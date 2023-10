Úsovsko ruší část sadů

Nová družstevní prodejna měsíčně utrží přes půl milionu Více než půl milionu korun utrží měsíčně družstevní prodejna Hanácký grunt, kterou v dubnu v Unčovicích na Olomoucku zprovoznilo místní zemědělské družstvo. „Na začátku jsme měli pouze jednu prodavačku, teď máme čtyři a ve výrobě se zdvojnásobil počet zaměstnanců. V plánu bylo porážet maximálně 15 kusů prasat a teď porážíme i 30 a více,“ řekla předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Rašková Měsícová. Vedení ZD Unčovice začalo o zprovoznění vlastní prodejny uvažovat hlavně kvůli tomu, že družstvo chová velký počet prasat a průběžně investuje do modernizace stájí. „Tudíž myšlenka prodávat čerstvé vepřové maso přímo koncovým zákazníkům se nabízela,“ uvedla Měsícová. Do prodejny Hanácký grunt jezdí nakupovat zákazníci z širokého okolí. Družstvo se rozhodlo nabídnout ve své prodejně široký sortiment potravinářských výrobků, a to nejen z vlastní produkce. Farmářské prodejny totiž mají podle Měsícové pro zákazníka většinou tu nevýhodu, že si v nich lidé mohou koupit pouze úzký sortiment. (ČTK)