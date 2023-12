Smarty - komplexní ICT s individuální péčí

Snažíme se vytvářet „komunitu“, která si sdílí zkušenosti a vzájemně je ochotna si poradit v kolizních situacích,“ říká Radoslav Jonák, vedoucí oddělení Smarty.cz, společnosti, která propojuje produkty se službami, aby přinášely vyšší hodnotu.

Smarty.cz pro firmy. Mohl byste přiblížit nezasvěceným, o co se jedná?

Jedná se o chytré technologie, které zákazníkům pomáhají zlepšovat jejich podnikání a být produktivnější. I proto je „Smart“ základem našeho názvu. Zákazníkům dodáváme komplexní ICT s individuální péčí a zajišťujeme celý životní cyklus od výběru zařízení přes jeho integraci, správu, servis až k výkupu či ekolikvidaci.

Na trhu B2B působíte od roku 2016. Jak se za tuto dobu změnil trh?

K lepšímu. V této oblasti je rozvoj téměř raketový. Celou situaci akceleroval covid-19, kdy firmy začaly do technologií více investovat nejen kvůli zavedení „home office“, ale také z důvodu potřebné digitalizace. Nových trendů přibývá a nám to přináší téměř neomezené možnosti.

A vaše poslání v oblasti smart technologií?

Podpořit digitalizaci v různých oblastech: školství, průmyslu, zdravotnictví, obchodu, logistice, prakticky skoro všude. Důležité je přinášet nové nápady i zkušenosti, jak využít technologie k úspoře času a zvýšení kvality pracovního prostředí. Rozvinout heslo: zlaté české ručičky také na zlaté české hlavičky.

Ve Smarty.cz dlouhodobě pomáháte zákazníkům vybrat správné technologické řešení. S čím se na vás firmy obracejí nejčastěji?

Za poslední dobu jsme pootočili kormidlem a do našeho portfolia přidali komplexní IT sortiment, což také změnilo charakter poptávek. Častými tématy jsou obměny počítačů a sestavení individuálních konfigurací, servery i průmyslové panely či konferenční místnosti. A stále jsme jedničkou v dodávce Apple zařízení do firem.

Investice českých firem do digitalizace přesáhly v loňském roce osm miliard korun. O čem tato skutečnost svědčí?

Řekl bych, že o pomalejším začátku, a jestli budeme chtít udržet krok se světem, musíme zrychlit. V loňském roce průzkum ukázal plánované investice do roku 2025 ve výši cca 60 miliard Kč. To by znamenalo, že v následujících dvou letech nás čekají investice ve výši přibližně 50 miliard Kč.

Jaká je nejčastější motivace českých podnikatelů k digitalizaci? Co je pro ně klíčové?

Jsem přesvědčen, že většina podnikatelů vnímá digitalizaci jako příležitost k růstu a také zvýšení atraktivity prostředí pro své zaměstnance. Za klíčové považuji tři oblasti: digitalizaci procesu a výroby, zaměření na péči o zákazníka a oblast HR – nábor a rozvoj zaměstnanců.

Je poptávka firem po smart technologiích ovlivněna aktuálními technologickými trendy?

Určitě ano, nové procesy vyžadují výkonnější a bezpečnější zařízení. Například AI přináší velkou výzvu v podobě práce s daty a jejich správné použití/využití, což může být naopak také hrozbou.

Jste s firmami v kontaktu i po dodání technologií, například formou školení?

Ano, spolupráce je dlouhodobá a dodáním krabičky to nekončí. Za pomocí eventů a setkání se snažíme vytvářet „komunitu“, která si sdílí zkušenosti a vzájemně je ochotna si poradit v kolizních situacích. Zároveň školíme zaměstnance na efektivní využití a nasazení do firem.

Co se vám v letošním roce v segmentu B2B povedlo? A na jaké novinky se mohou vaši partneři těšit příští rok?

Rozšířili jsme nabídku IT a stali se komplexní ICT firmou. Posílili jsme komunitu zákazníků, které zajímá digitalizace. Spustili jsme komfortní zaměstnanecký program s kompletní Smarty nabídkou včetně gamingu. A rozvíjet se budeme také v oblasti bezpečnosti. Je toho mnohem více a spousta nás toho ještě čeká.