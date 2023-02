Tradice, elegance, rodinná atmosféra!

Mezi ně patřil herec Roman Vojtek, který po dlouhé době vyvedl na ples soukromě svoji půvabnou ženu Petru a s Top Orchestrem Jana Smolíka si střihnul písničku. Koho byste asi na pódiu nečekali, je atletka a medailistka Šárka Kašpárková, která se v černé slavnostní róbě chopila na chvíli mikrofonu s vystupující zpěvačkou Olgou Lounovou. Všech 650 hostů plesu si užívalo jako vždy výbornou a chutnou gastronomii a díky členitosti hotelových sálů i různých druhů zábavy. Zatímco v hlavním sále strhla dav svými hity rocková kapela Olympic, v horním foyer jste se mohli učit tanečním krůčkům. Mezi další vystupující patřilo uskupení Jazzika, Šumichrást Malbohar a Party Leaders.

Pořadem provázel Leoš Mareš, který z role moderátora přešel do pozice DJ a jeho diskotéka, na které i sám zazpíval, trvala až do brzkého rána. A koho jsme ještě mohli spatřit mezi hosty? V bílé róbě moderátorku a herečku Evu Decastelo, herečky Lucii Zedníčkovou a Báru Mottlovou, držitele bronzového titulu Men Supermodel World 2022, Davida Plevu, modelky Hanu Vágnerovou s krásnou sestrou Danielou, Elišku Bučkovou s přítelem, ale také moderátorky Sandru Parmovou, Moniku Leovou Košínovou nebo rosničku Innu Pluhajkovou. Mnoho z nich využilo možnost přespání přímo v hotelu International, kde přesně před šedesáti lety spala poprvé i hostující kapela Olympic.

Roman Vojtek na plese jako host poprvé po 14 letech

„Kdy jsem byl naposledy soukromě na plese? To je chvilka, je to asi 14 let,“ přiznal se s úsměvem herec Roman Vojtek. Jeho sličná žena Petra si pro tuto příležitost oblékla perfektně padnoucí šaty z dílny Kamily Vodochodské a její krk zdobily vypůjčené diamanty. „Mám radost, že dneska můžu být prostě výjimečná nejenom pro sebe, ale i pro Romana. Jsem druhým rokem na mateřské a k tomu covid, to člověk dlouho nevytáhl paty z domu. Dnes opravdu po dlouhé době jsme spolu někde, kde zdobíme, kde jsme jenom my dva, kde máme šanci si to užít,“ neskrývala nadšení herečka Petra Vojtková. To moderátor Leoš Mareš si ples užíval jen pracovně, nemá totiž s kým soukromě jít. „Pro mě je ples dnes synonymum práce. Nemám kolem sebe lidi, kteří chodí na ples se bavit. A možná to je škoda, protože když tam jste bez nějakých povinností, tak to vlastně může být celkem fajn,“ přiznal Mareš.

Jaký je při tanci, takový v posteli, říká Mareš starší

Co se týče tance, ten má Leoš Mareš opravdu rád a i když občas někomu šlápne na nohu, nevzdává se. S tancem má spojenou i humornou historku ze StarDance: „Já jsem tam právě parafrázoval mého tátu, který vždycky říkal, že se pozná jaký je chlap v posteli - podle toho, jak tančí. No a já jsem dostal od všech největší potlesk, když jsem tančil sólo,“ směje se Leoš Mareš. Taneční soutěž naopak nahání hrůzu sportovkyni a medailistce Šárce Kašpárkové. „Já tančím ráda, ale nevázaně. Takže jakoby takové to tancování ve stylu StarDance, když se člověk musel držet nějakých pevných kroků, tak to ne. Ale když je muzika, která mě baví, která má dobrý rytmus, tak určitě tančím moc ráda,“ přiznala Kašpárková, pro kterou by byl ideální ples ten, na kterém by mohla mít tenisky. Také manžele Vojtkovi mají tanec rádi. „Mám rád quick step, jive, rumbu, tam se chodí na druhou dobu,“ vyjmenovává Roman Vojtek a na dotaz, zda rád tančí se svojí ženou, odlehčuje: „No my takhle večer, když usnou děti, tak většinou si v kuchyni ještě při vyklízení myčky dáme nějaký to taneční čísílko.

Krásné moderátorky si chválily rodinnou atmosféru

Společně strávili většinu večera moderátorky Sandra Parmová a Monika Leeová Košínová s partnery. „Všichni jsme se shodli, že to byla pecka akce, příjemná atmosféra a moc jsme si to užili, domů jsme se vraceli po půlnoci, a to kvůli dětem, jinak bychom zde zůstali na diskotéku Leoše Mareše až do rána“ uvedla se smíchem Sandra Parmová. Eliška Bučková byla z plesu nadšená. „My Morávaci se umíme bavit, shodli jsme se s Vojtkovými, že to byl takový rodinný ples, Roman si tam improvizovaně zazpíval na pódiu s kapelou, Šárka Kašpárková zase s Olgou Lounovou. Jsme s přítelem rádi, že jsme se rozhodli pro tento ples, ještě jsme měli možnost být v Praze na jiném plese, ale takhle jsme si udělali celý krásný víkend v Brně a zakončili to tady“ vysvětlila Eliška. To Ina Pluhajková přijela s kamarádem a šaty si zapůjčila od návrhářky Sandry Markové. „Jsme kamarádky, rozumíme si i lidsky, ví, co mi sluší. Jinak já mám ráda plesy a vždy se snažím přijít jako dáma a také odejít jako dámy, což se mi snad povedlo“ dodala s úsměvem sympatická brunetka.

Bára Mottlová se chtěla na plese rovnou vdát, Lucka Zedníčková si na maturitním zlomila nos

Spojit příjemné s užitečným mohla herečka a moderátorka Bára Mottlová. Na ples si totiž zapůjčila šaty, které jsou svatební. „Jsou takové jemné a velmi ženské. Jen chci podotknout, že jsou ze svatebního salonu, že to jsou vlastně svatební šaty. Ptala jsem se přítele, zda bychom se nemohli třeba večer vzít, když jsme tak pěkní, ale on to má jasně dané. Nejdříve musíme spolu být, pak přijdou zásnuby, pak svatba a pak rodina“ dodala se smíchem. Její přítel David Pleva, Muž roku 2022 si ji totiž potřebuji pořádně otestovat. „To není jen tak, skočit do chomoutu, musíme se vzájemně nejprve poznat“ myslí si fešný finalista.

To Lucie Zedníčková plesy nevyhledává. Na tenhle jela doprovodit kamarádku Evu Decastelo. „Můj první ples v životě byl maturitní. Tancovala jsem tam se svým spolužákem Karlem Urbanem, ze kterého je velmi šikovný plastický chirurg. Na plese jsme tehdy dělali takový nějaký rock n-roll a on mi přehodil přes hlavu, ujely mi nohy, upadla jsem na nos a dodneška mám posunutou přepážku“, zavzpomínala. Večer zakončily s Evou Decastelo ovšem jako dámy a přesně dle vzoru Popelky se o půlnoci sbalily a šly spát.