Vánoce se letos opět výrazně prodraží

Ačkoliv mají být Vánoce především svátky klidu a míru, tradičně znamenají nápor nejen na psychiku, ale také na naše peněženky. Podle listopadového průzkumu České bankovní asociace plánují Češi letos utratit za dárky přes 7,5 tisíce korun, dalších 3,5 tisíce korun za jídlo a pití a přes 2 700 korun za stromeček a vánoční výzdobu. Celkem tak chtějí vydat za Vánoce v průměru 13 635 korun.

Podobně si chystá vánočnírozpočet i Markéta Králová z Prahy. Vánoce chce mít podobné jako vloni, jen se všechno jaksi trochu zmenší. „Podražilo všechno včetně kaprů a stromečků, tak si je zkrátka dopřejeme menší. Vloni jsme měli v obýváku skoro třímetrovou jedličku, letos rozhodně koupíme stromeček menší. Ušetříme tak hned několik stokorun. Dárků bude také méně, ale chci se soustředit na to, aby byly kvalitní,“ vypočítává matka dvou dětí. Syn dostane jako hlavní dárek kvalitní sportovní boty, po kterých touží, dcera zase značkové džíny, které si vybrala. „Pak už rozbalí jen drobnosti jako sponky do vlasů, gumičky, pastelky a podobně. A my s manželem jsme se domluvili, že si nadělíme vzájemně lístky na muzikál, který chceme vidět,“ říká Martina Králová.

Na dárky se nepůjčuje!

Dobrá zpráva je, že zatímco vloni se kvůli vánočním nákupům zadlužil každý desátý Čech, letos jsou lidé mnohem opatrnější, s půjčkou počítají jen tři procenta z nás. „Je dobře, že jsou lidé při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá většina z nich už by se kvůli dárkům nezadlužila. I tak ale doporučujeme opatrnost. Je vždy dobré zvážit, jestli na splácení takového závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. Dobré je vždy přesně zjistit, kolik za svou půjčku zaplatím,“ upozorňuje Filip Hanzlík, hlavní právník a gestor pro spotřebitelské otázky České bankovní asociace.

Vůně jehličí: Ceny stromků se liší nejen podle odrůdy a výšky, ale také podle hustoty větví. Například za pěkný smrček tak letos zaplatíme od 500 korun až do 1500. Záleží na výběru. Borovička se prodává od 550 až do 1600 korun. | foto: Shutterstock

Obezřetnost je, jak vyplývá z průzkumu, opravdu na místě. Ti, kteří zvažují vzít si půjčku na vánoční dárky, nebo si ji už vzali, totiž nad důvody, které by mohly způsobit neschopnost půjčku splácet, příliš neuvažují. Pětatřicet procent z nich uvedlo, že je to vůbec nenapadlo, dalších 31 procent se sice mírně obává, ale podle nich to stojí za to. „Přestože půjčka na Vánoce rozhodně není ideálním řešením, pozitivní zprávou v tomto kontextu je alespoň to, že nadpoloviční většina lidí pro úvěr využije banku, čtvrtina pak hledá prostředky u příbuzných. Lidé se tak i v tomto případě snaží co nejvíce eliminovat různá nesystémová řešení, která je mohou dostat ještě do větších problémů se splácením,“ říká Michal Straka z agentury Ipsos, která se na průzkumu České bankovní asociace podílela. Výzkumníci v listopadu oslovili přes tisíc lidí ve věku 18 až 79 let.

Zdražili kapři i cukroví

V prosinci inflace stoupla k devatenácti procentům. Vedle stromečků, které oproti loňsku zdražily v řádu stokorun, si připlatíme i za kapry. Rybáři z Třeboně zdražily už v létě, ostatní se postupně přidali. Cenu zvedají vyšší náklady na chov i zájem z ciziny. Navíc je letos kaprů méně a jsou dražší. Podobně se zvýšily ceny másla, vajec, mouky a cukru, což prodraží pečení vánočního cukroví.

Třiatřicetiletá Jitka Vránová z Berouna byla zvyklá péct na Vánoce 11 druhů cukroví. „Při cenách, které jsou, to letos není možné. Rozhodla jsem se, že upeču jen tři nejoblíbenější druhy. Beztak jsme z toho vždycky byli přejedení a koncem Vánoc už zbytek cukroví nikdo nechtěl,“ říká zapálená cukrářka.

Zdražily i pekárny, které vánoční pochoutky vyrábějí na objednávku. Zatímco loni vyšel například v Brně kilogram laskominy zhruba od čtyř set do šesti set korun, letos už ceny vyšplhaly na 800 korun. Cukrárny a pekárny ovšem hlásí, že navzdory vyšším cenám o poptávku letos nouze není.

„Zdražili jsme také, jinak to s ohledem na ceny surovin a energií nejde, přesto už máme vyprodáno,“ říká cukrářka Petra Novotná.

Jakkoli je zvláště letos třeba myslet na šetrnost, krásné Vánoce si lze užít i bez velkých investic. Psycholog Tomáš Vašák radí držet se v nejisté a rozkolísané době svých rodinných tradic. „Pokud jste zvyklí posílat vánoční přání nebo začít dělat domácí vaječný likér, pusťte se do toho. Naše psychika má mnoho výjimečných vlastností a jednou z nich je schopnost vytvářet si dobrou náladu navzdory těžké situaci. Zapomeňte také na vyhledávání stále horších zpráv a přemýšlejte o tom, co můžete udělat pro sebe a své blízké,“ podotýká psycholog a dodává: „V tomto ohledu je mozek jako dalekohled, kam se díváte, to vidíte. Obecně doporučuji sledovat zprávy jen asi dvacet minut denně. Pokud se co půlhodinu díváte do mobilu a propadáte zoufalství ze špatných zpráv, nemáte v podstatě šanci uklidnit se a těšit se na Vánoce. Přeposílejte si raději fotky vašeho cukroví a výzdoby. Myslím, že letošní advent bychom si všichni měli začít připomínat vztahy mezi slovy. Výrazy Vánoce, blízcí, přátelé, sousedi přece nechceme spojovat se slovy nenávist, válka, hloupost a zlo. Úzkost a frustrace mohou probouzet to nejhorší v člověku. A naopak klid a jistota v nás vyvolává toleranci, solidaritu a otevřenost, což k Vánocům patří.“