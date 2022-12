Tygři i opice se předvádí, když je zima

Vyrazit v předvánočním čase do zoo? Hodně lidí by možná překvapilo, kolik atraktivních zvířat lze právě nyní ve výbězích olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku pozorovat. Často jde o druhy, které se jinak před pálivým sluncem v létě spíše ukrývají.

„Je mýtem a pověrou zároveň, že s přicházející zimou v zoologické zahradě není co k vidění. Naopak. Podzimní procházka zpestřená pohledem na zvířata je více než příjemná, neboť se ukazují i ta, která se v létě před pálícím sluncem ukrývají. Některým, zvláště severským, je období nízkých teplot vlastní. Jistě by uvítala, kdyby ještě více přituhlo, cítila by se podobně jako ve své domovině,“ uvádí mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Akce v olomoucké zoo v době adventu a o Vánocích: 17. 12. v 10.00 Vánoční strom pro zvířata Vánoční stromeček v zoo není jen ozdoba. Místo baněk jsou na něm jablka, lojové koule, šišky obalené v semínkách a jiné dobroty pro ptáky, veverky a další volně žijící zvířata. 24. 12., 9.00–14.00 Vánoční dárek pro návštěvníky V zoo dostanou návštěvníci dárek v předstihu. Dětským vstupným obdaruje každého dospělého. 24. 12. – 1. 1. Pohádková zoo V areálu budou na příchozí čekat české pohádky, koledy a další sváteční výzdoba. 25.–30. 12., 1. 1. vždy v 16.00 a 18.00 Večerní vánoční prohlídky Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoologické zahrady v 16.00 a 18.00 hodin. Na prohlídku není nutná rezervace.

K nejatraktivnějším obyvatelům zoo patří velké šelmy. Kanadský vlk Hudsonův, levhart mandžuský či největší kočkovitá šelma světa, tygr ussurijský, můžou brát naše podzimní počasí jako mírné. Vždyť ve své domovině čelí v zimě teplotám klesajícím až k minus 40 stupňům Celsia. „Tygr ussurijský, obyvatel východního Ruska v blízkosti řeky Ussuri, používá mohutné tlapy jako sněžnice a uvítá i pěticentimetrový tukový polštář v oblasti břicha, který ho před chladem chrání. Levhart mandžuský se vyskytuje pouze na Dálném východě, kde obývá nedotčené lesy. Jako jediný druh levharta dokáže přežít jak v extrémním horku, tak extrémní zimě – jeho srst měří v zimě až sedm a půl centimetru,“ přibližuje mluvčí zoo.

Sněžné opice potěší děti

Chladné počasí zvládají s přehledem dokonce i některé opice, které mají tak rádi hlavně dětští návštěvníci zoo. Třeba makaci červenolící pocházející z Japonska. „Dokážou si poradit s rozmanitými teplotami, nejsou pro ně výjimkou ani takové, které se pohybují okolo minus patnácti stupňů Celsia. Jelikož si v chladném období dokážou vyhrabat potravu i zpod sněhu, říká se jim sněžné opice,“ upozorňuje Iveta Gronská.

Přeborníci ve snášení teplot hluboko pod nulou v nehostinném prostředí jsou velbloudi dvouhrbí, kteří v přírodě žijí ve střední Asii. Hravě se s nimi vyrovnají také arktická zvířata, jako třeba sobi polární nebo pižmoni. „Pižmoni se vyskytují v oblastech tunder a arktických stepí za severním polárním kruhem. V současné době je ohrožuje i globální oteplování. Jestliže se v oblasti jejich výskytu přežene déšť, promokne jim srst a následně mohou přimrznout. Vzniklý ledový krunýř na zemi jim zároveň znemožní přístup k potravě. K tomu však v zahradě dojít nemůže,“ říká mluvčí.

Sněžné opice: Makakové červenolící pocházejí z Japonska, ve své domovině jsou zvyklí i na sníh a nízké teploty. | foto: Zoo Olomouc

Příjemným bonusem k podzimní návštěvě olomoucké zoo je o třicet korun nižší vstupné, která tak na dospělého vychází na 110 Kč. Důchodci, studenti, ZTP a děti mají různé slevy.