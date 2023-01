Studenti nyní více sledují vše, co se kolem nich děje

Ve třetím díle Hvězdných válek Obi-Wan Kenobi rozdělil Luka a Leiu do různých rodin, aby je chránil před Impériem. Jak se na tento čin dívá ekonomie? I takové otázky dostávali v krajském kole Ekonomické olympiády studenti středních škol z celé republiky. Mimochodem, správná odpověď je „diverzifikace rizika“. I když jsou Hvězdné války populární i mezi současnou generací, měli s otázkou studenti dle ředitelky Ekonomické olympiády Kristýny Kunčarové potíže.

Celý magazín

„Největší problémy dělaly letos žákům otázky z oblasti dějin ekonomického myšlení a z mezinárodní ekonomie. Vysvětluji si to tak, že u otázek tohoto typu je nejméně zřetelná vazba na praktický život. Naopak je u nich potřebná znalost teoretických základů, které řadě účastníků chybějí, protože se do Ekonomické olympiády čím dál častěji zapojují i školy, jež se ekonomii nevěnují,“ říká Kunčarová. V minulých letech bývala nejproblematičtější oblast mikroekonomie a makroekonomie, kde se ale letos dařilo středoškolákům lépe. To může být podle ředitelky ovlivněno aktuálními ekonomickými tématy, která sledují v médiích nebo si o nich povídají doma či ve škole.

O finanční gramotnost je zájem

Školní kolo Ekonomické olympiády, jež se uskutečnilo na více než 500 středních školách mezi 21. listopadem a 2. prosincem, prověřilo znalosti žáků v oblasti mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnosti, finanční ekonomie, dějin ekonomického myšlení či aktuálního dění a hospodářské politiky.

Plný počet 25 bodů nezískal žádný ze 30 800 testovaných žáků. Čtyři nejlepší dosáhli 24bodové hranice. Průměrná úspěšnost v testu činila 44,4 %, což představuje meziroční pokles o 8 procentních bodů. „Neznamená to, že letošní testy byly těžší než ty loňské nebo že by snad stávající studenti byli o tolik horší než jejich předchůdci. Zhoršení průměrné úspěšnosti přičítám hlavně tomu, že se Ekonomická olympiáda dostává do povědomí stále širšího okruhu učitelů i studentů. Při letošní rekordní účasti je logické, že už mezi studenty nebyl tak velký podíl skalních příznivců ekonomie a finanční gramotnosti, kteří se do soutěže hlásí od prvního ročníku,“ popisuje Kunčarová.

Horší výsledky tak podle ní paradoxně naznačují, že Ekonomická olympiáda plní svoje poslání lépe než v minulosti. Více studentů zjistí, že na tom ve skutečnosti možná ve srovnání se svými vrstevníky nejsou tak dobře, jak si mysleli, a že si mohou obzory v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti ještě více rozšířit.

„Olympiády v matematice, zeměpise či biologii mají na středních školách mnohem delší tradici než Ekonomická olympiáda. Letošní rekordní zájem žáků i škol mě proto těší o to víc. Tím spíš, když můžeme touto cestou už na středních školách přispět k popularizaci ekonomie a finanční gramotnosti, ve které má česká populace stále značné nedostatky,“ popisuje Martina Bacíková, zakladatelka Institutu ekonomického vzdělávání, který Ekonomickou olympiádu pořádá a odborně garantuje. Nejvíce žáků postoupilo do krajských kol z Prahy. Tou úplně nejúspěšnější školou bylo Gymnázium Nad Alejí z městské části Prahy 6.

Podle organizátorů to však neznamená, že jsou studenti z metropole automaticky „nejúspěšnější“ a mají nejlepší ekonomické a finanční znalosti.

Kraje jsou letos vyrovnané

„Taková interpretace výsledků by nebyla přesná. Záleží totiž i na tom, kolik škol a žáků se z daných krajů účastní. Úspěšnost ovlivňuje rovněž to, zda již mají školy a žáci s Ekonomickou olympiádou zkušenosti z minulosti, nebo se zapojují poprvé. Obecně lze ale říci, že letos byla ve všech krajích úspěšnost žáků podobná. V některých krajích jsme zaznamenali rekordní počet postupujících žáků. Například ve Zlínském a Jihočeském kraji byla kapacita oproti předešlému roku zcela naplněna,“ informuje Kunčarová.

Další výzvou pro úspěšné jsou nyní krajská kola. Ta se uskuteční na přelomu ledna a února v jednotlivých krajích na krajských úřadech nebo univerzitách. Z krajských kol postoupí do finálového kola vždy dva nejlepší žáci z každého kraje a zbytek žáků se seřadí podle počtu dosažených bodů. Do slavnostního finále, které je tradičně pořádané v reprezentativních prostorách České národní banky v Praze, tak postoupí celkem 50 nejlepších žáků. Finále bude nově probíhat jako dvoudenní akce. Pro žáky bude připraven bohatý doprovodný program plný přednášek, panelových diskusí a networkingových aktivit.

„Žáci se setkají s odborníky a známými osobnostmi ze světa ekonomie i financí a budou s nimi moci probrat, co je zajímá. Už to je dle našeho názoru svým způsobem skvělá odměna za úspěch v Ekonomické olympiádě, i kdyby se nakonec neumístili na nejvyšších příčkách,“ myslí si Kunčarová. Finále je v červnu.

Ekonomie baví i zdravotníky

Ekonomickou olympiádu ale organizátoři dle svých slov nepořádají jen pro ty nejlepší, cílem je zapojit co nejširší spektrum žáků napříč různými středními školami. „Chceme, aby mladí lidé objevili ekonomii, zdokonalovali se ve finanční gramotnosti a nechali se inspirovat. Ekonomická olympiáda k tomu může přispět tím, že žákům rozšíří obzory a ukáže jim, v čem jsou dobří a kde mají naopak rezervy. Letos se nám například ozval učitel ze střední školy zaměřené na zdravotnictví s tím, že i když se obory na dané škole neprofilují na ekonomii, Ekonomická olympiáda žáky baví – vědí, proč jsou znalosti z tohoto oboru důležité,“ uzavírá ředitelka.