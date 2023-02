Umělá inteligence a strojové učení je na vzestupu

Už druhá polovina loňského roku ukázala, jaké trendy budou určovat směr vývoje v oblasti výpočetní techniky a souvisejících oborů. Největší vrásky mají nyní výrobci koncových zařízení, kteří měli během covidových opatření žně.

Analytické společnosti jako Gartner, IDC, Strategy Analytics a další již vloni detekovaly výrazný meziroční pokles prodeje počítačů a v nejbližší době se tento trend nebude příliš měnit. Na druhou stranu je pokles prodeje logický vzhledem k výraznému růstu z předchozích let.

Celý magazín

„Poklesy v několika po sobě jdoucích čtvrtletích jasně vykreslují chmurný obraz trhu s osobními počítači, ale ve skutečnosti jde jen o vnímání. Rok 2021 se v dodávkách PC blížil historickým maximům, takže jakékoli srovnání bude zkreslené,“ potvrzuje tuto tezi Ryan Reith, viceprezident IDC. Vliv ale mají i další aspekty, jako je celosvětová recese, zvýšená inflace a vyšší úrokové sazby.

Notebooková monstra

Na druhou stranu se firmy nevzdávají a snaží se zaujmout novými nápady. Na veletrhu IT a spotřební elektroniky CES, který přináší novinky, jež se objeví na trhu v nadcházejícím roce, se tak ukazují nové trendy. Plyne z nich, že spíše než ve stolních počítačích nastanou změny v noteboocích. A jako obvykle – největší důraz je na herní oblast, která téměř jako jediná rostla již před covidem.

Nově tak běžná nabídka notebooků nebude končit na 17palcové velikosti, ale zájemci budou moci získat modely s 18palcovou úhlopříčkou. Vše to souvisí se zvyšujícím se výkonem herních strojů a tím i možností využít komfort vyššího rozlišení, které na menší úhlopříčce tolik nevynikne. S prvními vlaštovkami míří na trh firmy jako Acer, Alienware (DELL), Asus a Razer.

Také si budeme zvykat na větší touchpady, které budou mít více funkcí. Tyto funkce budou aktivované přes speciální tlačítko a jejich účel poznáte podle ikonky či znaku, které se rozsvítí pod povrchem dotykové plochy touchpadu. Jiné firmy se zase naopak snaží o čistý design, proto na první pohled na jejich notebooku touchpad nenajdete. Je totiž skrytý a jeho hranice vyznačuje pouze decentní LED rámeček, který se rozsvítí, pokud do jeho oblasti najedete prstem.

Jak pomohou data z chytrých zařízení

Mnohem větší dopad ale budou mít jiné trendy. Na chytrá a propojená zařízení jsme si již zvykli, a tak nám budou stále více promlouvat do života. Nositelná elektronika ve spojení s aplikacemi na mobilních telefonech bude mít stále podrobnější informace a na jejich základě pomůže spotřebitelům regulovat návyky, zvládat emoce a upravit životní styl v rámci každodenní rutiny, aby mohl být zdravější. Jak se rozšiřují schopnosti senzorů a vyhodnocování jimi získaných údajů, budou mít lidé i jejich lékaři stále podrobnější údaje o každodenním zdraví.

Možná se naučíme používat nový výraz datafikace, který spočívá v tom, že se vše v našem životě – od zařízení až po software – bude stále více řídit podle podrobných dat, ať již osobních, nebo obecných. Bude to dáno i tím, že se všechna data budou zpracovávat stále efektivněji.

Pomoci by v tom mohly i kvantové počítače, jich masivní příchod se sice letos ještě neočekává, ale další pokroky v jejich vývoji mohou přinést překvapivé výsledky. A možná i zreálnění určitých hrozeb, které by mohly vyplývat z jejich obrovského výkonu. Stále je sice tato oblast v plenkách, ale roste mílovými kroky a nachází si širší využití.

Kvantová výpočetní technika se tak vedle vědy objeví i v oblastech, jako je například finančnictví, třeba přiřízení úvěrového rizika nebo při odhalování podvodů.

Strojové učení roste

Asi největší rozvoj v roce 2023 zažije strojové učení a umělá inteligence. Není to tak dlouho, co se předpokládalo, že nová průmyslová revoluce začne měnit trh práce v oblasti méně kvalifikovaných a převážně manuálních profesí. Zrychlující se nástup systémů strojového učení však ukazuje, že bude mít vliv i na kreativní zaměstnání. Strojové učení s prvky umělé inteligence zvládne čím dále tím více věcí. Na základě několika klíčových slov umí napsat slohovou práci, vytvořit obraz nebo počítačový kód anebo složí hudbu. Tato generická oblast strojového učení ukázala i běžným uživatelům sílu této technologie a vlastně je první, která dokáže firmám ve větším měřítku pomoci i s generováním zisku. Velké technologické firmy ji tak implementují do svých produktů a nabízejí její výstupy komerčně. Na druhou stranu to vyvolává otázky o regulaci tohoto odvětví z pohledu právního i etického. Rozvoj strojového učení a umělé inteligence tak bude postupně narážet na regulace.

Vedle toho se budou rozvíjet i méně viditelné oblasti této technologie, jako je třeba automatická kontrola produkce či funkčnosti strojů a výrobků nebo prediktivní a analytická umělá inteligence, která bude využitelná například ve zdravotnictví. Právě letos se očekává velký rozvoj všech technologií využívajících strojové učení, které budou pronikat do dalších oborů.

Nelamte hůl nad metaversem

Poněkud do pozadí se dostává oblast virtuální a rozšířené reality. Zatímco minulý rok se firmy předháněly v nápadech, jak propojovat reálný a virtuální svět, nyní od podpory této oblasti poněkud ustupují. Asi nejvíce bylo slyšet o zrušení celé divize, která se tomuto oboru věnovala u společnosti Microsoft, ale jiné v čele s firmou Meta v podpoře nadále vytrvávají.

Vývojáři sází na to, že se toužíme vymanit z reálných hranic našeho světa. Proto je tato technologie masivně oblíbená mezi hráči. Nicméně hodnotu v ní nalézají také lékařští odborníci a objevíte ji rovněž v maloobchodě či designu. A vyvíjejí se systémy, které vedle zraku a hmatu dokážou simulovat už i čichové vjemy.

Také se dá očekávat, že ve virtuálních světech budeme chtít, aby se naši avataři co nejvíce podobali svým reálným předlohám, a očekává se tak pokrok ve snímání pohybu, aby si avataři osvojili naši jedinečnou řeč těla a gesta.