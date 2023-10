Už to začalo. První firmy i lidé čelí deepfake útokům

Není to zase až tak dávno, co fanoušky legendární sci-fi ságy Star Wars rozdělila skutečnost, že se producenti ve filmu Rogue One rozhodli „oživit“ několik postav z nejstaršího dílu hvězdné ságy, samozřejmě digitálně…