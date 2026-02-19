Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte

Advertorial   12:01 – ADVERTORIAL
Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To všechno dělá z tohoto majestátního příhraničního kopce naprostého univerzála, který svou nabídkou všestranných sjezdovek a zážitků zaujme lyžaře jakékoli úrovně i věku.
Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi | foto: Tomáš Rucký

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi
Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi
Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi
Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi
10 fotografií

Připomínám, že Velký Javor (1456 m) leží v německé části Šumavy jen 10 minut od českých hranic u Železné Rudy, a tak jde o velmi dobře dostupnou alternativu českých středisek, přičemž s trochou nadsázky můžeme Javor klidně považovat také za konkurenta leckterých alpských středisek. Ujedete totiž jen pár minut za hranice a už si můžete užívat pohodlné jízdy moderní sedačkovou nebo kabinkovou lanovkou, nadstandardně široké sjezdovky, alpskou gastronomii a také jistotu sněhu. Ta je tu dána dobrou nadmořskou výškou Javoru, jeho severní orientací a také nejmodernějším zasněžovacím systémem.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Areál je velmi univerzální a sjezdovky se zprava doleva postupně stávají prudšími a náročnějšími, tedy zatímco pravá strana Turnhof láká k návštěvě rodiny s dětmi, levá strana v čele s černou tratí Weltcupstrecke klidně i německou lyžařskou reprezentaci. Prostřední část, tedy červené sjezdovky Bayerwaldstrecke a Böhmerwaldstrecke jsou pak vhodné pro tu nejširší lyžařskou veřejnost, zejména ale tu sportovně naladěnou.

Koneckonců mojí favoritkou na Javoru je právě červená trať Böhmerwaldstrecke, která je nadstandardně široká a po celé délce maximálně přehledná, takže bychom o ni klidně mohli mluvit jako o takové alpské dálnici. Navíc zejména ve spodní části nabídne o něco mírnější sklon, který vám bude lyže na hrany pokládat skoro sám. Mým tajným tipem na manšestr i v pozdnějších hodinách je dolní sloučení tratí Böhmerwaldstrecke a Liftschneise, čímž vzniká carvingové letiště v jaksi hluchém místě, které není nikterak frekventované. Ale psst!

Pokud byste zatoužili po trochu proměnlivějším sjezdu, volte vedlejší červenou sjezdovku Bayerwaldstrecke, která na své délce několikrát změní charakter, takže se tu prostřídají prudší padáčky i mírnější pasáž. Chcete-li pokračovat ve sportovním duchu, napojte se následně červenou trať Sonnenhang, což je poměrně svižný padák, disponuje ale příjemnou šířkou.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Pravidelně u Velkého Javoru zmiňuji Světový pohár žen ve slalomu a obřím slalomu, který se tu v minulosti pořádal právě na černé sjezdovce Weltcupstrecke pod kabinkou. Sjezdovka s parametry FIS začíná patřičně strmým sklonem, kde doporučuji nenechat si lyže moc rozjet a klidně si „šoupnout“, protože rovinatější pasáž přichází až na samém konci tratě, jinak jde o poctivě černý slalomák. Ve spodní části se pak sjezdovka otevře do pozvolnějšího carvingového prostranství, kde už můžete lyže stavět opět zvesela na hrany.

Takovou „nadstavbou“ Weltcupstrecke je černý padáček Osthangstrecke, což je nejvýše položená sjezdovka areálu. Na její start vás nostalgicky dopraví kotvový vlek a dolů je to od samého začátku opět pěkný „šupák“. Sjezdovka je kraťoučká, takže pro delší jízdu můžete navázat rovnou na zmíněnou svěťákovou pistu, tak jako jely závodnice v roce 2011 při Světovém poháru v obřím slalomu.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Jinak u Velkého Javoru se mi pravidelně stává, že po dvou hodinách můžu jít „od válu“, protože díky rychlým lanovkám jste tu schopni za velmi krátkou dobu vyseknout fúru sportovních jízd. Nejrychlejší variantou na kopec je sedačková lanovka Nordhang, podobně rychlá je i kabinková lanovka, která vás přímo pod vrchol Javoru dopraví za 5 minut, jen si tedy musíte zout lyže.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Jak jsem zmínila, Velký Javor je vhodný také pro začátečníky a rodiny s dětmi, pro které jsou vhodné modré sjezdovky Familienstrecke, Damenstrecke a také cvičný svah s kotvou Turnhof. Právě na Turnhofu se nachází řada rodinných atrakcí, jako je dětský lyžařský park, crossové tratě, paralelní slalom nebo sáňkařská dráha.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Dětský lyžařský park ArBär Kinderland patří dokonce k nejlépe hodnoceným parkům v Německu. Park je logicky odstupňovaný a rozdělený do jednotlivých sekcí dle úrovně malého lyžníka, takže se vzájemně neohrožují rychlejší lyžaři s těmi, co na lyžích stojí teprve poprvé. Celkem park nabídne štědrý počet 5 pojízdných pásů a k nim několik různě dlouhých cvičných svahů se slalomovými prvky a podjezdovými brankami. Výhodou blízkosti českých hranic jsou česky hovořící instruktoři v lyžařských školách, kterých tu je hned několik. Za vyzdvihnutí stojí také zázemí k dětskému parku v podobě ohřívárny a toalet přímo u svahu.

