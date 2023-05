Slavkov chystá přes stovku akcí

Na zámku ve Slavkově u Brna a přilehlém parku se připravují na další vlnu akcí a velkých koncertů. „V barokním areálu našeho zámku se v letošní sezoně uskuteční přes sto akcí. Mezi nimi budou i speciální prohlídky. Připravujeme se na návštěvu tisíců lidí na trzích, koncertech se jmény jako Marek Ztracený, Kryštof, Deep Purple či Hollywood Vampires v čele s Johnnym Deppem nebo houslistou Davidem Garrettem,“ zve do Slavkova ředitelka zámku Eva Oubělická.

Kromě festivalu Slavkov Open Air, který letos bude dvoudenní a odehraje se 15. a 16. července a jehož hlavními hvězdami bude zmíněná britská skupina Deep Purple, americká formace Hollywood Vampires s Johnnym Deppem, nebudou ani letos chybět tradiční akce. Chystá se mimo jiné největší sraz historických aut a motorek Veteranfest nebo prosincové napoleonské akce připomínající bitvu u Slavkova.

Po loňském úspěchu se do kalendáře už napevno vepsal festival jídla a řemesel To nejlepší z Moravy, na němž se představí moravské tradice.

Novinky i uvnitř zámku

Ale nebudou to jen akce pro tisíce lidí. Novinky a programy čekají na návštěvníky i uvnitř zámku. Děti se mohou stát detektivy oblečenými do zámeckých šatů, milovníci historie zase budou obdivovat nově instalované historizující tapety. Do severního křídla se po několika letech vrátila vzácná kůže ledního medvěda. Využité jsou také podzemní prostory, v nichž je v provozu expozice Právo útrpné.

V zámeckém parku zájemci absolvují poznávací hru odkrývající tajemství nově renovovaných soch. Opravu padesátky barokních soch Giovanniho Giulianiho a Ignáce Lengelachera z období kolem roku 1700 dokončili restaurátoři po čtyřech letech loni v listopadu.

Na své si přijdou i ti, kteří si chtějí park užít „po francouzsku“. V infocentru si za symbolickou cenu můžou zapůjčit pétanque nebo jinou sportovní potřebu.

Do výstavních prostor se vrátila putovní výstava exponátů sestavených z Lega. Rodiče i děti si prohlédnou, co všechno může vzniknout správným poskládáním kostiček – budovy, stroje, města. Součástí výstavy je i dílnička, kde si děti vytvoří cokoli dle vlastních představ.

Město Slavkov, které je majitelem zámku, v minulých letech dokončilo několik významných investičních akcí. Vstup do prohlídkových a koncertních sálů je díky výtahu bezbariérový.

„Letos se chystáme opravit původní hrobku nejslavnějšího majitele zámku, kancléře čtyř habsburských císařů, Václava Antonína Kounice,“ přibližuje další investiční plány starosta Slavkova Michal Boudný.