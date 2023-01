Věrný fanoušek umí Orly ocenit i vyburcovat

Pokoj Michala Horvátha zdobí desítky hokejových suvenýrů. Dresy, čepice a puky zabírají celou jednu stěnu, fotografie, vstupenky ze zápasů, kartičky a další artefakty pak mají svoje místo na zbylých zdech a poličkách.

Většinou jde o suvenýry v barvách Orlů. Nezdolný čtyřicátník z Hrušovan nad Jevišovkou je jim věrný od sezony 1999/2000, v níž postoupili do extraligy. Svoje stálé místo na tribuně má nejen na stadionu ve Znojmě, ale i ve většině jiných arén, kde Orli hrají.

„Na extralize jsme byli všude, na EBEL jsme dorazili jenom do Záhřebu. Nám nezáleží na tom, jakou soutěž Orli hrají, my fandíme jim. Ve druhé lize jezdíme taky, jenom na podzim ve Žďáru nad Sázavou jsme museli vynechat. Byla jsem nemocná a netroufla jsem siřídit,“ vypráví fanouškova maminka Hana Horváthová, která Michala doprovází a na znojemském zimáku dokonce dlouhé roky pracovala.

Její syn má díky tomu zážitky, k nimž se jen tak někdo nedostane. Od trenéra Miroslava Hořavy dostal bronzovou medaili, ke které kouč Orly v roce 2006 v extralize dovedl, a má ji schovanou společně se zlatou medailí znojemských juniorů z roku 2011. Dostal se na led k hráčům, když před převodem extraligové licence do Brna odehráli v Mladé Boleslavi dosud poslední zápas Znojma v nejvyšší soutěži, předloni mu útočník Vojtěch Němec přímo v šatně věnoval svůj dres.

Přestože je Michal odkázán na invalidní vozík, málokdy se stane, že by se Orli museli obejít bez jeho podpory. Před rokem s ním v Grazu slavili hned za mantinelem vyhrané prodloužení a postup do čtvrtfinále ICEHL tak vehementně, že ho prý málem převrhli na bok. Cestoval za nimi i předloni na play off do Bolzana, přestože se právě rozbíhala koronavirová pandemie a na stadion se v Itálii dostala jen hrstka fanoušků. Horváthovi, jimž cesta tam a zpět včetně zápasu trvala zhruba 23 hodin, byli mezi nimi.

Nejraději Michal vzpomíná na tažení Znojma do finále EBEL před sedmi lety. „To bylo top,“ zasní se. V hlavě mu ovšem naskočí nejen bitvy o titul se Salcburkem, ale také epizoda ze čtvrtfinále proti Dornbirnu. S ním Znojmo prohrálo první dva duely a čelilo hrozbě vyřazení. „Pukli jsme tam pět nula a kluci nepředvedli vůbec nic. Pak se hrálo doma, tam já bývám už dvě hodiny před začátkem, a přišel ke mně obránce Štach. Říkám mu: Štachy, co to bylo?! Podivil se, že i já kluky odsuzuju, ale vysvětlil jsem mu to. Řekl jsem mu: Nebylo tam nic, byli jste marní. Když budete bojovat a puknete, tak dobře. Uznal to. Další zápas Orli vyhráli a dovedlo je to až do finále,“ povídá zapálený divák.

Svůj názor se nezdráhá říct komukoliv, nesnáší však anonymní kritiku z davu. „Nahlídl jsem trochu pod pokličku a umím si udělat obrázek, jaká je hokej dřina. Vyloženě nesnáším, když diváci začnou nadávat, že oni by to udělali líp. To si vždycky říkám, že bych se asi od srdce zasmál, kdybych toho křiklouna viděl s hokejkou v ruce,“ říká Michal.

Už je to víc než dvacet let, co svoji maminku požádal, aby ho na hokej vzala. Zvědavost v něm vzbudily hovory s rovněž postiženým kamarádem z Pardubic, fanouškem tamního Dynama.

„Myslel jsem si, že půjdu na dva zápasy. Pak se z toho staly úterky a pak už jsme chodili furt,“ usmívá se.

