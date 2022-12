Vánoce na horách

Lyžařské areály pomalu zahajují zimní sezonu a na letošek, kdy se po dvou letech opět rozbíhá možnost cestování bez covidových omezení, připravily řadu novinek. Jedním z areálů, kde sezona začne co nevidět, je Ski areál Ještěd. Lyžovat se zde začíná od zítřka (10.12.), oficiální opening se zábavným programem se koná o týden později. Těšit se můžete na snowboardovou exhibici, ukázky horské služby, prohlídku rolby, malování na obličej nebo možnost vyzkoušet si poprvé na českých horách Ski Bike – jízdu na „kole“ na sněhu. Letošní novinkou je pak bezkontaktní pokladní systém, snowtubing pro děti, nová trasa i škola pro skialpinisty a také nově vybudované Aprčs-ski bary.

„Díky posílenému a novému zasněžování nabídneme lepší lyžařské podmínky ve spodní části sjezdovky. Rozšířili jsme zónu pro děti, nově přibude snowtubing včetně vleku a mysleli jsme i na skialpinisty, kteří se mohou nově přihlásit na skupinovou lekci s proškolenými instruktory. Službu budou moci využít jak úplní začátečníci, tak i zkušení skialpinisti. V této souvislosti jsme vybudovali i novou skialpovou trasu,“ říká Jakub Hanuš.

Skipasy online

Protože se lyžařským areálům zvyšují náklady na provoz, většina z nich zvedne ceny skipasů. Existují ale i varianty nákupu online, které bývají levnější než pořízení skipasu u pokladny těsně před lyžováním.

„Předprodej skipasů jsme postavili na flexibilních cenách, jako známe třeba u letenek. Čím dřív nakoupíte, tím výhodněji lyžujete. Ceny se budou po celou sezonu odvíjet od aktuální vytíženosti střediska, počasí nebo třeba počtu prodaných lístků. Vždycky ale budou daleko výhodnější online, než když si je návštěvníci zakoupí až na místě těsně před lyžováním,“ radí ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš. Rozdíl mezi nákupem skipasu dopředu a cenou přímo v areálu bude poměrně výrazný. „I ten nejdražší skipas zakoupený online bude téměř o 30 procent levnější než na pokladně. Jednodenní skipas bude možné zakoupit i za 270 korun, večerní lyžování za 390 korun. Pro vášnivé lyžaře je k dispozici i celosezonní skipas Chytrá sezónka Premium, se kterou můžete lyžovat na více než dvou stech kilometrech sjezdovek v deseti střediscích a čtyřech zemích,“ vysvětluje Jakub Hanuš.

Lyžování ve „Špindlu“ Lyžařské středisko Špindlerův Mlýn je jedno z nejoblíbenějších u nás. Sezona zde bude oficiálně zahájena zítra (10. 12.). Lyžovat tu můžete na 27 km upravených sjezdovkách v pěti střediscích – Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka a Labská. Po lyžování si užijete zábavu v mnohých aprés-ski barech i nespočtu restaurací a hotelů. Zalyžovat si tu můžete nejen přes den a večer, ale i za svítání na čerstvě upraveném „manšestru“ ještě před oficiálním otevřením lanovek. Součástí tohoto zážitku pod názvem Fresh Track je i bohatá horská snídaně formou švédských stolů v restauraci na vrcholcích hor. Užít si jej můžete na Svatém Petru i na Medvědíně každý pátek, sobotu a neděli od 7.30 do 9.30 hodin. A ceny skipasů? Jsou flexibilní a každý den se mohou měnit. Každopádně přes online aplikaci Gopasse vyjdou levněji než u pokladny. Například 26. 12. zaplatíte u pokladny za jeden den 1 590 Kč, přes Gopasse to bude 920 Kč.

foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Adventní neděle na Lipně

Také lyžařský areál Lipno bude zahajovat sezonu v těchto dnech. „Jsme závislí na počasí, a to nejen kvůli sněhové nadílce, ale také kvůli teplotám pod bodem mrazu, které nám dovolují zasněžovat,“ říká Olga Kneiflová, tisková mluvčí Skiareálu Lipno. Pro letošní rok přidali osm nových sněžných děl, pořídili novou rolbu a také vychytávku pod názvem SNOWsat, což je nejmodernější systém řízení úpravy sněhových tratí. Jeho velkým benefitem je schopnost měřit výšku sněhové pokrývky satelitem s přesností na tři centimetry. Systém SNOWsat také díky moderním technologiím ušetří při zasněžování sjezdovek až 20 % vody a elektrické energie.

