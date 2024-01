Univerzální sál Císařských lázní nemá obdoby

Na jih od Bavorska s jednou jízdenkou

K cestování veřejnou dopravou u většiny dopravců v Plzeňském kraji, části Strakonicka, Prachaticka a tří bavorských příhraničních okresů stačí turistům od středy jediná jízdenka. Představitelé regionů podepsali v červnu smlouvu o vzájemném uznávání jízdenek. Na české straně otevírá levnější a jednodušší cestování síťová jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem, která pro dospělého stojí 240 korun. Pro rodinu zahrnující maximálně dva dospělé a nejvýše tři děti mezi pěti a 15 roky stojí síťová jízdenka platná 24 hodin od vydání 360 korun. „Na tyhle jízdenky je možné neomezeně cestovat po Plzeňském kraji, po části Jihočeského kraje a zejména pak veřejnou dopravou v okresech Freyung-Grafenau, Cham a Regen. Neplatí ale v plzeňské městské dopravě a v některých rychlících,“ vypočítal náměstek hejtmana pro dopravu Plzeňského kraje Pavel Čížek. (pek)

Kraj začal vyklízet lázně. Architekti protestují

Přestože i v červnu pokračovaly protesty části odborné veřejnosti, Plzeňský kraj pokračoval v pracích na přestavbu budovy bývalých městských lázní na galerii. Objekt nechal vyklidit a vyčistit. Pokračoval také stavebně-historický průzkum. V přípravě byla zadávací dokumentace na demolici zadní přístavby bývalé kotelny a páry. Podle náměstka hejtmana Josefa Bernarda (STAN) bude do jednoho a půl až dvou měsíců dokončena úvodní architektonická studie týmu Evy Heyworthové. „A pak bychom směřovali k zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele rekonstrukce metodou Design & Build (zadávání staveb, kdy si objednatel zadá jen účel a rozsah a zhotovitel je zodpovědný i za projekt), což by se mělo povést do konce roku,“ uvedl. Tento postup se nelíbí některým architektům. Kolem dvaceti se jich sešlo na diskuzním panelu, který 6. června k problematice pořádal Plzeňský kraj. S jeho výsledkem ale odpůrci projektu spokojeni nebyli. Sepsali proto otevřený dopis. „Po prezentaci záměru a vznikající studie autory celého záměru i samotného projektu jsme s architektem Markem Marovičem za přítomné signatáře představili stručný přehled příkladů dobré praxe u přestaveb obdobných typů staveb z ČR i zahraničí. Přiblížením realizací, jejichž projekty vzešly ze soutěží, jsme chtěli ilustrovat potřebnost architektonické soutěže při vzniku projektu takto významné veřejné stavby,“ konstatoval jeden z iniciátorů dopisu Petr Klíma. (lad)