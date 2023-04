Tisíce lidí se znovu přesvědčí, že není jara bez Zahrady

Výstava Zahrada se v Havlíčkově Brodě bude konat poosmadvacáté. Odehraje se od pátku do neděle 21. až 23. dubna. Opět ji společnost Geonova uspořádá tam, kde jsou na ni lidé zvyklí, uvnitř a v okolí kulturního domu Ostrov.

Exteriéry i interiéry zaplní množství stánků. „Ještě se vystavovatelé mohou hlásit. Předpokládám, že jich nakonec budeme mít okolo stovky. Je to obdobné číslo, jaké bylo loni i před covidem,“ uvedla ředitelka výstavy Jana Koubková.

Návštěvníci na výstavě v centru Brodu po tři dny najdou nepřeberné množství sazenic, stromků, květin, ale třeba také dekorací či pomůcek a nářadí na zahradu. Nebude chybět ani drobnější vybavení a pomocníci do domácností, ale i větší zařízení v podobě pergol, kontejnerových domků nebo zahradních bazénů. „Lidé na výstavě najdou vše, na co jsou zvyklí. A dokonce i některé novinky. Po letech se nám například vrací zahradní bazény, přijede s nimi firma z Heřmanova Městce,“ podotkla Koubková.

Doprovodný program Zahrada 2023 pátek 21. 4. venkovní pódium – parkoviště u mlýna 8.45 zahájení výstavy 8.45 dechová kapela Havlíčkobrodská Dvanáctka 14.30 dechová kapela Rebelka před restaurací Ostrov po celý den – skákací hrad pro děti 17.00 uzavření výstaviště sobota 22. 4. 9.00 otevření výstaviště venkovní pódium – parkoviště u mlýna 9.00 klaunské a žonglérské vystoupení – klaun Pupa 10.00 country a bluegrassová skupina Poutníci 12.00 odpoledne nejen pro děti – klaun Pupa 14.30 swingový a jazzový orchestr Polenský Big Band před restaurací Ostrov po celý den – skákací hrad pro děti 17.00 uzavření výstaviště neděle 23. 4. 9.00 otevření výstaviště venkovní pódium – parkoviště u mlýna 10.00 folková kapela Trubci 13.00 dechová kapela Lučanka (o přestávce vyhlášení výsledků návštěvnické soutěže) před restaurací Ostrov po celý den – skákací hrad pro děti 16.00 uzavření výstaviště

Poměrně rozsáhlou expozici bude prodejce mít na pódiu kulturního domu. Sama ředitelka výstavy je zvědavá, zda a jak se dovnitř dostanou některé exponáty. V minulosti dokonce jeden z bazénů firma naplnila vodou. „Ale byla jí velká spotřeba a nakonec s tím bylo víc starostí než radostí,“ vzpomněla na jeden z dřívějších ročníků Koubková.

Letošní novinkou bude i expozice firmy H3 atelier. Ta v Havlíčkově Brodě vyrábí domky z vyřazených lodních kontejnerů. Projekt nazývá Blokki. Jeden takový domek by měl být představen i na Zahradě. „Blokki je značka modulárních staveb s nosnou konstrukcí z vyřazených lodních kontejnerů. Mají za sebou více než šest desítek realizací, od malých domků z jednoho kontejneru až po větší objekty, například z pěti kontejnerů. Zákazníci si Blokki pořizují pro rekreaci i na trvalé bydlení,“ už dříve představila novinku mediální zástupkyně firmy Alice Titzová.

Premiantem v opačném smyslu, tedy největší stálicí výstavy je havlíčkobrodské Zahradnictví Křesťan. To se účastnilo, až na jednu výjimku, všech dosavadních ročníků Zahrady. Podobně na tom je Karel Kocman ze Šmolov se svou firmou na renovaci oken a dveří. „Ale bohužel je fakt, že nám tito stálí vystavovatelé pomalu a postupně odpadají. Je to vidět hlavně v segmentu zahrádkářství, stromků, sazenic a semen. Starší odborníci už nemají tolik sil a mladí vystavovatelé na toto moc nejsou, ti se víc orientují třeba na potřeby pro domácnost, keramiku nebo šperky. Zahradničení je namáhavá práce, která chce trpělivost, a na to mladí moc nejsou,“ podotýká Koubková.

Výstava začne slavnostním přestřižením pásky v pátek před devátou hodinou ráno, definitivně se uzavře v neděli v 16 hodin. Během výstavy na návštěvníky čeká doprovodný program i návštěvnické soutěže. Každý pětistý příchozí obdrží malou drobnost. Vstupné činí 80 a 50 korun. Kdo pojede na výstavu autem, měl by pohodlně zaparkovat na parkovištích u sousední krajské knihovny. K dispozici je jak dvoupatrový parkovací dům, tak i záchytné parkoviště směrem k řece. Dohromady nabízí kolem dvou stovek míst.

„Skvěle to funguje. Loni jsme je využili poprvé a byli jsme moc spokojeni. Už nemusíme žádat o pronájem středové plochy Havlíčkova náměstí ani zjednosměrnění a připravení na parkování ulic na Žižkově,“ dodala Jana Koubková.