A jak je to s Vánocemi na Lipně? „Letos poprvé pořádáme program na všechny čtyři adventní neděle. Sváteční atmosféru pomůže vytvořit živá hudba, tvůrčí dílny pro děti a dospělé i přítomnost laskavých andělů. Na náměstí před hotelem Element tak vždy strávíte klidné nedělní odpoledne a načerpáte vánoční atmosféru. Pro všechny návštěvníky je zdarma,“ zve Kneifová. Co se týče vánočních pobytů, na Lipně mají dosud volno. Například hotel Element hlásí na silvestra zatím 50procentní obsazenost.

Vánoce na Valašsku

Vyrazit můžete i do Beskyd, konkrétně do Velkých Karlovic na Valašsku. Najdete tu velmi pěkné spa a wellness hotely, které mají na vánoční svátky zatím volno. I tady mají připravený bohatý vánoční program. Ve čtvrtek 22. prosince se můžete těšit na lyžování s instruktorem či na kurz pečení vánočky. V pátek 23. prosince vás čeká vánoční jóga, děti ocení speciální dětský saunový rituál ve Wellness Horal, můžete se vydat na projížďku koňským povozem, zazpívat si koledy nebo poznávat tradiční valašské zvyky. Na Štědrý den je připravena štědrovečerní večeře a den nato, 25. prosince, se vydejte na procházku ke krmelci s myslivcem nebo na Aqua cvičení pro rodiče a děti. 26. prosince si můžete vyrobit vlastní sýrové korbáčiky s šéfkuchařem a cimbálovkou a v úterý 27. prosince zase bude k dispozici tvořivá dílnička a kurz pečení vánočky.

„V Resortu Valachy si můžete užít i poslední dny roku 2022 – s lyžováním, neomezeným wellness a bohatým gastronomickým i zábavným programem,“ zve Martina Žáčková z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích

Zima v Tatrách

Nemusíte ale zůstávat jen na tuzemských horách, zavítejte i k našim sousedům na Slovensko, konkrétně do Nízkých Tater do horského střediska Jasná, kde minulý týden v sobotu slavnostně zahájili sezonu.

Jasná je největším lyžařským střediskem na Slovensku a kromě Alp i ve střední Evropě. Zažijete tu výborné sněhové podmínky zpravidla až do května, více než 50 km kvalitně upravených sjezdovek všech obtížností, freeridové zóny dostupné lanovkami či dětský zimní výukový areál. Největší novinkou letoška je nová kabinková lanovka z Bielej púte na Priehybu. Investice ve výši 17 milionů eur zásadně zrychlí a zjednoduší přepravu na Chopok, který si při návštěvě rozhodně nenechte ujít. Provozovatel dále posilnil zasněžování a zprovoznil novou sjezdovku Slalomák. Novinkou je i přestavba restaurací Rotunda a Happy End. Jasná nabízí spoustu dalších zážitků, než jen lyžování. Například Tancovačku na Habarke, zážitkovou večeři na Chopku (2 024 m. n. m.), koncerty a diskotéky v nejrůznějších barech nebo večerní výšlap se skialpovým vybavením a s čelovkami, který mohou absolvovat i úplní začátečníci. Skialpové vybavení lze komplet vypůjčit na místě. „Na své si u nás přijdou i freeride lyžaři. Z Chopku, kam vás doveze lanovka, můžete vyrazit do neprobádaných míst plných nejrůznějších žlabů, kotlů a seskoků. Nebo si zalyžovat v prašanu na rozsáhlých pláních, které nejsou nijak upravované a slouží právě freeridistům,“ zve Jiří Trumpeš, ředitel horského střediska Jasná. I freeridové vybavení si lze komplet vypůjčit na místě.

Novinku letošní sezony je skipas v ceně ubytování v lyžařských střediscích Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec. Počet nocí rovná se počet skipasů. Ale pokud chcete raději vyrazit do termálních lázní, můžete skipas vyměnit za vstupenku do nedaleké Bešeňové nebo Tatralandie, tedy vstup budete mít zdarma. Co se týče ceny skipasů, jsou flexibilní. To znamená, že ve slabším období (například začátek ledna nebo konec sezony) jsou levnější a v exponovaném naopak dražší. Zároveň platí, že pokud si skipas objednáte online a s předstihem, zaplatíte méně.