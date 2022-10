Vdechnou nový život památkám po Kuffnerech

Cukrovar v Břeclavi a v slovenském Sládkovičově, ale také pivovar Ottakringer, kde se dodnes vaří ve Vídni pivo. Židovská rodina Kuffnerů po sobě nechala nesmazatelnou stopu. Kromě fabrik je s nimi spojena i řada památek. V Břeclavi se rozhodli, že jim vdechnou nový život. Aktuálně se řeší obřadní síň u židovského hřbitova.

Celý magazín

Břeclavská radnice navázala kvůli financování památek spolupráci se slovenským městem Sládkovičovo. „Nápad na přeshraniční spolupráci vznikl při procházení starých věcí z období po roce 2010. Městu se tehdy podařilo získat dotaci na rekonstrukci obřadní síně, ale tehdejší politická reprezentace ji údajně odmítla s tím, že se to nestihne do voleb. Musím se tomu smát,“ uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Sládkovičovo hraje podle jeho slov v projektu významnou roli. „Na spolupráci mě navedl pamětník situace výše z roku 2010, pan Zika (Jaroslav Zika z Klubu přátel umění Břeclav – pozn. red.), který mě upozornil na to, že Sládkovičovo také chce revitalizovat památky po Kuffnerech. Jde o jinou rodinnou větev, ale měli mnoho společného – nejen cukrovarnictví,“ zavzpomínal místostarosta.

Obě města nyní usilují o modernizaci již zmiňované židovské obřadní síně, která čeká na opravu už dlouho. Již v dubnu letošního roku Matuška společně s břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem (ANO) navštívili Sládkovičovo, aby se dohodli na spolupráci. Na opravu měla břeclavská radnice zpracovaný projekt a udržovala platné stavební povolení. Byla připravená podat žádost o financování.

„Nyní aktualizujeme rozpočet, který výrazně podražil oproti původním 14 milionům korun. Stavební povolení máme, je podaná žádost o dotační podporu z programu Interreg. Financování má jít právě z tohoto evropského programu, část samozřejmě půjde z rozpočtu města. Věřím, že se dotaci podaří získat. Výsledky zatím neznáme,“ prozradil ještě místostarosta.

Obřadní síň stojí na okraji židovského hřbitova a byla postavena v roce 1888 na místě bývalé márnice. V plánu je modernizace i dalších míst spojených s rodinou Kuffnerů. „Na slovenské straně by pak mělo jít o obnovu zdejšího parku, uvažujeme ještě o podání žádosti do dalšího kola. Sládkovičovo by chtělo obnovit kuffnerovskou hrobku, u nás by v úvahu připadala synagoga nebo průmyslové dědictví Kuffnerů v cukrovaru,“ uzavřel Matuška.