Velikonoce v sídlech u hrabat a knížat

Jaké překvapení chystala kněžna Marie vnoučatům Kněžna Marie Thurn-Taxis strávila zimu na italském zámku Duino a vrací se oslavit svátky jara na Loučeň. Celý zámek je slavnostně vyzdoben, malují se vajíčka a chystají slavnostní pokrmy. Kněžna miluje svá vnoučata a chystá pro ně různá překvapení... S pomlázkou a za poklady Jaká? To se od 25. března dozví účastníci kostýmovaných prohlídek nazvaných Velikonoce u Thurn-Taxisů – jaro na knížecím dvoře. Průvodce jim bude dělat některý z členů knížecí rodiny. Při procházce slavnostně vyzdobeným zámkem se od urozeného doprovodu dozvědí, jak slavila svátky jara nejen knížecí rodina, ale také lidé v podzámčí. Tam ostatně s pomlázkou pravidelně zamířil velký obdivovatel a milovník žen, kníže Alexander. Neopomněl vyplatit nejen každou ženu a dívku v zámeckých komnatách, ale vyrazil na koledu i do chalup a domků poddaných. Malí princové a princezny Thurn-Taxisové zase hltali s vesnickými dětmi velikonoční pohádkové příběhy o otvírání pokladů, aby pak v probouzejícím se Svatojiřském lese hledali skřítky – sejtany – vodníky, hejkala, víly a další mytické postavy. Zámek Loučeň je otevřený celoročně. Novou sezonu pravidelně zahajuje právě o Velikonocích. Velikonoční prohlídky se tu konají denně až do 16. dubna. Ve všední dny začínají ve 12, 14 a 16 hodin. O víkendech a velikonočních prázdninách pak každou hodinu od 11 do 16 hodin. Oblíbené dětské prohlídky jsou na programu dvakrát denně každý víkend a od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí. Začínají ve 12 a 14 hodin. Labirintárium Kdo se bude chtít před nebo po kostýmované prohlídce trochu protáhnout nebo projít, nemusí chodit daleko. Zámecký anglický park je přístupný denně od 10 do 17 hodin, v sobotu dokonce až do 20 hodin. Jeho součástí je unikátní labyrintárium s dvanácti zahradními labyrinty a bludišti, v nichž se mohou děti i dospělí celou dobu ztrácet, shledávat a nacházet z nich cestu ven. Poslední, dvanáctý labyrint je věnován císaři Karlu IV. Vznikl podle středověkých předloh a ukrývá v sobě mystiku středověkých čísel. A je také osázený zářiči z drahých kamenů, které mají údajně ještě umocňovat jeho už tak dost silný energetický náboj.