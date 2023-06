Umělé inteligenci se musíme postavit čelem

Zakladatel Microsoftu se nechal slyšet, že je umělá inteligence (AI) jeho druhou revolucí – po příchodu grafického rozhraní do počítačů. A opravdu, během několika měsíců dokázala AI změnit myšlení tolika lidí a vyvolat otázky o budoucnosti práce i samotného lidstva. Z určitého pohledu je to přitom jen vývojový krok v oblasti systému strojového učení, které je tu s námi již dlouho.

Především je to nástroj a pomocník. Ovšem podobně jako u jiných nástrojů je důležité spíše než to, co dělá, kdo s ním dělá. Podobně jako schopnost rozdělat oheň posunula vývoj lidstva dopředu, ale přinesla i řadu utrpení, je i generativní AI zatím jen nástroj, který někdo může využít, nebo také zneužít. Systémy strojového učení jsou prostě pořád jenom stroje bez emocí a nemají žádný záměr.

Hledání pravidel

Aby se využívání umělé inteligence nezvrtlo, ozývají se hlasy, které žádají její regulaci. To si uvědomuje nejen Bill Gates, ale také třeba šéf společnosti OpenAI, která právě s ChatGPT přišla. Řada vlád už hledá cestu, jak nastavit správná pravidla. Například EU již několik let připravuje rámec, který by stanovil pravidla používání umělé inteligence v širokém slova smyslu. Ale nyní s příchodem ChatGPT a dalších systémů musela některé své návrhy upravit. V květnu proběhlo důležité jednání výborů Evropského parlamentu, kdy byl přijat finální návrh zákona o umělé inteligenci. Obsahuje klasifikaci různých nástrojů AI podle vnímané míry rizika, od nízké po nepřijatelnou. Například nejvyšší nepřijatelné riziko bude zahrnovat všechny systémy umělé inteligence považované za jasnou hrozbu pro „bezpečnost, život a lidská práva“.

Omezení vs. inovace

Obecně však většinu vlád příchod tohoto typu systémů strojového učení zastihl nepřipravené, stejně jako většinovou veřejnost. Až nyní tak například slyšíme, jak se Čína chystá regulovat umělou inteligenci, aby „výstupy těchto technologií odpovídaly socialistickým hodnotám“. A ve Spojených státech probíhají různá kongresová slyšení, kde například šéf společnosti OpenAI Sam Altman hovoří o tom, že by vláda Spojených států měla zvážit kombinaci kritérií pro povolení nebo registraci při vývoji a uvádění modelů AI.

Na druhou stranu nikdo nechce zamezit inovacím, které AI přináší, a jejímu dalšímu rozvoji. Je však třeba dát rámec i tomu, aby při trénování či učení těchto systémů nebyla porušována autorská práva a bylo dostatečně chráněno soukromí uživatelů služeb využívajících umělou inteligenci.

Nahradí naši práci?

Vedle apokalyptických vizí, které varují před AI systémy, že převezmou kontrolu nad našimi životy až do té míry, že nás vyhubí, jsou tu i konkrétnější obavy. Je to především strach o to, jaká pracovní místa nahradí AI jako první.

Nejdříve bylo velkým překvapením, že nové systémy strojového učení nezačnou měnit trh práce v oblasti méně kvalifikovaných a převážně manuálních profesí. Ukázalo se, že bude mít vliv spíše na kreativnější formy zaměstnání. Je to dáno tím, že strojové učení s prvky umělé inteligence zvládne čím dál tím více věcí. Na základě několika klíčových slov umí napsat slohovou práci, vytvořit obraz nebo počítačový kód nebo složí hudbu. Tato generická oblast strojového učení ukázala i běžným uživatelům sílu této technologie a vlastně je první, která dokáže firmám ve větším měřítku pomoci i s generováním zisku.

Velké technologické firmy ji tak implementují do svých produktů a nabízejí její výstupy komerčně. Zatím si většina uživatelů nástroje umělé inteligence osahává a testuje, ale i tak dokáže využít její potenciál především v té části svého oboru, kde je kreativita poněkud svázaná.

Na základě požadavků AI zvládne třeba napsat dopis a vytvořit z něj několik různě znějících variant. Využít se dá ke shrnutí dlouhých textů nebo ke generování či kontrole počítačového kódu. Personalistům pomůže s vytvářením inzerátů, probíráním zájemců o místo a komunikaci s nimi. Právní kanceláře například zkoušejí, zda by AI nemohla řídit jejich poradny u některých jednodušších dotazů.

Ale využití Umělé inteligence je mnohem širší, zvláště pokud zapojíme i systémy tvořící nebo upravující obrázky, grafiku či zvuk. Rychle tak proniká do oblasti internetového nebo telefonního prodeje, nakládání s dokumenty či jednoduchého účetnictví.

Obecně se dá říci, že AI nyní zvládá takové ty „otravnější“ úlohy, které nejsou zase až kreativní, ale určitou dávku kreativity vyžadují. To může šetřit čas a tím pádem i snižovat potřebné množství zaměstnanců. Na druhou stranu na výstupy AI není spolehnutí a je třeba je kontrolovat. Stále je to „jenom“ vytrénovaný statistický model, který se naučil, jaké je nejpravděpodobnější pokračování textu.

Slibná pomoc zdravotnictví

Vedle generativní umělé inteligence se budou rozvíjet i méně viditelné oblasti této technologie, jako je třeba automatická kontrola produkce či funkčnosti strojů a výrobků. Prediktivní a analytická umělá inteligence zase bude využitelná například ve zdravotnictví. Právě letos se očekává velký rozvoj všech technologií využívajících strojové učení, které budou pronikat do dalších oborů.

Na závěr si znovu může připomenout Billa Gatese, který vidí úspěšné nasazení AI v oblasti zdravotnictví, kde kromě pomoci s péčí urychlí objevy v medicíně. Může podle něj pomoci lékařům a farmakologům lépe se zorientovat v množství biologických dat. „Pro lidi je těžké jen sledovat všechny způsoby, jak fungují složité biologické systémy. Již existuje software, který se může na tato data podívat, odvodit, jaké jsou cesty, hledat cíle na patogenech a podle toho navrhovat léky. Některé společnosti pracují na lécích proti rakovině, které byly vyvinuty tímto způsobem,“ říká zakladatel Microsoftu.