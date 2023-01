Uspořit energii lze i v telekomunikacích

Nordic Telecom patří k lídrům na poli poskytování pevného internetu. Co pro vás v této souvislosti znamená politika Green Deal?

Osobně Green Deal vidím jako závazek. Naše firma chce fungovat s odpovědností vůči přírodě, ale zároveň udržitelně. Odpovědnost v tomto ohledu mimo jiné znamená snižování spotřeby energií – v telekomunikačním oboru to lze udělat například investicemi do úspornějších technologií a efektivní segmentací sítě. Udržitelnost musí být ale i ekonomická. Všem firmám se v současnosti zásadně zvedají náklady na energie a při této situaci není jednoduché investovat právě do nových technologií, přesto je to o to důležitější.

Jedno z vašich hesel je zodpovědnost a zodpovědný přístup k technologiím a životu. Do jaké míry to souvisí s energiemi?

Náš zodpovědný přístup se především pojí s technologiemi, které neomezují a nediktují. Kvalitní technologie jsou spolehlivé a vlastně šetří hned dvakrát – jednou na spotřebě elektřiny a podruhé třeba na pohonných hmotách našich vozidel. Kvalitní technologie v telekomunikacích totiž vyžadují méně údržby, a tím pádem i nižší četnost výjezdů. I když to tak na první pohled nevypadá, profitují z toho i naši zákazníci. Právě i díky tomuto přístupu jsme jim schopni nadále nabízet internet s dobrým poměrem ceny, rychlosti a spolehlivosti.

Domníváte se, že lze v oboru telekomunikací ušetřit na energiích? Například při výstavbě sítí, sdílení linek či jinak?

Jednoznačně. V oboru telekomunikací je rozhodně mnoho možností na úspory energií. Je to ale samozřejmě spjaté s investicemi do sítí. Jednou z možností je například výměna staršího hardwaru za modernější a energeticky úspornější. Další možností je i konsolidace technologií a sítě. Jako v případě naší firmy, kde proběhlo mnoho akvizic menších poskytovatelů. Jedná se například o redukci serverů, na kterých „běžely“ původní systémy.

Velmi zajímavý projekt nás nyní čeká v Litomyšli, kde budeme původní metalické rozvody v bytových domech postupně nahrazovat za optickou technologii GPON. Toto nám umožní nejen úsporu elektřiny, protože v domech již nebudeme potřebovat žádné odběrné místo nezbytné k napájení našeho hardwaru. Zákazníkům zároveň zkvalitníme služby. Po výměně budeme moci nabízet nové tarify s rychlostí až 1 Gigabit za sekundu. Výhodou je i budoucí jednoduchý upgrade na ještě vyšší rychlosti bez nutnosti výměny kabelů.

Poskytujete telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), na optické síti i kvalitní WiFi technologii. Jaká technologie je z hlediska množství spotřebované energie nejlepší volbou?

Jednoznačně optická síť, a to nejen z pohledu spotřeby energie, ale i spolehlivosti a rychlosti připojení.

Internetové připojení nabízíte pod názvem Zelený internet. Co si můžeme pod tímto označením představit?

Zelená asociuje funkčnost, dostupnost, bezproblémovost. Zelená rovná se také příroda, obnova a zdraví. Souhrnně tomu říkáme „zdravá síť“ – při její výstavbě a vylepšování si dáváme záležet právě na tom, aby zákazníci ocenili bezproblémové fungování služby.

A mohou pro úsporu energie potřebné pro provoz internetové linky udělat něco přímo sami zákazníci?

Zákazníci mohou pro úsporu energie udělat mnohé, ale zrovna spotřeba energie pro provoz internetové linky je naprosto zanedbatelná, v řádu wattů. V minulosti jsem se setkal se zákazníky, kteří kvůli úspoře elektřiny odpojovali zařízení pro příjem internetu a způsobovalo to více problémů než užitku. Jejich linku tak nebylo možné monitorovat, někdy i zapomněli zařízení zapnout a pak hlásili nefunkční internet. Takže zákazníkům bych poradil, aby se zaměřili na jiná zařízení, kde je možné dosáhnout opravdových úspor – například úsporné žárovky v tomto ohledu mohou udělat mnohem větší parádu.