Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte

Připomínám, že Velký Javor (1456 m) leží v německé části Šumavy jen 10 minut od českých hranic u Železné Rudy, a tak jde o velmi dobře dostupnou alternativu českých středisek, přičemž s trochou nadsázky můžeme Javor klidně považovat také za konkurenta leckterých alpských středisek. Ujedete totiž jen pár minut za hranice a už si můžete užívat pohodlné jízdy moderní sedačkovou nebo kabinkovou lanovkou, nadstandardně široké sjezdovky, alpskou gastronomii a také jistotu sněhu. Ta je tu dána dobrou nadmořskou výškou Javoru, jeho severní orientací a také nejmodernějším zasněžovacím systémem.
Areál je velmi univerzální a sjezdovky se zprava doleva postupně stávají prudšími a náročnějšími, tedy zatímco pravá strana Turnhof láká k návštěvě rodiny s dětmi, levá strana v čele s černou tratí Weltcupstrecke klidně i německou lyžařskou reprezentaci. Prostřední část, tedy červené sjezdovky Bayerwaldstrecke a Böhmerwaldstrecke jsou pak vhodné pro tu nejširší lyžařskou veřejnost, zejména ale tu sportovně naladěnou.
Koneckonců mojí favoritkou na Javoru je právě červená trať Böhmerwaldstrecke, která je nadstandardně široká a po celé délce maximálně přehledná, takže bychom o ni klidně mohli mluvit jako o takové alpské dálnici. Navíc zejména ve spodní části nabídne o něco mírnější sklon, který vám bude lyže na hrany pokládat skoro sám. Mým tajným tipem na manšestr i v pozdnějších hodinách je dolní sloučení tratí Böhmerwaldstrecke a Liftschneise, čímž vzniká carvingové letiště v jaksi hluchém místě, které není nikterak frekventované. Ale psst!
Pokud byste zatoužili po trochu proměnlivějším sjezdu, volte vedlejší červenou sjezdovku Bayerwaldstrecke, která na své délce několikrát změní charakter, takže se tu prostřídají prudší padáčky i mírnější pasáž. Chcete-li pokračovat ve sportovním duchu, napojte se následně červenou trať Sonnenhang, což je poměrně svižný padák, disponuje ale příjemnou šířkou.
Pravidelně u Velkého Javoru zmiňuji Světový pohár žen ve slalomu a obřím slalomu, který se tu v minulosti pořádal právě na černé sjezdovce Weltcupstrecke pod kabinkou. Sjezdovka s parametry FIS začíná patřičně strmým sklonem, kde doporučuji nenechat si lyže moc rozjet a klidně si „šoupnout“, protože rovinatější pasáž přichází až na samém konci tratě, jinak jde o poctivě černý slalomák. Ve spodní části se pak sjezdovka otevře do pozvolnějšího carvingového prostranství, kde už můžete lyže stavět opět zvesela na hrany.
Takovou „nadstavbou“ Weltcupstrecke je černý padáček Osthangstrecke, což je nejvýše položená sjezdovka areálu. Na její start vás nostalgicky dopraví kotvový vlek a dolů je to od samého začátku opět pěkný „šupák“. Sjezdovka je kraťoučká, takže pro delší jízdu můžete navázat rovnou na zmíněnou svěťákovou pistu, tak jako jely závodnice v roce 2011 při Světovém poháru v obřím slalomu.
Jinak u Velkého Javoru se mi pravidelně stává, že po dvou hodinách můžu jít „od válu“, protože díky rychlým lanovkám jste tu schopni za velmi krátkou dobu vyseknout fúru sportovních jízd. Nejrychlejší variantou na kopec je sedačková lanovka Nordhang, podobně rychlá je i kabinková lanovka, která vás přímo pod vrchol Javoru dopraví za 5 minut, jen si tedy musíte zout lyže.
Jak jsem zmínila, Velký Javor je vhodný také pro začátečníky a rodiny s dětmi, pro které jsou vhodné modré sjezdovky Familienstrecke, Damenstrecke a také cvičný svah s kotvou Turnhof. Právě na Turnhofu se nachází řada rodinných atrakcí, jako je dětský lyžařský park, crossové tratě, paralelní slalom nebo sáňkařská dráha.
