V dobré partě se cvičí lépe. A klidně i v létě

Mít svaly jako Frištenský, fyzičku jako Zátopek nebo figuru jako Herzigová? Prima motivace, ale pokud zrovna chcete začít cvičit, můžete klidně vsadit na skromnější cíle. Důležité je svou misi vůbec odstartovat a pak hlavně po pár týdnech neskončit. Je léty prověřeno, že lidé chtějí na prázdniny vyrýsovat tělo do plavek a v lednu si zase dávají odvážná novoroční předsevzetí. Často jsou to ale jen takové výkřiky do tmy. Aktéři mnohdy nemají vůli u cvičení zůstat delší časový úsek.

Celý magazín

„Obecně to jistě platí. Ve fitku to každoročně vidím, ten nárůst a následný úbytek zájemců o pohyb je v lednu pravidelný. Přijdou dvakrát třikrát a pak zase zmizí,“ potvrzuje instruktorka fitness Michaela Pelikán. „Konkrétně za svou klientelu ale musím říct, že se v tomhle ohledu mění. Spousta lidí se mi hlásí v září a v říjnu, především muži se ozývají v prosinci, že by od ledna chtěli s pohybem začít. A už dlouho se mi vážně nepřihodilo, aby někdo po pár týdnech skončil,“ dodává majitelka několika trenérských certifikátů.

Ať vám je dvacet, nebo pětašedesát, ochotně poradí, jak se ve fitness-centru či na jiném sportovišti orientovat.

„Ta věková hranice je opravdu neomezená. Nedávno jsem spolupracovala s vitálním pánem, jemuž bylo 75 roků. A šlo mu to moc dobře,“ uvedla Michaela Pelikán.

Senior začíná pozvolna

V podobném případě se začíná velmi zvolna. Pokud je senior naprostý začátečník, chybějí mu základní návyky. A než si je tělo alespoň trochu osvojí, svaly i další partie zabolí.

„Důležité je nechat si poradit. Starší generace ve svém mládí ještě neznala možnosti, které existují dnes. Z náročných povolání mají třeba bolavá záda či klouby. Pokud se ke sportu i v tomhle věku vhodně přistoupí, mohou pak do devadesáti zůstat bez hůlky,“ usmívá se rodačka z Jeseníku, kterou můžete v akci zastihnout v Areně Sparta na pražském Podvinném mlýně. „Každopádně se mi to líbí a jsem pro. Začít se dá kdykoliv a není to pouze klišé.“

Když v jakémkoliv věku, tak samozřejmě i v tom nízkém. Což je s ohledem na různé aktuální odborné studie ještě důležitější.

Mládežníci dnes často nedokážou udělat obyčejný kotrmelec, natož aby párkrát souvisle přeskočili švihadlo, vyšplhali vzhůru po laně nebo se třeba obtočili kolem hrazdy a udělali výmyk.

„Stále více dětí má i nadváhu. Možná se to ale přece jen mění k lepšímu. Hlavně kluci se mi v poslední době s povolením rodičů hlásí ke cvičení třeba už ve třinácti letech,“ vypráví Michaela Pelikán. „Začíná se především tréninkem s vlastní váhou, dítě je v růstu, jeho organismus se vyvíjí. Na těžké činky a složitější stroje je dost času.“

Teď v horkém létě existuje i fůra atraktivních venkovních alternativ. Že se dá plavat v bazénu, jezdit na kole nebo spalovat kalorie v přírodě obyčejnou chůzí, to asi není nutné zdůrazňovat. Ale ono se dá venku také plnohodnotně cvičit.

Moderní workoutová hřiště jsou stále populárnější, vznikají ve městech i v obcích, najdete je v lesoparcích, na sídlištích, u řek, u sportovních stadionů nebo ve školních areálech.

„Venku je to fajn. Existuje plno lidí, které do vnitřních posiloven či tělocvičen prostě nikdy nedostanete. Na workoutových hřištích vlastně není moc co pokazit. Radou tam sice většinou žádný trenér nepomůže, ale to spektrum pohybových možností tam není příliš široké. Zacvičíte si, protáhnete se, a pokud nebudete vyloženě neopatrní, aktivitou si tam nijak neublížíte,“ říká profesionální instruktorka. „Na těch placech vídám stále více nadšených sportovců a jsem pro. A třeba i pro důchodce je to prima.“

Klidně i v obýváku

Začít samozřejmě lze také doma, klidně uprostřed obýváku. K dispozici je dostatek pomůcek, jež takový start usnadní. Balanční podložky, posilovací gumy, obruče, medicinbaly...

„Doporučila bych zpevnit střed těla, zlehka posílit záda. Začít pomalu a vytrvat, což je podobné jako s jídlem. Upravit stravovací návyky jde také poměrně snadno, ale klíčové je dlouhodobě vytrvat,“ nabádá Pelikán.

Pokud to s pohybem myslíte skutečně vážně, nevynechávejte dva naplánované tréninky v řadě. Zkuste používat nějakou prověřenou mobilní aplikaci, která vás na čas cvičení upozorní a může být důležitým stimulantem. A neváhejte se občas odměnit. Jestliže svou pílí docílíte určenou metu, nadělte si za to pro sebe něco příjemného.

„Často není ani tak důležité, kdy a kde s pohybem začnete. Podle mých zkušeností ale hraje významnou roli prvotní motivace a dobrá společnost.

Pokud se dostanete do veselé party nebo si rozumíte s podobně naladěným kolegou, baví vás sport víc. A snadněji u něj vydržíte. Do práce také nikdo nechodí rád, pokud tam je mizerný kolektiv,“ srovnává Michaela Pelikán. Pokud slovům úspěšné expertky věříte, bude vás třeba ke cvičení motivovat právě ona.

Anebo Eva Herzigová, Emil Zátopek a Gustav Frištenský?