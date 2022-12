Vlekaři čekají na sníh a ještě čekají plné tribuny

Ne každý se raduje z prognózy mírné zimy. S velkými obavami vyhlížejí zimní sezonu provozovatelé lyžařských areálů na celé Vysočině. Mnohdy jim nenahrává ani doznívající kůrovcová kalamita: sjezdovky, kolem nichž zmizel les, se totiž hůře zasněžují a sníh tam pak také rychleji degraduje.

Vlekaři kvůli cenám energií musejí zdražovat, obávají se, jak moc budou muset zasněžovat, hledají úspory. A netuší, jak zdražení přijmou lyžaři a zda přijdou, když na tom mnozí sami nebudou nejlépe. „Obavy máme všichni. Ale situace je, jaká je, nedá se s tím nic dělat. Nezbývá nám než se přizpůsobit,“ krčí rameny Karel Klapač, správce lyžařského areálu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě.

Celý magazín

Středisko má na zimu připravené. Už od poloviny listopadu jen čekal na pořádné mrazy, které by dovolily spustit zasněžování. „Bez zasněžování by provoz areálu nepřipadal v úvahu,“ říká.

O 15 procent nahoru

Harusův kopec kvůli cenám energií musel zdražit. Ceny se oproti loňsku zvýší zhruba o 15 procent. Dvouhodinová jízdenka na sedačkovou lanovku podraží o 30 korun z 360 na 390 korun.

Areál zároveň drobně omezí provozní dobu. Večerní lyžování už nepotrvá do osmi hodin, skončí v sedm. „Kvůli osvětlení je večerní lyžování energeticky náročnější a dražší. Hodinu si v rámci úspor budeme muset odpustit,“ vysvětlil Klapač.

Vysoká s otazníkem

Značně nejistou sezonu vyhlíží i Tomáš Kučera, předseda tělovýchovné jednoty Lyžař spravující areál na Vysoké u Havlíčkova Brodu. K extrémně drahým energiím se tam přidává stále nevyřešený spor s farmářem Miroslavem Hrtúsem o pozemek pod vrchní částí vleku. „Chtěli bychom areál udržet naživu a sezonu, jak to půjde, odjezdit. Zatím je to ale nejisté, uvidíme, co nám podmínky dovolí,“ svěřil se Kučera. V první řadě bude záviset na počasí. Pokud bude mrznout, řešení situace s pozemkem má klub v záloze.

Hlavně ale musí dostatečně dlouho a silně mrznout, ideálně kdyby k tomu napadl i přírodní sníh. „Že bychom zasněžovali od základů, asi nepřipadá v úvahu. Jeden den zasněžování nás bude stát 40 tisíc korun. Nemůžeme si dovolit pět dní zasněžovat, aby to potom vše odteklo,“ říká Kučera.

I když se na Lyžaře vztahují zastropované ceny elektřiny, zaplatí za ni přibližně šestkrát víc než v minulosti. I proto na Vysoké uvažují o tom, že by spustili jen dětský vlek pro lyžařskou školičku. A hrstku větších lyžařů by na kopec mohli tahat třeba skútrem nebo rolbou.

Vylepšili zasněžování

O přibližně 15 procent musel skipasy zdražit i Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím. „Teď už jen doufáme, že to neodradí lyžaře a že lidi přijdou,“ vzkázal šéf areálu Jiří Pálka.

Harusák: Dvouhodinová jízdenka na sedačkovou lanovku bude lyžaře stát 390 korun.

Také Fajtův kopec je na zimu připraven. Vděčni by ještě do začátku prosince byli za deště, které by doplnily zásoby vody. A pak už by mohlo začít pořádně mrznout. Právě zasněžování na Fajtově kopci doznalo před letošní sezonou vylepšení. Zároveň byl doplněn třetí turniket před vstup k vleku.

Na sjezdovce v Lukách nad Jihlavou modernizovali systém zasněžování – vyměnili zde 400 metrů již vysloužilého potrubí pro zasněžovací vodu. „Po 22 letech už mělo své odpracováno,“ řekla provozovatelka Magda Vaňková. V její režii jezdí i vlek na Křemešníku. „Na obou sjezdovkách máme po servisech a revizích, čekáme na pořádnou zimu. Držíme zasněžovací pohotovost, předpokládám, že během 14 dnů by se mohlo začít ochlazovat,“ řekla Vaňková. Na obou sjezdovkách bude tradičně k dispozici občerstvení i lyžařská škola pro děti nebo začátečníky. Ceny skipasů vzrostou podle Vaňkové jen kosmeticky.

Sjezdovka na Křemešníku se do začátku sezony ještě mírně rozšíří, ale také pouze nepatrně, o desítky metrů čtverečních.

Věří v pomoc úplňku

Na Šacberku u Jihlavy bedlivě sledují počasí. „Úplněk má být někdy začátkem 7. prosince, což si myslím, že by mohl být začátek, doufáme, že začátkem prosince začneme zasněžovat. Meteorologové pro tuto zimu neslibují moc sněhu ani mrazy, ale musíme věřit a doufáme, že už před Vánocemi budeme mít dost sněhu a budeme jezdit,“ řekl provozovatel Pavel Havlíček. Mírné zdražení se nevyhne ani sjezdovce na Šacberku.

Také zde je kvalitní občerstvení a bude fungovat lyžařská škola. „Máme až 50 kvalitních instruktorů,“ řekl Havlíček. Povrch sjezdovky vylepší nová rolba.

Posilují zasněžování

Fajťák: Na kopci nad Velkým Meziříčím přibyl u vleku třetí turniket. I zde jízdy podraží. | foto: MAFRA

V zahájení provozu sjezdovky přibližně k 15. prosinci doufají na Čeřínku u Kostelce. „Posilujeme zasněžování, abychom to zvládli, i když bude slabší zima, děláme opravy zařízení a mírně omezíme lyžařský koridor, abychom zasněžování ekonomicky utáhli,“ řekl vlekař Vladimír Cháb. I Čeřínek se krutě potýká s následkem kůrovcové devastace lesů nejen kolem sjezdovky. Taková situace tady ale byla už loni. „Naštěstí se to oproti loňsku nezměnilo. Kůrovec se zastavil, horší to nebude,“ řekl Cháb

.