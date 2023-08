Víno, provazochodci a nová královna

Praktické info Na festival jsou posílené spoje jak městské hromadné dopravy, tak dalších linek v regionu i trasy z Brna a zpět. Čtyři záchytná parkoviště pojmou stovky osobních aut a objeví se na nich koordinátoři, kteří přijíždějící vybaví tištěnými programy a navedou je do centra města. Cestující z Vysočiny mohou využít rychlíků, které pojedou speciálně z Havlíčkova Brodu nebo z oblasti středních Čech a okolí Prahy jen s jedním přestupem. Cena permanentky je do konce srpna 650 korun, na místě pak 750 korun. Děti do 15 let mají vstup volný, stejně jako lidé bydlící v centru. Program či online interaktivní mapu lidé najdou na www.znojemskevinobrani.cz.