Šikovnějším dětem, a nejen jim se na Turnhofu bude líbit na crossových tratích postavených paralelně vedle sebe. Dá se tak volit mírnější a rychlejší varianta, v obou případech se tu ale sněhem nešetřilo a vybudované jsou tu poměrně vysoké terénní vlny a klopené zatáčky. Tratě zvládají i malí prckové, na druhou stranu, pokud necháte lyže jet, je to skoro adrenalinová zábava i pro zkušenější lyžaře.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Hned vedle crossových tratí najdete také paralelní slalom, který je velmi pěkně postavený – do plynula bez potřeby prudce zatáčet. Každá trať má svou vlastní startovní budku i vlastní časomíru, takže po dojetí vidíte časy v červené i modré trati.

Po lyžování pak můžete naskočit i na sáňkařskou dráhu, která je 1200 metrů dlouhá a z velké části kopíruje modrou sjezdovku Familienstrecke, takže je poměrně mírná, a tudíž vhodná pro všechny ročníky. Lístek na sáňkařskou dráhu zakoupíte a sáňky půjčíte v půjčovně lyží pod lanovkou Sonnenhang, která vás vyveze přímo na start dráhy. Cíl je na Turnhofu, takže zpátky na centrální parkoviště vás bezplatně sveze autobus. Jedna jízda na sáňkách včetně zapůjčení vyjde na 9 eur, dvě jízdy na 14 eur a zkrátka čím víc jízd zakoupíte, tím levněji vás jízdné vyjde.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Občerstvení se na Arberu nese také už v duchu Alp, takže speciality jako Currywurst, Kaiserschmarrn nebo Germknödel jsou tu běžnou praxí. Také horské hospůdky, kde se dobroty podávají mají ten pravý horský šmrnc a najdete jich tu hned několik. My pravidelně navštěvujeme restaurace Eisensteinerhütte, která je společně s horskou chatou Arberschutz nejvýše položená, takže z tamní terasy máte jako na dlani jak vrchol Javoru, tak i půlku Šumavy J

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Co se týče cenovek jídla, tak například takový Vídeňský řízek tu vyjde na 18,80 eur, currywurst s hranolkami na 14,90 eur, Kaiserschmarrn na 12,90 eur a takový Germknödel na 12,60 eur. Jakmile si tu jídlo objednáte, máte ho skoro vždy do pár minut na stole, navíc se tu většinou domluvíte i s českou obsluhou.

Pokud byste chtěli po obědě vytrávit nějak jinak než lyžováním, nechte se vyvézt kotvovým vlekem těsně pod vrchol Javoru a dál se dejte už pěšky na některou z vyhlídek. Kromě té vrcholové u křížku jich totiž Javor nabídne ještě několik dalších, přičemž každá servíruje trochu jiný výhled na Šumavu.

Velký Javor disponuje velmi moderním zázemím jak v části Turnhof, tak u hlavních pokladen pod kabinkovou lanovkou. Kromě pokladen, toalet a občerstvení je vám tu k dispozici také půjčovna lyží a skidepot s různými velikostmi skříněk a vysoušeči lyžáků/rukavic. Na ceník skříněk se můžete podívat zde.

