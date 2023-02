Ve stopách jelenů v hradním příkopu

Původně prezidentská kancelář avizovala, že k otevření dojde až letos na jaře. Nakonec si však návštěvníci hlavního města mohou užívat otevřený Jelení příkop již od prosince. Několik let byl uzavřen kvůli stavebním úpravám a bezpečnostní situaci. Lidé se do přírodní rokle dostanou od Pacassiho brány, projít lze také chodníkem k medvědinci.

„Vstupy z Klárova, od Belvederu a z ulice U Brusnice budou otevřeny podle počasí – za sněhové pokrývky nikoliv. Otevřen bude průchod valem Prašného mostu,“ uvedla kancelář Pražského hradu, která zároveň upozornila na rizika zimního terénu a na skutečnost, že údržba cest bude v zimě „pouze základní“.

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno „jelení“ má proto, že zde byla nejen v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř. Do této rokle pod hradním komplexem lze vstoupit například od letohrádku Belveder. Za Ferdinanda I. byl příkop přemostěn Prašným mostem, který spojoval Hrad s Královskou zahradou. Příkop původně sloužil jen jako obranná bariéra. K vytvoření tohoto valu došlo za vlády Marie Terezie, kdy panovnice nechala rozdělit příkop na horní část o rozloze přes 3 hektary a dolní část o velikosti více než 5 hektarů.

Odpočíval zde Masaryk

Prohlídky Od března bude nově do programu pravidelných prohlídek s průvodcem zařazena i část reprezentačních prostor Hradu. Návštěvníci také uvidí třeba nově zřízené Muzeum Řádu bílého lva a další reprezentační salony jižního křídla Nového paláce užívané hlavou státu k výkonu pravomocí. Trasa prohlídky má zahrnovat Šatnu u prezidentského balkonu či Společenský salon.

S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba první republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec a medvědi tu žili až do let padesátých. Mezi lety 2001 až 2002 byl skrz násep, který příkop rozděluje na horní a dolní část, vybudován spojovací tunel podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

K místu se váže další zajímavost, a to k osobě prezidenta T. G. Masaryka. Nad příkopem proti Šternberskému paláci je krásně opravená Masarykova vyhlídka, kde prezident pod lipou odpočíval a kterou upravil architekt Josip Plečnik. Vyhlídka nabízí nezvyklý pohled na areál Pražského hradu, Hradčany i na Petřín a dále na Loretu a také Černínský palác, kde sídlí ministerstvo zahraničí.

Vede sem cesta začínající proti domku medvědáře, který se nachází na straně přiléhající k hradu, zahlédnout tu lze i Medvědí pramen vytékající ze zdi. Dole je k vidění socha Ponocného, dílo Franty Úprky, či dar od studentů hořické Kamenické školy k 75. narozeninám TGM.

V zimních měsících je nově otevřená i Královská zahrada. Pražský hrad již informoval, že z takzvaného „bezpečnostního perimetru“, který střeží policisté a vojáci, byly vyňaty Jelení příkop a Královská zahrada. Do obou lokalit tak nyní lidé mohou vstupovat bez bezpečnostních kontrol, ty je čekají až při vstupu do hradního areálu.