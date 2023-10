Temelínské teplo už hřeje

Byla to velká sláva, když na konci roku 2018 v Českých Budějovicích podepsali smlouvu o stavbě horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín.

Do krajského města měl začít dodávat teplo pro tisíce domácností už za dva roky. Nakonec je z toho let pět, ale s nástupem letošní topné sezony začal skutečně fungovat. Slavnostní okamžik nastal ve středu 18. října 2023 zahájením zkušebního provozu.

„Dvacet šest kilometrů potrubí je položených, zasypaných a vyčištěných,“ potvrdil už v září Marek Sviták, mluvčí temelínské elektrárny. Poslední zkoušky byly na konci léta nejdříve bez dodávek tepla, díky nim si ČEZ ověřil funkčnost systému.

Zkušební provoz má trvat jednu sezonu. Pro obyvatele Českých Budějovic to znamená, že bude teplo z Temelína ohřívat především domácnosti na největších sídlištích Máj a Vltava či na Pražském předměstí. Celkem přivaděč pokryje zhruba 30 procent spotřeby tepla ve městě. Přímo doma nikdo rozdíl nepozná.

Pro město je důležité, že má jeho teplárna další zdroj a je tak opět o něco méně závislá na uhlí. Toho by mohla ročně spálit až o 80 tisíc tun méně, což má i značné ekologické dopady a také není nutné kupovat tolik stále dražších emisních povolenek. Objem emisí ze spalování uhlí klesne asi o 30 procent.

A další zásadní plus má být i stabilizace ceny. Právě díky více zdrojům nebude mít takový dopad na zdražení například případný skokový růst ceny uhlí. „Pro Budějovice to je historický moment a dokončení letité strategické vize. O napojení z Temelína se uvažovalo už při přípravě výstavby jaderné elektrárny,“ zmínil Martin Žahourek, člen představenstva českobudějovické teplárny. Počátkem 90. let ale záměr zapadl, když se řešilo, že dokončené budou místo čtyř jen dva bloky.

Smlouva na dodávky z horkovodu je nyní podepsaná na dvacet let, ale není vyloučené, že bude sloužit ještě déle s ohledem na provoz elektrárny. „Životnost potrubí je delší než dvacet let. Nové jsou technologie zaměřené na minimální tepelné ztráty, je to nejmodernější teplárenská technologie u nás,“ uvedl už dříve Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika Skupiny ČEZ.

Potrubí uložené minimálně 1,3 metru pod zemí je dlouhé 26 kilometrů a jeho vnitřní průměr je půl metru. Jeho trasa vede z větší části podél silnice z Týna nad Vltavou do Budějovic. Proudit tudy bude voda až o teplotě 140 stupňů Celsia. Mimo areál elektrárny jsou na povrchu dvě čerpací stanice u obory v Hluboké nad Vltavou a na sídlišti Vltava v Budějovicích a tři potrubní mosty.

Práce na stavbě začaly 15. března 2019. Po insolvenci generálního dodavatele, firmy Tenza, ale projekt nabral velké zpoždění. Celá řada subdodavatelů tehdy nedostávala peníze, byly to jednotky milionů korun. ČEZ následně vypsal nové výběrové řízení a akci dostalo na starost konsorcium společností Elte a Energie-stavební a báňská, které stavbu převzalo loni v únoru.

Kvůli tříletému skluzu musela teplárna provozovat déle i část svých vlastních zdrojů. Mezi krajskými městy mají České Budějovice druhé nejlevnější teplo.

Firma stoprocentně vlastněná městem navíc chystá obří projekt spalovny ve Vrátě, díky čemuž získá další velký zdroj. A zásadní akcí je i úprava uhelného kotle a jeho technologií, od roku 2024 v něm budou moci spalovat dřevní štěpku.

Tepelný přivaděč z Temelína je třetí nejdelší v Česku, 34 kilometrů měří teplovod mezi Elektrárnou Mělník a Prahou, o čtyři kilometry méně pak mezi Opatovicemi a Chrudimí. Temelín také už přes dvacet let vytápí Týn nad Vltavou. Díky tomu tam mohli zrušit dvaadvacet středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny.

„Horkovod je první velkou investicí do postupné dekarbonizace, pro kterou se zástupci statutárního města České Budějovice rozhodli už v roce 2017. Napojení horkovodu z Temelína na distribuční síť teplárny je důležitým milníkem v realizaci Strategie pro zelené město, popisující proměnu městské společnosti do roku 2030. Zároveň pokračuje výstavba kotle na dřevní štěpku v areálu Novohradská a systematicky postupujeme také v přípravě projektu ZEVO Vráto,“ vyjmenoval Václav Král, předseda představenstva českobudějovické teplárny, vlastněné statutárním městem.

A až začne fungovat i kotel na štěpku, klesne spotřeba uhlí přibližně o další třetinu. „S najetím nového kotle na biomasu počítáme již v letošní topné sezoně. Půjde samozřejmě pouze o zkušební provoz, v němž je potřeba všechny nové technologie důkladně odzkoušet v běžných podmínkách a různých provozních stavech,“ vysvětlil Martin Žahourek z představenstva teplárny.

Jihočeská metropole tak přepisuje historii, protože na spalování uhlí byla závislá od roku 1908, kdy byla založena městská uhelná parní elektrárna, následně v 60. letech přeměněná v teplárnu spalující hnědé uhlí.