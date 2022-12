Spoření dětem: vedou tradiční formy

O penězích si s dětmi povídá většina rodičů. Nejpravidelněji o bezpečnosti nákupů na internetu a rodinných financích. 65 % rodičů pak alespoň někdy dává svým dětem do 18 let kapesné. Zřizují jim nejčastěji stavební spoření (32 %) a životní pojištění (31 %),říká mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša s tím, že údaje vyplývají z průzkumu, který provedli s agenturou Ipsos. Podle něj čtvrtina rodičů založila dětem i běžný účet, ke kterému mají vlastní platební kartu. Nejčastěji rodiče svému potomkovi zřídí účet, když je mu mezi 10 a 12 lety. Výjimkou ale není ani rozmezí od narození do tří let (9 %) a od čtyř do šesti let (9 %). Běžný účet má 27 % dětí, spořicí účet pak čtvrtina z nich.

Podle mluvčího skupiny ČSOB Patrika Madleho jsou u nich tradiční formy spoření – spořicí účet, stavební spoření, penzijní fondy – nejvíce preferované. „Postupně roste mírně i zájem o investiční produkty, podílové fondy. Je potřeba vyhodnotit individuální situaci klienta, někdo preferuje jistotu, státní příspěvky, někdo výnos i třeba s určitou mírou rizika,“ uvádí Patrik Madle.

Oblíbená dětská vkladní knížka

V České spořitelně zaznamenávají stabilní zájem o dětskou vkladní knížku. „Tou největší výhodou vkladní knížky oproti spořicímu účtu je její symbolický charakter, který prarodičům či rodičům umožňuje vkladní knížku s naspořenou částkou předat dětem či vnukům fyzicky jako dárek,“ vysvětlila Jiřina Jančíková z externí komunikace České spořitelny.

Dětská vkladní knížka nabízí úrokovou sazbu 2 % ročně a bonus, který vyplatí dětem ve věku 12 (500 Kč) a 18 let (1 000 Kč). Co se týče stavebního spoření, počet dětských smluv u České spořitelny meziročně za posledních 5 let narůstá z 18% podílu až na 24 %. Důvodem jsou prý speciální akce na podporu uzavírání smluv dětí, které dříve nebyly. Oproti tomu zájem o doplňkové penzijní spoření od loňska mírně klesl.

„Aktuálně je nejvíc atraktivní stavební spoření, a to zejména kvůli garantovanému úroku, státním příspěvkům a bonusům. S bonusem, garantovanou roční úrokovou sazbou 2,5 % a státní podporou až 2 000 Kč ročně tak zhodnotí úspory až o 6,8 % ročně. Také doplňkové penzijní spoření může být velmi atraktivní, a to s ohledem na zvolenou strategii spoření a s ohledem na státní příspěvky až 2 760 Kč ročně,“ vysvětluje Jiřina Jančíková a upozorňuje, že penzijko a stavebko jsou produkty, které nelze spravedlivě srovnávat, každý přináší trochu něco jiného. Ideální je podle ní tyto dva produkty zkombinovat.

Novinka v podobě mobilní aplikace

Novinku pro děti si letos připravili v Air Bank. Nové řešení dětských financí s jednoduchou obsluhou v mobilní aplikaci My Air je určeno pro děti od 8 do 14 let věku a vedle běžného účtu, platební karty nebo platební nálepky a speciální dětské verze aplikace My Air obsahuje také možnost založit dětem účet na šetření, na kterém jim navíc automaticky, tedy bez podmínek, úročí jejich peníze až do výše 250 tisíc korun úrokovou sazbou 5 % ročně. Podle průzkumu banky mezi rodiči z letošního března je totiž pro naprostou většinu z nich zásadní, aby se jejich děti naučily s financemi správně zacházet.

„Pro naprostou většinu rodičů je důležité, aby jejich děti dokázaly s penězi zodpovědně zacházet. Často jim ale chybí vhodný nástroj, který by jim pomohl začít s dětmi přirozeně mluvit o penězích, představit jim bankovní služby, se kterými se budou setkávat celý život, a zároveň jim poskytl snadnou kontrolu. Naše nové řešení je provázané přímo s rodiči, kteří mají o účtu pro děti přehled ve svém mobilním bankovnictví. Dítě může s účtem pracovat v dětské verzi aplikace My Air, platit kartou a využívat také účet na šetření s možností našetřit si na konkrétní cíle,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní bankovní služby Air Bank. Klasický spořicí účet si u nich mohou založit klienti od 15 let věku. Vedle spořicího účtu si klienti mohou sjednat také doplňkové penzijní spoření.