Vánoční strom letos doputuje z Vrapic

Co také nabídnou Kladenské Vánoce 2023 Zábava pro bruslaře Kluziště na náměstí Starosty Pavla bude v provozu od 3. prosince. Dopoledne je vyhrazeno pro místní školy. Nutné ale je předem si rezervovat termín na kladenském magistrátu. Pro veřejnost bude kluziště přístupné od 13 do 20 hodin. Brusle je možné si zde vypůjčit za 50 Kč. Po roční pauze bude v provozu také kluziště na Václavském náměstí v Kročehlavech. Adventní trh Stánky na náměstí Starosty Pavla budou nabízet různý vánoční sortiment a občerstvení. Otevřeny budou po celý advent každý den od 11 do 20 hodin. Vyhlídkový vláček Na první jízdu centrem města se vydá 3. prosince. Za příznivých klimatických podmínek bude zájemce vozit každý den až do Vánoc. Dopoledne budou cestujícími žáci základních a mateřských škol, pro veřejnost bude jezdit vždy od 16 do 20 hodin. Jízdné je 20 korun, děti do pěti let jezdí zdarma. „Provozní rychlost vláčku je třiadvacet kilometrů v hodině. Dokáže ale jet až stovkou. Ne však stokilometrovou rychlostí, ale sto metrů za minutu,“ prozradil majitel vláčku a jeden z jeho strojvedoucích v oblecích Santa Clause Josef „Pepíno“ Mervart. Zámecká zahrada Slavnostně vyzdobená zahrada zámku (na snímku) opět nabídne dětem plnění různých úkolů s dobrodružnou knížkou, kterou získají v informačním centru na pěší zóně.