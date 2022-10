U hranic má vyrůst největší větrný park

Ve Frýdlantském výběžku by měl za několik let vyrůst nejvýkonnější větrný park v České republice. Postavit jej chce firma W. E. B. Větrná energie. Větrné elektrárny by chtěl investor postavit v katastru několika obcí. Konkrétně se jedná o Horní Řasnici, Dolní Řasnici a Krásný Les.

Oproti původním plánům, kdy chtěla firma realizovat jedenáct elektráren, teď uvedla její jednatelka Michaela Lužová, že bych jich mělo být o dvě méně. Elektrárny o celkovém výkonu 37,6 až 55,8 MW by měly být vysoké 166 metrů s průměrem rotoru 150 metrů. Vrtule tak budou v nejvyšším bodě dosahovat až do výšky 241 metrů.

Větrný park Řasnice by podle původních plánů měl při plném výkonu pokrýt roční spotřebu elektřiny pětiny domácností v Libereckém kraji, což by podstatně navýšilo jeho soběstačnost. „Navíc elektřina získaná z větru není zatížena žádnou produkcí emisí,“ uvádí firma v podkladech.

Pro srovnání: při výrobě stejného množství elektřiny v uhelné elektrárně by vzniklo ročně zhruba 13 tisíc tun oxidu uhličitého, 1 200 tun oxidu siřičitého a tisíc tun oxidu dusíku. Když to dobře půjde, chtěli by podle Lužové začít stavět v letech 2024 až 2025.

Kvůli stavbě větrných elektráren se nedávno konalo v Dolní Řasnici veřejné zasedání, na které přišli místní přesvědčit zástupci firmy. V kulturním sále se sešla téměř stovka obyvatel, většině z nich se plány na větrný park nelíbí.

„Všem jde jen o peníze. Vy to za barákem mít nebudete,“ ohradila se například ostře jedna z místních. Obyvatelé se obávají hluku i toho, že dojde k narušení krajinného rázu. „Je to velmi nepříjemný zvuk, přirovnal bych to k tomu, že je ve vedlejší vesnici technoparty,“ řekl další z účastníků. Podle jednatelky se ale hluku obávají místní zbytečně. „I v rámci procesu EIA se toto velice pečlivě zkoumá, dělají se měření a normy na toto jsou v České republice velmi přísné. Takže ten projekt by neprošel procesem EIA, pokud by byl změřen nějaký hluk, který by tu obec ovlivňoval,“ vysvětlila Lužová.

To, že věže ráz zdejší krajiny naruší, nepopřela. „Elektrárna musí být velká, aby mohla vyrábět energii, vidět bude,“ potvrdila.

Podle Jiřího Přikryla z firmy W. E. B. Větrná energie budou mít místní ještě příležitost se k elektrárnám vyjádřit. Projekt je zatím na samém počátku, momentálně probíhá posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Po Dolní Řasnici kolují v těchto dnech podpisové archy kvůli plánovanému referendu.

„Mají mít od země až k vrchnímu listu rotoru skoro čtvrt kilometru. My máme mít jednu elektrárnu asi 900 metrů za domem. Firma limity dodržela, ale budou mít problémy dodržet hlučnost. Aby nebyla překročena, museli by v zimě snižovat výkon, o čemž pochybujeme,“ uvedla za iniciativu jedna z organizátorek Jana Veselá z Dolní Řasnice.

„Odborník z Technické univerzity, který se zabývá krajinou, vyjádřil nad projektem pochybnosti. Bude mít velký dopad na život ve zdejších vesnicích,“ uvedla dále Veselá.

Připomněla, že společné nesouhlasné stanovisko k záměru poslalo na ministerstvo pro životní prostředí přes 80 obyvatel, majitelů nemovitostí či půdy a spolků z dotčených vesnic.

Referendum by chtěli uspořádat u příležitosti prezidentských voleb, které se konají 13. až 14. ledna příští rok. Aby se konalo, musí se pro něj vyjádřit třicet procent oprávněných voličů. „To je v případě Dolní Řasnice přibližně 140 lidí,“ dodala Veselá. Sběr podpisů bude probíhat do konce října.

K projektu proběhla před několika lety ve všech třech obcích anketa, většina hlasujících obyvatel se vyjádřila pro. Obce budou dostávat jako kompenzaci za každou elektrárnu 400 tisíc ročně.

V České republice podle webu České společnosti pro větrnou energii má největší výkon větrný park Kryštofovy Hamry - Přísečnice v Ústeckém kraji, tamních 21 elektráren má celkový výkon 42 MW.