Vánoční výzdobu chtějí města omezit jen minimálně

Ač je nyní zvyšování cen energií ve většině měst v kraji tématem číslo jedna a radnice hledají způsoby, jak na těchto výdajích šetřit, na vánoční osvětlení úsporná opatření zatím výrazný vliv mít nebudou. Samosprávy mají obvykle nasmlouvané energie za staré ceny do konce roku. Redukce dekorací je tak minimální a plánují ji jen některá města, třeba Žďár nad Sázavou.

„V rámci úspor elektrické energie jsme se dohodli na určitém omezení vánočního osvícení,“ sdělil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák. Pro letošek tak dle vedení města odzvoní barevně zářícím zvonkům, vločkám a dalším ozdobám, jež dříve dekorovaly sloupy veřejného osvětlení podél řady silnic.

Vánoční kabát dostane jen průtah centrem od obchodního domu Convent ke „kulturáku“. „Ty ozdoby už stejně nejsou úplně soudobé, takže se spojí účelnost s estetikou,“ podotkl žďárský starosta Martin Mrkos. Město tímto opatřením ušetří kolem 60 tisíc korun. Nasvíceno zůstane náměstí Republiky i širší centrum, včetně jehličnanů u Domu kultury. „A aby nebyl osvětlen jen střed města, v každé čtvrti bude takto ozdoben ještě jeden strom,“ dodal Hedvičák.

Žádné novinky ve výzdobě nechystá ani Jihlava. Centrum města okrášlí dekorace z minulých sezon. Ozářeno bude Masarykovo náměstí s přilehlými ulicemi M. Boží, Komenského, Palackého a Benešova a samozřejmě i vánoční strom čiradnice. „K výzdobě využijeme repasované či loni pořízené světelné převěsy a další ozdoby. Neznamená to však, že by například strom byl totožný jako minulé svátky. Ozdoby sice budou původní, ale zvolí se jiné uspořádání,“ upřesnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Strom, jedle dovezená z Měřína, bude letos laděn do červené a zlaté barvy. A na náměstí nebude ani letos chybět nasvícená ledová socha i vánoční vesnička.

Vypínání na noc

Loni Jihlavští poprvé vánočně rozsvítili radnici. „Na to se lidé mohou těšit i letos. Na noc ale budeme výzdobu pomocí časových spínačů vypínat, abychom šetřili energií,“ vysvětlil Daněk. Dle jeho slov se obecně počítá se stejným rozsahem výzdoby jako minulé roky, ač jsou zpracovány různé verze úspor i v tomto odvětví.

Se stejnou výzdobou jako minulá léta počítá Havlíčkův Brod. „Zvažujeme ale, že bychom v nočních hodinách svícení omezili. Světla by nesvítila celou noc, ale v určité hodiny zhasínala,“ uvedla mluvčí brodské radnice Alena Doležalová. Šetřit chce město i tím, že vánoční strom v centru bude svítit jen za tmy, zatímco dříve zářil celý den.

Ani Třebíč letos vánoční dekorace, jež byly loni hitem a mířili za nimi návštěvníci z celého kraje, omezovat nebude. Nakoupí nebo pronajme sváteční výzdobu asi za dva miliony korun, s její instalací se už začalo v druhém říjnovém týdnu. Redukovat používání dekorací radnice zatím neplánuje hlavně díky ceně elektřiny, již má zajištěnou do konce roku.

Nové 3D dekorace

Nebrat lidem potěšení ze svátečně okrášlených ulic se rozhodli v Pelhřimově. Nachystány mají i novinky. „Těší nás, že budeme moci občanům v této neklidné době alespoň trochu zpříjemnit adventní čas světelnou výzdobou a přispět tak ke sváteční pohodě a navození správné vánoční atmosféry,“ vyjádřil se místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Zmíněnými novinkami jsou dva 3D prvky s LED osvětlením, pořízené tamními Technickými službami (TS). Jeden bude umístěn na Masarykově náměstí, druhý v městských sadech. „Naším cílem je přinést atmosféru Vánoc také starým lidem z domova seniorů. Ti se do středu města dostávají méně než ostatní občané, navíc o svátcích za nimi chodí návštěvy,“ zdůvodnila umístění dekorací v sadech Eva Hamrlová, ředitelka TS.

Náklady na pořízení nové výzdoby plus opravy té stávající vyjdou na asi 100 tisíc korun, jež byly vyhrazeny v rozpočtu