku ve škole a druhý zase pracují v dílnách pod dozorem mistrů. U vyšších ročníků míří studenti do firem, aby měli možnost se setkat s reálným pracovním prostředím. Designéři mají u nás praxi také. Pracují především na počítači a navrhují jednotlivé kusy nábytku nebo i celé interiéry. Ve čtvrtém ročníku pak mají měsíc praxe ve firmě.

Jak řeší škola ubytování studentů, kteří nemohou denně dojíždět?

Řezbářský obor máme jako jediný v Olomouckém kraji, jsme specifická a solitérní škola. Bohužel ale proto, že jsme zároveň i malá škola, nemáme vlastní internát. Na spřátelené škole v Olomouci máme nicméně zajištěné pro žáky ubytování. Z Olomouce pak dojíždí do Tovačova asi dvacet minut autobusem. Máme žáky z Brna, Prahy, Vysočiny i Ostravy a s dojížděním z internátu není žádný problém.