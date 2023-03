Velikonoce: trhy, mše i akce na zámcích

Období Velikonoc má dvě tváře. Pro některé jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pro jiné znamenají lidové tradice spojené s vítáním jara. Zásluhou tradičních velikonočních trhů ožije během pašijového, neboli svatého týdne také Liberecký kraj.

Trhy ve městech

Celý magazín

V krajském městě se velikonoční trhy budou konat již tradičně na náměstí Dr. Edvarda Beneše, a to od pátku 31. března do neděle 9. dubna. Pořadatelé lákají na deset dní dobrého jídla, tradičních výrobků a bohatého kulturního programu s řadou koncertů a vystoupení. Vlastní akci plánují na 1. dubna Vratislavice nad Nisou, v okolí Kulturního centra 101010 proběhne například jarní koncert vratislavických mateřských škol nebo ochutnávka regionálních pochutin. Od Škaredé středy až do Velkého pátku chystá trhy také Jablonec nad Nisou, v jehož centru se na Mírovém náměstí můžete těšit na minimálně tři desítky stánků. Jednodenní velikonoční trhy doplněné o tematický program uspořádají rovněž Železný Brod, Frýdlant nebo Semily.

Folklor na Dlaskově statku

Během Bílé soboty uspořádá velikonoční den s přehlídkou folklorních souborů a tvůrčí dílnou Dlaskův statek u Turnova. Připraven bude malý jarmark s ukázkami lidových řemesel typických pro Pojizeří, chybět nebude ani občerstvení.

Statek: Velikonoční obyčeje připomíná i Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova.

Grabštejn a jarní procházka

Hrad Grabštejn bude letošní svátky jara slavit od 8. do 10. dubna. Návštěvníky čekají výtvarné dílny nebo velikonočně laděný prohlídkový okruh včetně kaple sv. Barbory, jejíž klenba je zdobená pašijovým příběhem. Ve dnech od 20. března do 5. dubna mohou lidé vyrazit také na příjemnou jarní procházku kolem hradu, během které budou plnit zábavné úkoly s tématikou Velikonoc.

Tradice na Vísecké rychtě

Vísecké roubené stavení v obci Kravaře přímo vybízí k lidovým tradicím. I letos se zde uskuteční jednodenní program věnovaný především rodinám s dětmi, které se mohou 1. dubna těšit na tradiční aktivity jako je malování kraslic, velikonoční pečení nebo pletení čerstvých pomlázek.

Nazdobený Lemberk

Od 6. do 10. dubna bude velikonočně naladěn také státní zámek Lemberk. Na programu budou speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného Clam-Gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Mimo to se zájemci mohou těšit na ukázku dřívějších velikonočních tradic a zvyků.

Řemesla na Sychrově

Trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a programem pro děti i dospělé se po roce vrací rovněž na novogotický zámek Sychrov. Akce proběhne v předvelikonočním víkendu od 1. do 2. dubna.

Velikonoční mše

Na své si přijdou také ti, pro které je velikonoční čas vyvrcholením křesťanského roku.

Obřady bývají vzhledem k důležitosti svátku delší a obsáhlejší než obvykle, nejvíce lidí se pravidelně schází v kostele svatého Antonína Velikého nebo v kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci. U druhého jmenovaného je možné navštívit křížovou cestu, kterou tvoří čtrnáct barokních výklenkových kapliček vyrobených z pískovce.

Stejně jako v loňském roce se při bohoslužbách i letos počítá s hojnou účastí ukrajinských obyvatel, kteří jsou pravoslavně věřící.

Velikonoce jsou pro ně svátkem naděje a značí vrchol křesťanského života. Lidé se během tohoto období scházejí se svými nejbližšími k oslavám, na nichž se podávají typické pokrmy z mléka, maso a ryby. Mezi další tradice patří dodržování půstu, plnění proutěných košíků jídlem nebo navštěvování hrobů.