Velký Javor v kostce:

  • Vzdálenost z Prahy cca 2,5 hod (180 km)
  • Vzdálenost z Plzně cca 1 hod 20 min (90 km)
  • Celodenní skipas dospělý (od 17 let): 48 eur
  • Celodenní skipas dítě (do 16 let): 32 eur
  • Celodenní skipas rodina (2 dospělí a 1 dítě): 114 eur
  • Celodenní skipas rodina (2 dospělí a 2 děti): 140 eur
  • Webové stránky: www.arber.de
  • Parkování: 4 eura
  • Aktuální informace o počasí: Odkaz

Na Velkém Javoru jsme reportovali na lyžích FISCHER, s hůlkami ONE WAY, v oblečení REHALL, v helmách a brýlích SMITH, se speciálně tvarovanými vložkami do lyžáků SIDAS a s vyhřívanými rukavicemi a ponožkami THERMIC.

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Nejčtenější

TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle

Svíčková omáčka s knedlíkem

Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...

Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit

Bolševník velkolepý se „přistěhoval“ z Asie a je proslulý nejen jako agresor,...

Z celkového počtu 1 576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za invazní považováno 75 druhů. Zde jsou k...

Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu

Papoušek šedý (žako) je mezi chovateli velice oblíben pro svui schopnost...

Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...

KVÍZ: Na svatého Jiří… Zvládnete doplnit české pranostiky?

Josef Lada, Zimní radovánky (pandán), 1950

Pranostiky si lidé předávají od nepaměti, vždyť kdysi sloužily jako meteorologická předpověď. Vyzkoušejte si v kvízu, jestli je skutečně dobře znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 26....

Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery

Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy...

Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....

Od ústřic k cvrčkům. Jak hlava rozhoduje o tom, co nám (ne)bude chutnat

Premium
Chov červů daleko méně zatěžuje planetu.

Zvědavost v kuchyni je více než jen touha vařit. Je to objevování chutí, kultury a mnohdy i posouvání osobních hranic. Člověk, který se na talíři nebojí experimentovat, musí být duší alespoň trochu...

19. února 2026

KVÍZ: Na svatého Jiří… Zvládnete doplnit české pranostiky?

Josef Lada, Zimní radovánky (pandán), 1950

Pranostiky si lidé předávají od nepaměti, vždyť kdysi sloužily jako meteorologická předpověď. Vyzkoušejte si v kvízu, jestli je skutečně dobře znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 26....

vydáno 19. února 2026

Navrhněte si trvalkový záhon svých snů. V oblíbených barvách, místu na míru

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2023 je dvoukolová, příspěvky lze zasílat až do 16....

Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte...

18. února 2026

Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit

Bolševník velkolepý se „přistěhoval“ z Asie a je proslulý nejen jako agresor,...

Z celkového počtu 1 576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za invazní považováno 75 druhů. Zde jsou k...

18. února 2026

Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec

Premium
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny...

Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou...

17. února 2026

Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu

Papoušek šedý (žako) je mezi chovateli velice oblíben pro svui schopnost...

Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...

17. února 2026

Hráli si s tartaletkami, makronkami a oblékli dort. Peče celá země přitvrzuje

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 7. díl, 2026

Již sedmý sobotní večer za sebou přišpendlila diváky k televizi cukrářská soutěž a reality show v jednom. Čtvrtá řada Peče celá země už má jen 5 želízek v ohni, nicméně o to víc je prostoru sledovat...

17. února 2026

Vybírejte, kteří roztomilí mazlíčci vyhrají v únoru prémiové české krmivo

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Hlasování v čtenářské anketě o nejroztomilejší mazlíky února je tady a vaše hlasy rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitního psího nebo kočičího krmiva z nové řady Brit Premium by Nature. Nestačí...

2. února 2026,  aktualizováno  16. 2. 9:46

Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery

Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy...

Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....

16. února 2026

S vášní pro fotografii cestuje po světě. Jako průvodce s citem pro detaily

„Tulení mládě na ostrově Helgoland v Německu si v bílém písku užívalo jemný...

Dřív pobíhala po kanceláři v podpatcích, dnes objevuje svět v trekových botách, s foťákem na krku. „Bylo by škoda nepodělit se o zážitky s ostatními,“ říká Erika Valkovičová.

16. února 2026

TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle

Svíčková omáčka s knedlíkem

Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...

15. února 2026

Plešatá lama spořádala řebříček, šimpanzi zaháněli stres šípky, líčí zvířecí terapeutka

Premium
Když je něco bolí, napadnou je parazité nebo jim chybějí minerály, vědí, co si...

Zvířata v divoké přírodě se umějí sama léčit. Často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Ta, která jsou zavřená v zoologických zahradách, jsou však odkázaná jen na péči veterinářů a běžné...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.