Jeho maminka si potom našla práci na zimním stadionu, aby čas mezi zavezením syna do stacionáře a jeho vyzvednutím nemusela trávit procházkami po městě.

Do hokeje se oba brzo ponořili. Michal začal být na stadionu známý. Někdejší reprezentační trenér Vladimír Růžička mu díky tomu dovolil sledovat zblízka soustředění národního týmu před zlatým mistrovstvím světa ve Vídni.

Horváthovi vzpomínají, jak se k nim před jedním ze zápasů Znojma s Kladnem přitočil Jaromír Jágr a s Michalem si začal povídat. „Najednou se Jágr dívá na hodinky a říká: My za chvilku hrajeme, musím se jít převlékat!“ rozesměje se Hana Horváthová.

Osud tomu chtěl, aby osobně medailemi dekorovala znojemské juniory za vítězství v extralize, protože ze svazu nikdo nepřijel. „Komentátor pan Pospíšil pak v televizi kritizoval svaz, že to vypadá, jako kdyby hráčům medaile na krk věšela uklízečka. Což bylo vtipné, protože já jsem na stadionu skutečně uklízela,“ sype z rukávu Michalova maminka.

O tom, co se znojemským hokejem prožili, by oba dokázali vykládat dlouhé hodiny. Třeba jak se v Pardubicích dostali na tiskovou konferenci, kde znojemský trenér Hořava k Michalovi odběhl, aby ho pozdravil. Nebo jak do Znojma dorazil slavný Stanley Cup.

Některé historky jsou po čase i úsměvné – mezi nimi vzpomínka na fotbalový zápas Orlů nedaleko jejich domova. „Dva dny předtím jsem se vrátil z nemocnice. Doktor by asi nechtěl vidět, že mi strýc upravil vozík na lůžko a vyrazil jsem na fotbal,“ kření se Michal.

Jeho podporu vnímají nejen hokejisté, ale celý znojemský klub. Předloni hráči a trenéři mezi sebou vybrali 55 tisíc korun, jimiž mu přispěli na rehabilitaci.

„Vždycky jsme oceňovali, jak nás Michal povzbuzuje. Často se myslí právě na něho, když se v kabině mluví o tom, co pro fanoušky udělat. S mamkou jsou velcí srdcaři. Víme, jak moc je pro něho znojemský hokej důležitý, že mu poskytuje zábavu i odreagování v jeho životě,“ podotýká brankář Dominik Groh.

Na začátku každé sezony má Michal aktuální dres Orlů. Protože se narodil 7. července, nosí na zádech pravidelně sedmičku, výjimkou je pouze dres od útočníka Němce s jedenáctkou.

V jeho sbírce je i sváteční dres Sparty, která v roce 2004 slavila sto let založení a oslavu nachystala na domácí zápas se Znojmem. Hosté ji v Holešovicích porazili 5:1. „Dres pak Michalovi dal pan Hadamczik,“ oceňuje pozornost tehdejšího sparťanského kouče Hana Horváthová.

Dárek v podobě podepsané kšiltovky má její syn doma i od hráčů Pardubic, kteří si na něho vzpomněli po zisku mistrovského titulu. Díky kamarádovi má Michal kladný vztah také k Dynamu.

Také však zaskřípal zuby, když Pardubice na konci jedné ze sezon bodovaly ve Znojmě, čímž potvrdily prvenství v základní části. Povedlo se jim to i díky tomu, že Orli na ledě příliš nevzdorovali. „Po zápase jsme nastupovali do auta, nebyli jsme spokojení. Řekla jsem Michalovi, že jedna věc je základní část a druhá play off. Že tam to může vypadat úplně jinak. Nevěděla jsem, že kousek od nás stál tehdejší kouč Pardubic Miloš Říha a slyšel to. Promítlo se mi to, když Dynamo za pár dnů vypadlo ve čtvrtfinále s Plzní,“ líčí Horváthová.

Historce tím není konec. „V další sezoně přijela Slavia. Narazili jsme na sebe s panem Růžičkou a padla otázka, jak zápas dopadne. On mě najednou zarazil: Neříkejte nic! Na vaše slova dojde! Že by se mu donesla moje pardubická věštba?“ vypráví Michalova maminka pobaveně.