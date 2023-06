Stavby bytů mění město na západě i východě

Rostou na okrajích měst na loukách, ale také v zástavbě v blízkosti centra města. České Budějovice jsou známé tím, že nemají příliš velký katastr. Například Hradec Králové má prakticky dvojnásobnou rozlohu při podobném počtu obyvatel, přesto se i v krajském městě na jihu Čech daří budovat nové bytové projekty.

Celý magazín

Aktuálně jich roste hned několik, některé z nich navíc výrazně pozmění tvář Budějovic. Je to například projekt Terasy Branišovská v západní části města. V prostoru mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem byla doposud jen louka. I s ohledem na to, že prostor spojí nová silnice, byl zde zájem developerů o stavbu velký.

„Domy se nachází na klidném místě, s příjemným výhledem do zeleně. V těsné blízkosti domů se nachází vysokoškolské koleje a lesopark Stromovka, kde najdete turistické stezky, které také slouží jako cyklostezky. Kousek od domu jsou zastávky MHD, nákupní centrum a veškerá občanská vybavenost,“ představuje projekt investor. Byt 2+kk s podlahovou plochou 52 metrů čtverečních a desetimetrovou terasou je k mání za pět a půl milionu korun.

Terasy Branišovská: Staví se také na okraji města poblíž sídliště Máj.

Rozsáhlý je také projekt Dubičný potok, tentokrát ve východní části Budějovic za kolejemi. Budoucí nová čtvrť je sevřená Rudolfovskou třídou a Vrbenskou ulicí. Za jednotku o velikosti bezmála 43 metrů čtverečních plus více než dvanáctimetrovou lodžii zaplatí zájemce přibližně 4,8 milionu korun. V nabídce jsou ale i větší rezidence, jejich cena už se pohybuje přes deset i jedenáct milionů.

Ukazuje se také, jak bude atraktivní prostor v blízkosti dálnice D3. Nové bytové domy rostou například u Dobrovodské ulice mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou a také u budoucího sjezdu z D3 na okraji Nových Hodějovic.

Některým investorům se podařilo najít i místa ve staré zástavbě, kde byla proluka nebo zchátralý objekt. Nové domy tak vyrostly jen kousek od sebe nedaleko viaduktu na Rudolfovské třídě. Jeden je na nádražní, další v Chlečického ulici. Nové bydlení je také ve Vrátě, v Mladém a dalších českobudějovických čtvrtích. Také zástupci radnice chystají vybudování městských bytů. Mají být například v areálu bývalého tankodromu ve Čtyřech Dvorech, kde se plánují už zhruba pět let, a další třeba v dolním areálu nemocnice, která místo postupně opouští.

Krize zpomalila stavby

Celkově se ale v regionu meziročně stavělo méně. Zatímco předloni se v Jihočeském kraji začalo pracovat na 2 877 bytech, v roce 2022 to byly pouhé dva tisíce. „Daleko citelnější byl propad u bytových domů, kde z 1 136 bytů v roce 2021 klesl počet na 304. To je propad o téměř tři čtvrtiny,“ upřesnila Irena Votrubová z krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na počtu bytů, které se začaly v Česku vloni stavět, podílel necelými pěti procenty. Více než dvě třetiny ze všech nově budovaných jednotek tvořily rodinné domy.

Útlumu bytové výstavby si všímají i větší stavební firmy, většina z nich tak výrazný propad dlouho nepamatuje. „Když to trochu přeženu, přestaly se stavět veškeré byty, a to v rodinných i v bytových domech. Developeři v Budějovicích momentálně dodělávají rozestavěné projekty a do dalších se nepouštějí. Trh s byty a domy zkrátka zamrzl,“ přiblížil před nedávnem Jan Nedvěd, majitel stavební a developerské firmy Mane. Podle něj je hlavním důvodem současná ekonomická situace lidí, kteří si nemovitosti kvůli cenám nemohou dovolit. Například za nově dostavěný byt 3+kk v centru Budějovic s výměrou okolo 110 metrů čtverečních si developeři účtují 10 milionů korun. Garsonky do 50 metrů čtverečních pak běžně stojí tři miliony.

Podobné nabídky jsou běžné v katalozích realitních makléřů, přitom ještě relativně nedávno si zájemci takové byty rozebrali do několika hodin nebo maximálně dnů. „Volných bytů je spousta a prakticky všechny realitní kanceláře jsou nešťastné, protože lidé zkrátka byty nekupují. Mohou za to hlavně vysoké ceny všeho, inflace a zejména úrokové sazby u hypoték, které je dělají pro naprostou většinu lidí nedostupné,“ hodnotí Nedvěd aktuální situaci.

I tak se ale podle postřehů realitních makléřů daří nemovitosti prodávat. „U luxusních bytů okolo 10 milionů je pokles cen zatím nejmenší, takové bydlení stále ještě poměrně rychle prodáme. O podobné nemovitosti se zajímají hlavně ti, kteří peníze příliš neřeší a současná ekonomická situace se jich tolik nedotýká,“ připomněl před nedávnem realitní makléř Michal Matějovský z budějovické kanceláře Re/Max Dynamic.

Na druhou stranu opadá zájem lidí ze střední třídy, kteří si při svých příjmech ještě nedávno mohli bez potíží dovolit hypotéku na koupi bytu. „Lidé mají dnes strach si cokoliv kupovat a počet nemovitostí v nabídce poslední dobou roste. Na trh se navíc dostanou i byty a domy, jejichž chod domácnosti zkrátka neutáhnou,“ varuje makléř Ivan Horňák.