Digitalizace domácností už není luxusem, ale nutností. Sníží i náklady na energie

Podrobně sledovat spotřebu energií se stává v době, kdy ceny elektřinu, plynu, ale také vody dramaticky rostou, téměř nutností. Zatímco před pár lety byla digitalizace domácností luxusem, dnes začíná být standardem. Moderní měřicí a regulační přístroje jsou neocenitelným pomocníkem. Díky nim může každý vlastník nebo nájemník bytu mít svou spotřebu zcela pod kontrolou a snížit náklady na energie na minimum. Náklady na bydlení představují v rodinných rozpočtech největší položku a právě energie v ní hrají klíčovou roli.

Chytré přístroje šetří peníze

Když Evropský parlament a Rada v roce 2018 publikovaly novelu Směrnice o energetické účinnosti, málokdo tušil, do jakých souvislostí se dokument, jehož hlavním cílem je ochrana životního prostředí, za pár let dostane. Novela ukládá vlastníkovi nemovitosti povinnost poskytovat velmi přesné informace o vývoji spotřeby energie až na úroveň jednotlivých bytů. Green Deal a válka na Ukrajině otřásly energetickým trhem a náklady na energie se dostaly do popředí zájmu. Podrobné monitorování jejich spotřeby je nezbytným východiskem pro změnu energetického chování. Konvenční postupy nestačí. Řešením je digitalizace domácností, tedy instalování chytrých přístrojů a automatický sběr dat o náměru tepla, vody a dalších energií.

„Digitalizace bytového domu tvoří zlomek nákladů na energie a vodu. Včasnou reakcí a sledováním trendu spotřeby naopak přináší další úspory,“ uvádí pan Tomáš Koňařík, jednatel společnosti Techem.

Teplo patří v energetickém koši domácností k největším položkám. Existuje přitom řada způsobů, jak si v místnostech dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Vysoké částky mnohdy platíme kvůli zbytečným chybám, které se dají jednoduše odstranit. Teplotu v místnostech bychom měli regulovat podle toho, jak často je obýváme, proudění teplého vzduchu nesmí bránit nábytek, záclony ani závěsy umístěné v bezprostřední blízkosti topení, samozřejmostí je těsnost oken, zavírání dveří a pravidelné odvzdušňování radiátorů.

Hospodárné nakládání s energiemi není myslitelné bez měřicích a regulačních přístrojů. Jejich úkolem je zaznamenávat a zároveň optimalizovat spotřebu. U topení to jsou měřiče tepla a termostatické hlavice.

Vyměnit okna a zateplit dům nestačí

Konkrétním opatřením by měla předcházet revitalizace domu nebo bytu. Pokud má být kompletní, nesmí zůstat pouze u výměny oken, dveří a zateplení fasády. Stejně tak důležité je provést revizi dodávky tepelné energie a regulaci otopné soustavy. V revitalizovaném domě dochází k výraznému snížení tepelných ztrát a otopná soustava se při stejných dodávkách energií stává zpravidla předimenzovanou. Jednoduše řečeno, domy a byty mohou být často přetápěné. Dodávku tepelné energie je třeba přizpůsobit vytápění modernizovaného domu a zamezit plýtvání. Pokud majitelé nemovitostí a koncoví zákazníci chtějí odebírat přesně tolik tepla, kolik ho dům nebo byt potřebuje, mohou vsadit na soubor vzájemně provázaných opatření.

Vyvážení otopné soustavy má několik dalších pozitivních důsledků. Stabilizuje poměry v hydraulické soustavě, sníží hlučnost i úroveň zavzdušnění a v neposlední řadě prodlouží životnost rozvodů. Revize dodávek tepelné energie rovněž odhalí, zda je potřeba vyměnit termostatické ventily a další aktivní komponenty regulované soustavy.

„Změnou musí projít kompletní procesní řetězec, jehož výsledkem bude včasné informování uživatelů bytů, kteří získají přehled o svém energetickém chování, situování v rámci objektu a zároveň dostatečný časový prostor přizpůsobit své chování ve smyslu spotřeby tepla a vody. Jedinou cestou je digitalizace nemovitosti,“ dodává Tomáš Koňařík, jednatel společnosti Techem.

Chytré měřicí přístroje mají uplatnění také při nakládání s teplou a studenou vodou. Vítaným pomocníkem je systém dálkových odečtů s včasným informováním uživatelů bytů. Nezaznamenává totiž pouze náměry médií, ale také chybové stavy, anomálie a další systémové situace, které vyžadují rozhodnou reakci nebo doporučení. Mít jasný přehled o energetických tocích v domě či bytě je stejně důležité jak pro vlastníka, tak pro uživatele domácnosti. Na konci roku pak nemůže dojít k nemilému překvapení v podobě nečekaných disproporcí a doplatkům v řádech tisíců korun.