Dětský lyžařský park ArBär Kinderland patří dokonce k nejlépe hodnoceným parkům v Německu. Park je logicky odstupňovaný a rozdělený do jednotlivých sekcí dle úrovně malého lyžníka, takže se vzájemně neohrožují rychlejší lyžaři s těmi, co na lyžích stojí teprve poprvé. Celkem park nabídne štědrý počet 5 pojízdných pásů a k nim několik různě dlouhých cvičných svahů se slalomovými prvky a podjezdovými brankami. Výhodou blízkosti českých hranic jsou česky hovořící instruktoři v lyžařských školách, kterých tu je hned několik. Za vyzdvihnutí stojí také zázemí k dětskému parku v podobě ohřívárny a toalet přímo u svahu.
Šikovnějším dětem, a nejen jim se na Turnhofu bude líbit na crossových tratích postavených paralelně vedle sebe. Dá se tak volit mírnější a rychlejší varianta, v obou případech se tu ale sněhem nešetřilo a vybudované jsou tu poměrně vysoké terénní vlny a klopené zatáčky. Tratě zvládají i malí prckové, na druhou stranu, pokud necháte lyže jet, je to skoro adrenalinová zábava i pro zkušenější lyžaře.
Hned vedle crossových tratí najdete také paralelní slalom, který je velmi pěkně postavený – do plynula bez potřeby prudce zatáčet. Každá trať má svou vlastní startovní budku i vlastní časomíru, takže po dojetí vidíte časy v červené i modré trati.
Po lyžování pak můžete naskočit i na sáňkařskou dráhu, která je 1200 metrů dlouhá a z velké části kopíruje modrou sjezdovku Familienstrecke, takže je poměrně mírná, a tudíž vhodná pro všechny ročníky. Lístek na sáňkařskou dráhu zakoupíte a sáňky půjčíte v půjčovně lyží pod lanovkou Sonnenhang, která vás vyveze přímo na start dráhy. Cíl je na Turnhofu, takže zpátky na centrální parkoviště vás bezplatně sveze autobus. Jedna jízda na sáňkách včetně zapůjčení vyjde na 9 eur, dvě jízdy na 14 eur a zkrátka čím víc jízd zakoupíte, tím levněji vás jízdné vyjde.
Občerstvení se na Arberu nese také už v duchu Alp, takže speciality jako Currywurst, Kaiserschmarrn nebo Germknödel jsou tu běžnou praxí. Také horské hospůdky, kde se dobroty podávají mají ten pravý horský šmrnc a najdete jich tu hned několik. My pravidelně navštěvujeme restaurace Eisensteinerhütte, která je společně s horskou chatou Arberschutz nejvýše položená, takže z tamní terasy máte jako na dlani jak vrchol Javoru, tak i půlku Šumavy J
Co se týče cenovek jídla, tak například takový Vídeňský řízek tu vyjde na 18,80 eur, currywurst s hranolkami na 14,90 eur, Kaiserschmarrn na 12,90 eur a takový Germknödel na 12,60 eur. Jakmile si tu jídlo objednáte, máte ho skoro vždy do pár minut na stole, navíc se tu většinou domluvíte i s českou obsluhou.
Pokud byste chtěli po obědě vytrávit nějak jinak než lyžováním, nechte se vyvézt kotvovým vlekem těsně pod vrchol Javoru a dál se dejte už pěšky na některou z vyhlídek. Kromě té vrcholové u křížku jich totiž Javor nabídne ještě několik dalších, přičemž každá servíruje trochu jiný výhled na Šumavu.
Velký Javor disponuje velmi moderním zázemím jak v části Turnhof, tak u hlavních pokladen pod kabinkovou lanovkou. Kromě pokladen, toalet a občerstvení je vám tu k dispozici také půjčovna lyží a skidepot s různými velikostmi skříněk a vysoušeči lyžáků/rukavic. Na ceník skříněk se můžete podívat zde.
Velký Javor v kostce:
Na Velkém Javoru jsme reportovali na lyžích FISCHER, s hůlkami ONE WAY, v oblečení REHALL, v helmách a brýlích SMITH, se speciálně tvarovanými vložkami do lyžáků SIDAS a s vyhřívanými rukavicemi a ponožkami THERMIC.