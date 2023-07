V Kaplici se chtějí zaměřit na koupaliště

Každý, kdo se někdy vypravil třeba směrem na rakouské Alpy, projel okolo Kaplice. Města, které je posledním větším před státními hranicemi. Denně kolem něj projedou tisíce aut a lidí, jen málo jich ale zavítá přímo do města. Kaplice má cejch tranzitního místa, přesto má návštěvníkům co nabídnou a stále se rozrůstá.

V posledních letech tam například zrekonstruovali objekt Hájenky a vybudovali novou multimediální učebnu pro místní základní školu, která je uzpůsobená pro přednášky, veřejná setkání i vystoupení žáků. V neposlední řadě město nahradilo starou sportovní halu, která byla v havarijním stavu, za novou se dvěma tělocvičnami za 66 milionů korun.

„Hala je energeticky úsporná budova, kterou tvoří dvě obloukové konstrukce a kromě malé a velké tělocvičny obsahuje také čtyři šatny, nářaďovnu, sociální zařízení pro sportovce i diváky, hlediště pro fanoušky a zázemí pro správce nebo také bufet,“ popsal starosta Kaplice Radek Ježek. Doplnil pak, že hala slouží zejména florbalistům, ale tréninkové zázemí tam přes zimu mají i fotbalové týmy. Je vybavena také pro další sporty, jako jsou basketbal, volejbal či tenis. Malou tělocvičnu pak využívají především judisti velmi úspěšného kaplického oddílu. Sportovní utkaní tam může sledovat více než stovka diváků, spolu se sportovci se pak do obou tělocvičen vejde až 350 lidí.

„Jsme ve vedení města teprve chvíli, a tak zatím dokončujeme projekty, které začalo minulé zastupitelstvo. Co se ale týče plánů do budoucna, určitě bychom se chtěli zaměřit na parkovací domy, městskou kotelnu a opravu oblíbeného koupaliště, po které tu lidé volají už dlouho,“ nastínil plány radnice Ježek.

Všechny tyto projekty jsou ale zatím v úplném začátku. U parkovacích domů město nyní zpracovává prováděcí studii, která ukáže, jak by takový objekt mohl být velký či za jakých cenových podmínek by tam mělo být možné odstavit auto. Co se kotelny týká, provádí radnice energetický audit, který odhalí, jak si v současné době kotelna stojí a jaká opatření budou pro její rekonstrukci nejlepší.

Na letní sezonu si v Kaplici připravili také několik kulturních akcí, které potěší místní i návštěvníky. Vyrazit tak můžete například do letního kina, které třeba 8. července promítá film Po čem muži touží 2. Bude i festival Léto na koupališti.

Celoletní program, ve kterém je pro děti i dospělé připraveno několik koncertů, tanečních zábav i sportovních a zážitkových programů. Těšit se můžete například na Dětský festival, Party s rádiem Kiss, dětskou pěnovou diskotéku nebo retro festival. „Letos je téma festivalu Kolem světa a představí se na něm samurajové i brazilské tanečnice. Určitě bude na co se dívat,“ zve na akci starosta.

Kaplice je také ideálním místem pro výlety do nedalekých Novohradských a Slepičích hor, do Českého Krumlova, do Rakouska, k řece Malši i na Lipno.